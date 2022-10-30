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Рашисти обстріляли цвинтар у Бахмуті. ВIДЕО

Кладовище у Бахмуті Донецької області стало черговою мішенню російської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДніпроTV.

Журналісти з Дніпра, які побували у Бахмуті, зняли з дрона ці шокуючі кадри.

Також читайте: Війська РФ знизили темп наступу під Бахмутом після удару ЗСУ, - ISW

Автор: 

армія рф (17538) Донецька область (8586) Бахмут (1561)


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Топ коментарі
+25
ні мертвим ні живим нема покою в Україні від русні мерзенної...
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30.10.2022 15:22
+21
Від кацапських свиней навіть мертвим спокою немає...
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30.10.2022 15:20
+12
Нічого нового, коли кацапи знищували Запорожську Січ, то увірвавшись до козацьких куренів знищували все на своєму шляху, звичайно першою справою було пограбування козацької самої багатой церкви. Козаків четвертували, вішали і шибениці пускали по Дніпру вниз,а потім виривали на цвинтарі мертвих козаків і відрубували вже скелетам голови. Реальні носії традицій прадідів - асвабадітєлі.
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30.10.2022 15:30
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краще б кремль обстріляи.. а ще кажуть немає "дна" .. ось воно
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30.10.2022 15:18 Відповісти
На дні завжди осад, чмобіки. Орків знищили, тепер війна з чмобіками(алконавти, токсикомани і...) жінки їх здають в ВК, як утільсирьйо
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30.10.2022 16:01 Відповісти
Від кацапських свиней навіть мертвим спокою немає...
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30.10.2022 15:20 Відповісти
ні мертвим ні живим нема покою в Україні від русні мерзенної...
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30.10.2022 15:22 Відповісти
"чмобіки ",карочє
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30.10.2022 15:53 Відповісти
Нічого нового, коли кацапи знищували Запорожську Січ, то увірвавшись до козацьких куренів знищували все на своєму шляху, звичайно першою справою було пограбування козацької самої багатой церкви. Козаків четвертували, вішали і шибениці пускали по Дніпру вниз,а потім виривали на цвинтарі мертвих козаків і відрубували вже скелетам голови. Реальні носії традицій прадідів - асвабадітєлі.
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30.10.2022 15:30 Відповісти
наверное ритуал такой есть на мацковском путинархате..
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30.10.2022 15:30 Відповісти
банда путина у власти что другое ожидать ...
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30.10.2022 15:39 Відповісти
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30.10.2022 15:41 Відповісти
Перепрошую за ссылку со срусь.сру, але тут такое...

https://www.vesti.ru/article/3004365 Участника специальной военной операции убили во время застолья в Якутске. Собутыльники расчленили тело нового знакомого, а затем выбросили его в мусорный контейнер, сообщили в региональном управлении СКР.
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30.10.2022 15:41 Відповісти
собутыльниками були щирі українці
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30.10.2022 15:49 Відповісти
Не, скорее истинные православные русские антифашисты.
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30.10.2022 15:52 Відповісти
це називається повернувся додому
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30.10.2022 15:56 Відповісти
Кацапи , дикуни кляті, навіть мертвих бояться 🫣
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30.10.2022 15:45 Відповісти
Це від злоби. Вони ж знають що їх, в кращому випадку, закопають десь у полі, як собак скажених...
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30.10.2022 15:46 Відповісти
хто там по кладовищах лазить у такий час і знімає
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30.10.2022 15:51 Відповісти
Журналісти з Дніпра, які побували у Бахмуті, зняли з дрона ці шокуючі кадри.
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30.10.2022 16:00 Відповісти
Один из детей Беслана, выживший в теракте, Алексей Птах, сейчас по контракту служит в российской армии и воюет в Украине.
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30.10.2022 16:13 Відповісти
він українець?
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30.10.2022 16:55 Відповісти
"Русский мир" всюду...
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30.10.2022 16:51 Відповісти
Штош ви тварітє? Курви!!!
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30.10.2022 17:42 Відповісти
Знайшли нарешті супротивника собі по вмінню...
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30.10.2022 20:46 Відповісти
 
 