Бойцы уничтожают вражеский танк из ПТРК "Стугна-П". ВИДЕО

Украинские воины уничтожили российский танк из ПТРК "Стугна-П".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки на вражескую бронемашину опубликована в соцсетях.

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