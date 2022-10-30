Рашисты обстреляли кладбище в Бахмуте. ВИДЕО

Кладбище в Бахмуте Донецкой области стало очередной мишенью российской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДніпроTV.

Побывавшие в Бахмуте журналисты из Днепра сняли с дрона эти шокирующие кадры.

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