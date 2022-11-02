Збираємо на 50 британських бронетранспортерів Spartan,- Притула оголосив про мегазбір для ЗСУ. ВIДЕО
Шоумен та волонтер Сергій Притула 2 листопада оголосив черговий мегазбір коштів на 50 британських бронетранспортерів Spartan.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Ну що, готові?!!! Це дуже важливий мегазбір! Усі подробиці у відео. Але, якщо коротко, то ТРЕБА БРАТИ!!!
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Працюємо, панове!!!!"
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Зкакупив у Арахамії якісь недодрони? Це той збір на "оружіє возмєздія", на який люди за годину мільони накидали?
Ну да, лох не мамонт, лох нє вимрєт.
ЗЄлєбоби кричали що це піар
Хтось пише, що це неспроста.
Але, хто знає, що дружина Притули з Донецька і її батько був помічником Віталія Хомутиника. Да, того самого олігарха з ПР. Але і це не все: сестра дружини Притули є ДРУЖИНОЮ ХОМУТИНИКА.
Так ось питання, хто хоче щоб Притула став президентом? Можливо регіонали?
Але... насправді ця техніка коштує менше 30 тисяч євро.
збір 200 млн гривень, яких типу вистачить лише на 50 боровичків СПАРТАН (FV103 Spartan).
Тобто начебто їх продають по 4 млн гривень за один,
Ось посилання
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FfNSlSlM%3Ffbclid%3DIwAR0FB_RglKltzHRx5w5fekOI9byWvG1dBtooiOlqoxmdp1Lr_NWqRv8zezo&h=AT3N0cHk__MRHHTPoPl7a4oMtw2qBsKnzM6NbBB4Gqqv5-IFnMQjXYmM1dZLsFpkJNTNKHEnL6VSRdLlJ7RbQOqKIIqu6hAblAJfIu9CYJIMjCVAKdh2RH8IFl2F4jHrQFWh&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1kFzjfkA72scyA2eylJ7WU0Lflqo8ybeiK5eCaMj9SeJ3A42XEvF-KlPDuXKo7Sgqd16-1CktS4GsS_-pW_kGf3SxydhP-HEy5WeC9KeOF9dlTBRVFyEiN_kak4pKF5ktFqQg5ih23zSDlnY-tFyXiW_g1knpu4KqrMKQxNo5vftsB5ognFS5YSbuxjCtGAzEhie0SEoc https://cutt.ly/fNSlSlM тут пишуть про 25 000 фунтів
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2F6NSzpf5%3Ffbclid%3DIwAR0LCmsVs5Mu-Koxh7XBqpqF7sAuN1wF5VHyMW7k6JY94W0_Oq51XO9qNnc&h=AT3eMn3k2iwkAD4CK60tzD1TWe2xKW22IzwfPHVINLXimz6rRF5-OaZtn9f7-nkqRQiGVUh6J3Zbzli4wKc-Op-*********************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1kFzjfkA72scyA2eylJ7WU0Lflqo8ybeiK5eCaMj9SeJ3A42XEvF-KlPDuXKo7Sgqd16-1CktS4GsS_-pW_kGf3SxydhP-HEy5WeC9KeOF9dlTBRVFyEiN_kak4pKF5ktFqQg5ih23zSDlnY-tFyXiW_g1knpu4KqrMKQxNo5vftsB5ognFS5YSbuxjCtGAzEhie0SEoc https://cutt.ly/6NSzpf5 тут пишуть про 29350 євро
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950645/1950645_600.jpg
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950864/1950864_600.jpg