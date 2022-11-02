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Збираємо на 50 британських бронетранспортерів Spartan,- Притула оголосив про мегазбір для ЗСУ. ВIДЕО

Шоумен та волонтер Сергій Притула 2 листопада оголосив черговий мегазбір коштів на 50 британських бронетранспортерів Spartan.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці. 

У повідомленні зазначається: "Ну що, готові?!!! Це дуже важливий мегазбір! Усі подробиці у відео. Але, якщо коротко, то ТРЕБА БРАТИ!!!

Читайте також - "Хочемо озброїти штурмовий батальйон": Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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ЄДРПОУ 43720363

Призначення платежу: "Безповоротна благодійна допомога"

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SWIFT in euros (EUR)

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Працюємо, панове!!!!"

Автор: 

техніка (1827) волонтери (1335) Притула Сергій (88)


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Топ коментарі
+39
Порошенко их уже поставляет, если не ошибаюсь...
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02.11.2022 10:33
+34
що з супутником то?
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02.11.2022 10:32
+33
Тільки Порошенко за це платить власні кошт (половину від вартості), іншу половину платять різні ГО, пов'язані з Європейською Солідарністю, яка не має доступу до б'юджету, б є в опозиції. І про Порошенка, як волонтера не скажуть у єдиному телемарафоні. А про Притулу будуть кричати з кожноо чайника і кожнох праски. Хоча Притула оперує не власними коштами, а коштами звичайних українців, які в більшості так і залишаться безіменними і нікому не відомими.
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02.11.2022 10:49
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А де звіти по попереднім зборам?
Зкакупив у Арахамії якісь недодрони? Це той збір на "оружіє возмєздія", на який люди за годину мільони накидали?
Ну да, лох не мамонт, лох нє вимрєт.
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02.11.2022 11:27 Відповісти
ДУЖЕ НАГАДУЄ ПРО ПІАР ЗЕЛЕНСЬКОГО, ПЕРЕД ВИБОРАМИ ШАХРАЇ, КРАДІЇ__ДУЖЕ ПРОПИХУЮТЬ В ПРЕЗИДЕНТИ ЧЕРГОВОГО ШУТА,КЛОУНА І ЛОХА. Бо професіонала їм не потрібно. А частину коштів--надають олігархи (які вони накрали) і цим створюють "ВЕЛИЧНІСТЬ притули.
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02.11.2022 11:31 Відповісти
Тоді аргумент "А що зе дав на війну?" під постами з Порохом не працює?
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02.11.2022 11:57 Відповісти
Олігархи і шахрає хочуть пропихнути в президенти чергового шута,клоуна і лоха А "волонтерські кошти"--це частина грошей які олігархи накрали Цей піар --дзеркало яке створювали зеленському перед виборами
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02.11.2022 11:35 Відповісти
А підприємство Дєрмака - Шарапова яке повино забезпечивати військовою технікою ЗСУ десь тихо в сторонці знову чимось барижить.
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02.11.2022 11:36 Відповісти
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02.11.2022 11:37 Відповісти
А де дрони? Де анонсована "ПОПМСТА"?
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02.11.2022 11:58 Відповісти
Хамутиннік вже прикупив земельки у Франції для будівництва нової вілли.
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02.11.2022 12:01 Відповісти
+1000 грн, взагалі не розумію скиглення в комментах. Є товар в гарному стані, є пропозиція назбирати і забрати швидко.
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02.11.2022 12:07 Відповісти
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02.11.2022 12:17 Відповісти
Місяць тому Порох зі 'справою громад' були на подібній базі в Британії і теж збирали на Спартани і вантажівки.
ЗЄлєбоби кричали що це піар
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02.11.2022 12:24 Відповісти
вже схоже на цирк. це міністерство оборони повинне займатись придбанням необхідного для потреб армії озброєння, а не срані кловуни тіпа притули.
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02.11.2022 12:39 Відповісти
Цей "адепт супутника" отримав ,з ОП,завдання перебити постачання "Спартанів" Порошенком?! Притула вірний своєму "амплуа" і своїм "годувальникам"!
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02.11.2022 13:30 Відповісти
А де обіцяна "бавовна"? Без біг-бадабума грошей не буде - прикмета така
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02.11.2022 13:48 Відповісти
Прытула и леся, призидент и первая леди)))))Отличный тандем.
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02.11.2022 14:29 Відповісти
Багато хто пише, що Притулі вже і президентом треба бути.
Хтось пише, що це неспроста.
Але, хто знає, що дружина Притули з Донецька і її батько був помічником Віталія Хомутиника. Да, того самого олігарха з ПР. Але і це не все: сестра дружини Притули є ДРУЖИНОЮ ХОМУТИНИКА.
Так ось питання, хто хоче щоб Притула став президентом? Можливо регіонали?
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02.11.2022 16:43 Відповісти
тобто ціна, заявлена Притулою, складає 100 тисяч євро.

