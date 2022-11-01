Бойцы уничтожают вражеский танк из ПТРК "Стугна-П". ВИДЕО
Украинские воины уничтожили российский танк из ПТРК "Стугна-П".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки на вражескую бронемашину опубликована в соцсетях.
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