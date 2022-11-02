Що буде з Росією? - дискусія на Київському безпековому форумі. ВIДЕО
2 листопада Київський Безпековий Форум транслюватиме нову онлайн-дискусію з серії "Боротьба за Україну", присвячену цього разу ситуації в Росії, новій хвилі агресії Путіна і перспективам розпаду Російської імперії, що обговорять, зокрема, одні з найкращих у США, Британії та Європі знавців російської проблематики.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті КБФ.
Участь у дискусії візьмуть:
- Міріам Ланська, старший директор у справах Росії та Євразії Національного фонду на підтримку демократії (США).
- Майкл Ходарковський, професор історії Чиказького Університету Св. Лойоли.
- Джеймс Шерр, старший співробітник Естонського Інституту зовнішньої політики.
- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках, Голова Київського Безпекового Форуму.
- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.
У центрі обговорення – три головні питання:
- Про що свідчать останні заяви та терористичні дії російського диктатора та як їх оцінюють у світі? Як повинна реагувати міжнародна спільнота?
- З чого розпочнеться розпад Російської імперії і яке майбутнє очікує Росію?
- Яку відповідальність має понести Росія за злочини проти людства і як подолати глобальний виклик рашизму?
З початку повномасштабної війни Росії проти України Київський Безпековий Форум розпочав онлайн-цикл "Боротьба за Україну".
За цей час його учасниками стали заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд, герой "Азовсталі" Святослав Паламар (Калина), заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, письменники та історики Тімоті Снайдер і Енн Епплбаум, президент Національного фонду на підтримку демократії (США) Деймон Вілсон, американські генерали Філіп Брідлав, Веслі Кларк, Девід Петреус, посли Майкл Карпентер, Джон Гербст, Деніел Фрід, Майкл МакФол, Етьєн де Понсен і багато інших відомих іноземних й українських діячів.
Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.
Трансляція онлайн-дискусії відбудеться:
- На YouTube-сторінці Арсенія Яценюка – bit.ly/3Nnd6Vs
- На Facebook-сторінці Київського Безпекового Форуму – bit.ly/3zAC7Xk
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Це приємно, звичайно, але абсолютно безглуздо (хоча, не для учасників: відрядження, добові, публікації тощо...).
Майбутнє колишньої росії вирішуватиметься точно не на таких формумах.
Не вірите? Спробуйте повірити, що ви мільйонер, і відпочити тиждень у люксовому номері київського готелю "Інтерконтиненталь".
Лубкивський, Яценюк - на фронт подносить
снаряды ,хоть какая то польза.
З доповіді (Білому Дому?) експертної групи військових спеціалістів США (уривки):
"...Зеленський продовжує втручатись в оперативні дії вищого військового командування, наполягаючи на своєму баченні ситуації на фронті. (...)
...Перерозподіл поступаючої військової допомоги курується з декількох адміністративних центрів, що призводить до організаційного безладу.(...)
...Головнокомандуючий ЗСУ і головний штаб ЗС України фактично втратили функцію одноосібного управління ЗС. (...)
...В обговоренні і плануванні військових питань приймають участь функціонально сторонні персоналії (...)(дермак+татаров?)"
Загальний об'єм документу 16 сторінок.
"Генерал-лейтенант Михаил Забродский проанализировал всю информацию и спрогнозировал, какую тактику могут применить ВС РФ в ближайшее время.
По его мнению, российское командование может за зимнее время создать две мощные ударные группировки - на Запорожском и Сумском направлении, чтоб "разрезать" Украину на две части встречными концентрированными ударами. В таком случае, с севера российские военные пойдут на Сумы, Полтаву, Днепр, а с юга - на Запорожье и Днепр для защиты по новым направлениям в случае деоккупации Херсона.
Для отражения наступления Забродский предлагает немедленно сформировать 3 новых мощных оперативных группировки в Запорожье, Сумской области и на Волыни. "Необходимо создание оперативных объединений, в составе 4-5 общевойсковых, 2-3 танковых и 1-2 артиллерийских бригад каждое. В общем - до 600 танков, до 1100 БТР/БМП и до 500 орудий и РСЗО", - уточнил Забродский.
Этой экспертизе я доверяю. Да, это не две-три недели. Предупрежден - значит вооружен! Надо готовиться".
Зе ВЛАДА НЕ ПРОТИ ІЇ СПАСТИ ЗА ГАРНИЙ ГЕШЕФТ.
Агрохімію трудиться на цій ниві не покладаючи рук.