Рашисти обстріляли цвинтар у Бахмуті. ВIДЕО

Кладовище у Бахмуті Донецької області стало черговою мішенню російської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДніпроTV.

Журналісти з Дніпра, які побували у Бахмуті, зняли з дрона ці шокуючі кадри.

Також читайте: Війська РФ знизили темп наступу під Бахмутом після удару ЗСУ, - ISW