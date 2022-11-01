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Новости Видео Война
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Бойцы уничтожают вражеский танк из ПТРК "Стугна-П". ВИДЕО

Украинские воины уничтожили российский танк из ПТРК "Стугна-П".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки на вражескую бронемашину опубликована в соцсетях.

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уничтожение (6949) украинское оружие (165) Стугна (79)


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Топ комментарии
+30
поздно уже спрыгивать. Спрыгивать надо было, когда повестку получил.
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01.11.2022 13:57
+21
Кацапи скачуть , як шалені тварини
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01.11.2022 13:56
+15
Красота.
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01.11.2022 13:58
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Кацапи скачуть , як шалені тварини
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01.11.2022 13:56 Ответить
поздно уже спрыгивать. Спрыгивать надо было, когда повестку получил.
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01.11.2022 13:57 Ответить
Красота.
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01.11.2022 13:58 Ответить
Стугна фільмує, а не знищує. Верхній надпис на дісплею. Але гарно
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01.11.2022 14:00 Ответить
Файно !!! Слава ЗСУ !!!
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01.11.2022 14:01 Ответить
Якісь мішки з лайно посипались.
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01.11.2022 14:02 Ответить
целое поколение выросло с компьютерными играми. Думают что война это веселушки покатушки. Попав на войну настоящую, словив свинец, потом очень сильно и долго удивляются.
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01.11.2022 14:05 Ответить
Шкода перше відо обрізане. Там башта падає секунди через 4
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01.11.2022 14:16 Ответить
Ну, так поделись необрезанным.
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01.11.2022 17:39 Ответить
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01.11.2022 14:34 Ответить
Материал для Голливуда.
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01.11.2022 14:37 Ответить
Ну так, перший танк, потім БТР-що не зрозуміло?
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01.11.2022 15:50 Ответить
обоссаные орки как крысы кто куда....
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01.11.2022 16:17 Ответить
Наші котики, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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01.11.2022 17:55 Ответить
 
 