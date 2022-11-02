Що буде з Росією? - дискусія на Київському безпековому форумі. ВIДЕО

2 листопада Київський Безпековий Форум транслюватиме нову онлайн-дискусію з серії "Боротьба за Україну", присвячену цього разу ситуації в Росії, новій хвилі агресії Путіна і перспективам розпаду Російської імперії, що обговорять, зокрема, одні з найкращих у США, Британії та Європі знавців російської проблематики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті КБФ.

Участь у дискусії візьмуть:

Міріам Ланська, старший директор у справах Росії та Євразії Національного фонду на підтримку демократії (США).

Майкл Ходарковський, професор історії Чиказького Університету Св. Лойоли.

Джеймс Шерр, старший співробітник Естонського Інституту зовнішньої політики.

Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках, Голова Київського Безпекового Форуму.

Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

У центрі обговорення – три головні питання:

Про що свідчать останні заяви та терористичні дії російського диктатора та як їх оцінюють у світі? Як повинна реагувати міжнародна спільнота?

З чого розпочнеться розпад Російської імперії і яке майбутнє очікує Росію?

Яку відповідальність має понести Росія за злочини проти людства і як подолати глобальний виклик рашизму?

З початку повномасштабної війни Росії проти України Київський Безпековий Форум розпочав онлайн-цикл "Боротьба за Україну".

За цей час його учасниками стали заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд, герой "Азовсталі" Святослав Паламар (Калина), заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, письменники та історики Тімоті Снайдер і Енн Епплбаум, президент Національного фонду на підтримку демократії (США) Деймон Вілсон, американські генерали Філіп Брідлав, Веслі Кларк, Девід Петреус, посли Майкл Карпентер, Джон Гербст, Деніел Фрід, Майкл МакФол, Етьєн де Понсен і багато інших відомих іноземних й українських діячів.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Трансляція онлайн-дискусії відбудеться: