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Рашисты обстреляли кладбище в Бахмуте. ВИДЕО

Кладбище в Бахмуте Донецкой области стало очередной мишенью российской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДніпроTV.

Побывавшие в Бахмуте журналисты из Днепра сняли с дрона эти шокирующие кадры.

Также смотрите: "Rusni pizda!" - австралийское телевидение рассказало о девизе и работе аэроразведки 129-й бригады ТРО. ВИДЕО

армия РФ (19375) Донецкая область (9767) Бахмут (1603)


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Топ комментарии
+25
ні мертвим ні живим нема покою в Україні від русні мерзенної...
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30.10.2022 15:22
+21
Від кацапських свиней навіть мертвим спокою немає...
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30.10.2022 15:20
+12
Нічого нового, коли кацапи знищували Запорожську Січ, то увірвавшись до козацьких куренів знищували все на своєму шляху, звичайно першою справою було пограбування козацької самої багатой церкви. Козаків четвертували, вішали і шибениці пускали по Дніпру вниз,а потім виривали на цвинтарі мертвих козаків і відрубували вже скелетам голови. Реальні носії традицій прадідів - асвабадітєлі.
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30.10.2022 15:30
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краще б кремль обстріляи.. а ще кажуть немає "дна" .. ось воно
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30.10.2022 15:18 Ответить
На дні завжди осад, чмобіки. Орків знищили, тепер війна з чмобіками(алконавти, токсикомани і...) жінки їх здають в ВК, як утільсирьйо
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30.10.2022 16:01 Ответить
Від кацапських свиней навіть мертвим спокою немає...
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30.10.2022 15:20 Ответить
ні мертвим ні живим нема покою в Україні від русні мерзенної...
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30.10.2022 15:22 Ответить
"чмобіки ",карочє
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30.10.2022 15:53 Ответить
Нічого нового, коли кацапи знищували Запорожську Січ, то увірвавшись до козацьких куренів знищували все на своєму шляху, звичайно першою справою було пограбування козацької самої багатой церкви. Козаків четвертували, вішали і шибениці пускали по Дніпру вниз,а потім виривали на цвинтарі мертвих козаків і відрубували вже скелетам голови. Реальні носії традицій прадідів - асвабадітєлі.
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30.10.2022 15:30 Ответить
наверное ритуал такой есть на мацковском путинархате..
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30.10.2022 15:30 Ответить
банда путина у власти что другое ожидать ...
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30.10.2022 15:39 Ответить
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30.10.2022 15:41 Ответить
Перепрошую за ссылку со срусь.сру, але тут такое...

https://www.vesti.ru/article/3004365 Участника специальной военной операции убили во время застолья в Якутске. Собутыльники расчленили тело нового знакомого, а затем выбросили его в мусорный контейнер, сообщили в региональном управлении СКР.
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30.10.2022 15:41 Ответить
собутыльниками були щирі українці
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30.10.2022 15:49 Ответить
Не, скорее истинные православные русские антифашисты.
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30.10.2022 15:52 Ответить
це називається повернувся додому
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30.10.2022 15:56 Ответить
Кацапи , дикуни кляті, навіть мертвих бояться 🫣
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30.10.2022 15:45 Ответить
Це від злоби. Вони ж знають що їх, в кращому випадку, закопають десь у полі, як собак скажених...
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30.10.2022 15:46 Ответить
хто там по кладовищах лазить у такий час і знімає
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30.10.2022 15:51 Ответить
Журналісти з Дніпра, які побували у Бахмуті, зняли з дрона ці шокуючі кадри.
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30.10.2022 16:00 Ответить
Один из детей Беслана, выживший в теракте, Алексей Птах, сейчас по контракту служит в российской армии и воюет в Украине.
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30.10.2022 16:13 Ответить
він українець?
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30.10.2022 16:55 Ответить
"Русский мир" всюду...
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30.10.2022 16:51 Ответить
Штош ви тварітє? Курви!!!
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30.10.2022 17:42 Ответить
Знайшли нарешті супротивника собі по вмінню...
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30.10.2022 20:46 Ответить
 
 