Але... насправді ця техніка коштує менше 30 тисяч євро.

збір 200 млн гривень, яких типу вистачить лише на 50 боровичків СПАРТАН (FV103 Spartan).

Тобто начебто їх продають по 4 млн гривень за один,

Ось посилання

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FfNSlSlM%3Ffbclid%3DIwAR0FB_RglKltzHRx5w5fekOI9byWvG1dBtooiOlqoxmdp1Lr_NWqRv8zezo&h=AT3N0cHk__MRHHTPoPl7a4oMtw2qBsKnzM6NbBB4Gqqv5-IFnMQjXYmM1dZLsFpkJNTNKHEnL6VSRdLlJ7RbQOqKIIqu6hAblAJfIu9CYJIMjCVAKdh2RH8IFl2F4jHrQFWh&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1kFzjfkA72scyA2eylJ7WU0Lflqo8ybeiK5eCaMj9SeJ3A42XEvF-KlPDuXKo7Sgqd16-1CktS4GsS_-pW_kGf3SxydhP-HEy5WeC9KeOF9dlTBRVFyEiN_kak4pKF5ktFqQg5ih23zSDlnY-tFyXiW_g1knpu4KqrMKQxNo5vftsB5ognFS5YSbuxjCtGAzEhie0SEoc https://cutt.ly/fNSlSlM тут пишуть про 25 000 фунтів

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2F6NSzpf5%3Ffbclid%3DIwAR0LCmsVs5Mu-Koxh7XBqpqF7sAuN1wF5VHyMW7k6JY94W0_Oq51XO9qNnc&h=AT3eMn3k2iwkAD4CK60tzD1TWe2xKW22IzwfPHVINLXimz6rRF5-OaZtn9f7-nkqRQiGVUh6J3Zbzli4wKc-Op-*********************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1kFzjfkA72scyA2eylJ7WU0Lflqo8ybeiK5eCaMj9SeJ3A42XEvF-KlPDuXKo7Sgqd16-1CktS4GsS_-pW_kGf3SxydhP-HEy5WeC9KeOF9dlTBRVFyEiN_kak4pKF5ktFqQg5ih23zSDlnY-tFyXiW_g1knpu4KqrMKQxNo5vftsB5ognFS5YSbuxjCtGAzEhie0SEoc https://cutt.ly/6NSzpf5 тут пишуть про 29350 євро
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02.11.2022 16:48 Відповісти
Дійсно.
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02.11.2022 19:14 Відповісти
а где его спутники и беспилотнки для начала??
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02.11.2022 22:50 Відповісти
Пройдисвіте , йди вже геть....світ вже волає про твої відкати....ти,сором і ницість
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03.11.2022 05:02 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3990932.html Ні Спартанів, ні грошей... Сєруня, як тобі спиться, аферист?
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950645/1950645_600.jpg
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950864/1950864_600.jpg
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12.02.2023 10:28 Відповісти
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