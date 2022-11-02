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Що буде з Росією? - дискусія на Київському безпековому форумі. ВIДЕО

2 листопада Київський Безпековий Форум транслюватиме нову онлайн-дискусію з серії "Боротьба за Україну", присвячену цього разу ситуації в Росії, новій хвилі агресії Путіна і перспективам розпаду Російської імперії, що обговорять, зокрема, одні з найкращих у США, Британії та Європі знавців російської проблематики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті КБФ.

Участь у дискусії візьмуть:

  • Міріам Ланська, старший директор у справах Росії та Євразії Національного фонду на підтримку демократії (США).
  • Майкл Ходарковський, професор історії Чиказького Університету Св. Лойоли.
  • Джеймс Шерр, старший співробітник Естонського Інституту зовнішньої політики.
  • Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках, Голова Київського Безпекового Форуму.
  • Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

У центрі обговорення – три головні питання:

  • Про що свідчать останні заяви та терористичні дії російського диктатора та як їх оцінюють у світі? Як повинна реагувати міжнародна спільнота?
  • З чого розпочнеться розпад Російської імперії і яке майбутнє очікує Росію?
  • Яку відповідальність має понести Росія за злочини проти людства і як подолати глобальний виклик рашизму?

З початку повномасштабної війни Росії проти України Київський Безпековий Форум розпочав онлайн-цикл "Боротьба за Україну".

За цей час його учасниками стали заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд, герой "Азовсталі" Святослав Паламар (Калина), заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, письменники та історики Тімоті Снайдер і Енн Епплбаум, президент Національного фонду на підтримку демократії (США) Деймон Вілсон, американські генерали Філіп Брідлав, Веслі Кларк, Девід Петреус, посли Майкл Карпентер, Джон Гербст, Деніел Фрід, Майкл МакФол, Етьєн де Понсен і багато інших відомих іноземних й українських діячів.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Трансляція онлайн-дискусії відбудеться:

  • На YouTube-сторінці Арсенія Яценюка – bit.ly/3Nnd6Vs
  • На Facebook-сторінці Київського Безпекового Форуму – bit.ly/3zAC7Xk

Автор: 

Яценюк Арсеній (2571) Київський безпековий форум (160)


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Топ коментарі
+4
краще б подумали що буде з Україною з таким керівництвом!
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02.11.2022 11:05
+4
https://t.me/tZEinform/21712 tZEinform :

З доповіді (Білому Дому?) експертної групи військових спеціалістів США (уривки):
"...Зеленський продовжує втручатись в оперативні дії вищого військового командування, наполягаючи на своєму баченні ситуації на фронті. (...)
...Перерозподіл поступаючої військової допомоги курується з декількох адміністративних центрів, що призводить до організаційного безладу.(...)
...Головнокомандуючий ЗСУ і головний штаб ЗС України фактично втратили функцію одноосібного управління ЗС. (...)
...В обговоренні і плануванні військових питань приймають участь функціонально сторонні персоналії (...)(дермак+татаров?)"

Загальний об'єм документу 16 сторінок.
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02.11.2022 11:13
+4
https://t.me/BerezaJuice/22989 Борислав Береза :
"Генерал-лейтенант Михаил Забродский проанализировал всю информацию и спрогнозировал, какую тактику могут применить ВС РФ в ближайшее время.
По его мнению, российское командование может за зимнее время создать две мощные ударные группировки - на Запорожском и Сумском направлении, чтоб "разрезать" Украину на две части встречными концентрированными ударами. В таком случае, с севера российские военные пойдут на Сумы, Полтаву, Днепр, а с юга - на Запорожье и Днепр для защиты по новым направлениям в случае деоккупации Херсона.
Для отражения наступления Забродский предлагает немедленно сформировать 3 новых мощных оперативных группировки в Запорожье, Сумской области и на Волыни. "Необходимо создание оперативных объединений, в составе 4-5 общевойсковых, 2-3 танковых и 1-2 артиллерийских бригад каждое. В общем - до 600 танков, до 1100 БТР/БМП и до 500 орудий и РСЗО", - уточнил Забродский.

