Збираємо на 50 британських бронетранспортерів Spartan,- Притула оголосив про мегазбір для ЗСУ. ВIДЕО

Шоумен та волонтер Сергій Притула 2 листопада оголосив черговий мегазбір коштів на 50 британських бронетранспортерів Spartan.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Ну що, готові?!!! Це дуже важливий мегазбір! Усі подробиці у відео. Але, якщо коротко, то ТРЕБА БРАТИ!!!

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