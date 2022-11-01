Бійці знищують ворожий танк з ПТРК "Стугна-П". ВIДЕО

Українські воїни знищили російський танк з ПТРК "Стугна-П".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки на ворожу бронемашину опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ударно-розвідувальні БПЛА "Каратель" українського виробництва готові до бою. ВIДЕО