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Бійці знищують ворожий танк з ПТРК "Стугна-П". ВIДЕО

Українські воїни знищили російський танк з ПТРК "Стугна-П".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки на ворожу бронемашину опублікований у соцмережах.

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Автор: 

знищення (7262) українська зброя (177) Стугна (83)


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Топ коментарі
+30
поздно уже спрыгивать. Спрыгивать надо было, когда повестку получил.
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01.11.2022 13:57
+21
Кацапи скачуть , як шалені тварини
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01.11.2022 13:56
+15
Красота.
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01.11.2022 13:58
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Кацапи скачуть , як шалені тварини
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01.11.2022 13:56 Відповісти
поздно уже спрыгивать. Спрыгивать надо было, когда повестку получил.
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01.11.2022 13:57 Відповісти
Красота.
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01.11.2022 13:58 Відповісти
Стугна фільмує, а не знищує. Верхній надпис на дісплею. Але гарно
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01.11.2022 14:00 Відповісти
Файно !!! Слава ЗСУ !!!
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01.11.2022 14:01 Відповісти
Якісь мішки з лайно посипались.
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01.11.2022 14:02 Відповісти
целое поколение выросло с компьютерными играми. Думают что война это веселушки покатушки. Попав на войну настоящую, словив свинец, потом очень сильно и долго удивляются.
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01.11.2022 14:05 Відповісти
Шкода перше відо обрізане. Там башта падає секунди через 4
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01.11.2022 14:16 Відповісти
Ну, так поделись необрезанным.
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01.11.2022 17:39 Відповісти
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01.11.2022 14:34 Відповісти
Материал для Голливуда.
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01.11.2022 14:37 Відповісти
Ну так, перший танк, потім БТР-що не зрозуміло?
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01.11.2022 15:50 Відповісти
обоссаные орки как крысы кто куда....
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01.11.2022 16:17 Відповісти
Наші котики, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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01.11.2022 17:55 Відповісти
 
 