Этой экспертизе я доверяю. Да, это не две-три недели. Предупрежден - значит вооружен! Надо готовиться".
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02.11.2022 11:19
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медведя ще не вбили...
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02.11.2022 11:02 Відповісти
Не варто ділити шкуру ще зовсім живого ведмедя.
Це приємно, звичайно, але абсолютно безглуздо (хоча, не для учасників: відрядження, добові, публікації тощо...).
Майбутнє колишньої росії вирішуватиметься точно не на таких формумах.
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02.11.2022 11:02 Відповісти
Та ж приємно деяким підпанкам відчути себе пуріцами світового рівня!
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02.11.2022 11:04 Відповісти
Євреїзми - це теж суржик. Хоча правильніше - семітизми.
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02.11.2022 11:19 Відповісти
Коли освічені люди свідомо використовують перекручені слова, абсценну лексику, жаргонізми і т. і. - то не суржик.
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02.11.2022 11:24 Відповісти
А тюркизми - не "суржик"? Баштан, вежа, курінь, шаровари, куліш, Бахмут І ціла купа інших! Мова, здебільшого, у наш час, збагачується за рахунок запозичення іншомовних слів та адаптації їх до власної фонетики!
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02.11.2022 11:34 Відповісти
Отчасти верно, але є одне але. Чтобы достичь цели нужно уже СЕЙЧАС думать и вести себя так как буд-то событий из будущего уже наступили. Об этом говорят психологи и экзорцисты типа книги "секрет". Так что нормально всё
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02.11.2022 12:43 Відповісти
Спеціалісти з цієї книги кажуть, що достатньо сильно-сильно забажати - і мішок з грошима впаде вам на голову просто з неба. А якщо не падає, то не сильно того ви бажаєте.
Не вірите? Спробуйте повірити, що ви мільйонер, і відпочити тиждень у люксовому номері київського готелю "Інтерконтиненталь".
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02.11.2022 12:54 Відповісти
Точно! 😁
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02.11.2022 13:27 Відповісти
Расєя впєрдє-била єсть і будєт всєгда...
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02.11.2022 11:02 Відповісти
Расєя будєт всєгда...?? нє думаю...
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02.11.2022 11:04 Відповісти
нє толька малєнькій кусочєк,но впєрдє...
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02.11.2022 11:06 Відповісти
Дерьмом была дерьмом и останется. никуда дерьмо, увы, не денется. Но нам бы свои вопросы решить. Например, что будет с ЗАЭС? Сейчас это более актуальная штука.
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02.11.2022 11:03 Відповісти
Ще й як "дєнєцца"...
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02.11.2022 11:06 Відповісти
а что с ней будет? - там кацапы, так что правильно думать, что будем делать в отместку за ЗАЭС. для паритета надо 1 к 3.
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02.11.2022 13:09 Відповісти
краще б подумали що буде з Україною з таким керівництвом!
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02.11.2022 11:05 Відповісти
Знову настав час Сєні Яценюку почесати язиком.
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02.11.2022 11:06 Відповісти
Cєня вперше за всю історію України встановив хоча б паркан на україно- російському кордоні.
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02.11.2022 11:09 Відповісти
Один 3,14 дёж, и ни какого дела.
Лубкивський, Яценюк - на фронт подносить
снаряды ,хоть какая то польза.
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02.11.2022 11:11 Відповісти
а ти не ******? Скільки якщо не снарядів, то хоч патронів переніс?
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02.11.2022 11:14 Відповісти
https://t.me/tZEinform/21712 tZEinform :

З доповіді (Білому Дому?) експертної групи військових спеціалістів США (уривки):
"...Зеленський продовжує втручатись в оперативні дії вищого військового командування, наполягаючи на своєму баченні ситуації на фронті. (...)
...Перерозподіл поступаючої військової допомоги курується з декількох адміністративних центрів, що призводить до організаційного безладу.(...)
...Головнокомандуючий ЗСУ і головний штаб ЗС України фактично втратили функцію одноосібного управління ЗС. (...)
...В обговоренні і плануванні військових питань приймають участь функціонально сторонні персоналії (...)(дермак+татаров?)"

