Рашисти обстріляли цвинтар у Бахмуті. ВIДЕО
Кладовище у Бахмуті Донецької області стало черговою мішенню російської армії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДніпроTV.
Журналісти з Дніпра, які побували у Бахмуті, зняли з дрона ці шокуючі кадри.
Топ коментарі
+25 Вася Шевченко #371210
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+21 Александр Чуднивец #474549
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https://www.vesti.ru/article/3004365 Участника специальной военной операции убили во время застолья в Якутске. Собутыльники расчленили тело нового знакомого, а затем выбросили его в мусорный контейнер, сообщили в региональном управлении СКР.