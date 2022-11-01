Бійці знищують ворожий танк з ПТРК "Стугна-П". ВIДЕО
Українські воїни знищили російський танк з ПТРК "Стугна-П".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки на ворожу бронемашину опублікований у соцмережах.
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