Загальний об'єм документу 16 сторінок.
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02.11.2022 11:13 Відповісти
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02.11.2022 11:13 Відповісти
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02.11.2022 12:42 Відповісти
Жопа з нею буде.
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02.11.2022 11:18 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/22989 Борислав Береза :
"Генерал-лейтенант Михаил Забродский проанализировал всю информацию и спрогнозировал, какую тактику могут применить ВС РФ в ближайшее время.
По его мнению, российское командование может за зимнее время создать две мощные ударные группировки - на Запорожском и Сумском направлении, чтоб "разрезать" Украину на две части встречными концентрированными ударами. В таком случае, с севера российские военные пойдут на Сумы, Полтаву, Днепр, а с юга - на Запорожье и Днепр для защиты по новым направлениям в случае деоккупации Херсона.
Для отражения наступления Забродский предлагает немедленно сформировать 3 новых мощных оперативных группировки в Запорожье, Сумской области и на Волыни. "Необходимо создание оперативных объединений, в составе 4-5 общевойсковых, 2-3 танковых и 1-2 артиллерийских бригад каждое. В общем - до 600 танков, до 1100 БТР/БМП и до 500 орудий и РСЗО", - уточнил Забродский.

Этой экспертизе я доверяю. Да, это не две-три недели. Предупрежден - значит вооружен! Надо готовиться".
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02.11.2022 11:19 Відповісти
І де ми візьмемо додаткові "600 танков, 1100 БТР/БМП и 500 орудий"?
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02.11.2022 11:25 Відповісти
Там, де всі беруть.
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02.11.2022 11:35 Відповісти
ленд-ліз, напевне, з обох сторін.
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02.11.2022 11:40 Відповісти
Що буде з росієй ?
Зе ВЛАДА НЕ ПРОТИ ІЇ СПАСТИ ЗА ГАРНИЙ ГЕШЕФТ.
Агрохімію трудиться на цій ниві не покладаючи рук.
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02.11.2022 11:22 Відповісти
Ви краще дискутуйте що буде з Україною після війни та звісно нашої перемоги. А на кацапів мені як і більшості українців насрати. А ще краще, щоб вони всі виздихали.
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02.11.2022 11:39 Відповісти
Проблема в тому, що касапи нікуди не зникнуть, завжди залишатимуться нашими сусідами, і тим чи іншим чином і надалі впливатимуть на нас. Тому, як окрема складова - майбутнє нашого сусіда нас повинно цікавити...
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02.11.2022 11:51 Відповісти
Ми повинні зробити все, щоб ВОНИ зникли. Бо їх існування на нашій совісті.
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02.11.2022 11:53 Відповісти
Коли Україна стане заможною, озброєною та приєднається до цивілізованого світу та вступити в НАТО (в що я свято вірю) кацапсини тоді зможуть тільки собі на член солі насипати
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02.11.2022 11:54 Відповісти
до перемоги ще требі дійти - не варто недооцінювати цього навіженого ворога. і як уникнути 3-ї світової, яка і так потроху вже тліє на різних ділянках світу.
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02.11.2022 12:00 Відповісти
особисто мене значно більше цікавить, що буде з Україною та і зі Світом в цілому. і як вгамувати кровоСІСІВ і кровожерів рашистів
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02.11.2022 11:58 Відповісти
Треба робити так, щоб расії не було взагалі. Тоді не треба буде про цю гидоту думати.
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02.11.2022 13:45 Відповісти
 
 