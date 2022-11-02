Собираем на 50 британских бронетранспортеров Spartan, - Притула объявил о мегасборе для ВСУ. ВИДЕО
Шоумен и волонтер Сергей Притула 2 ноября объявил очередной мегасбор средств на 50 британских бронетранспортеров Spartan.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке.
В сообщении отмечается: "Ну что, готовы?!!! Это очень важный мегазбор! Все подробности в видео. Но, если коротко, то НАДО БРАТЬ!!!
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Работаем, господа!!!!"
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Зкакупив у Арахамії якісь недодрони? Це той збір на "оружіє возмєздія", на який люди за годину мільони накидали?
Ну да, лох не мамонт, лох нє вимрєт.
ЗЄлєбоби кричали що це піар
Хтось пише, що це неспроста.
Але, хто знає, що дружина Притули з Донецька і її батько був помічником Віталія Хомутиника. Да, того самого олігарха з ПР. Але і це не все: сестра дружини Притули є ДРУЖИНОЮ ХОМУТИНИКА.
Так ось питання, хто хоче щоб Притула став президентом? Можливо регіонали?
Але... насправді ця техніка коштує менше 30 тисяч євро.
збір 200 млн гривень, яких типу вистачить лише на 50 боровичків СПАРТАН (FV103 Spartan).
Тобто начебто їх продають по 4 млн гривень за один,
Ось посилання
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FfNSlSlM%3Ffbclid%3DIwAR0FB_RglKltzHRx5w5fekOI9byWvG1dBtooiOlqoxmdp1Lr_NWqRv8zezo&h=AT3N0cHk__MRHHTPoPl7a4oMtw2qBsKnzM6NbBB4Gqqv5-IFnMQjXYmM1dZLsFpkJNTNKHEnL6VSRdLlJ7RbQOqKIIqu6hAblAJfIu9CYJIMjCVAKdh2RH8IFl2F4jHrQFWh&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1kFzjfkA72scyA2eylJ7WU0Lflqo8ybeiK5eCaMj9SeJ3A42XEvF-KlPDuXKo7Sgqd16-1CktS4GsS_-pW_kGf3SxydhP-HEy5WeC9KeOF9dlTBRVFyEiN_kak4pKF5ktFqQg5ih23zSDlnY-tFyXiW_g1knpu4KqrMKQxNo5vftsB5ognFS5YSbuxjCtGAzEhie0SEoc https://cutt.ly/fNSlSlM тут пишуть про 25 000 фунтів
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2F6NSzpf5%3Ffbclid%3DIwAR0LCmsVs5Mu-Koxh7XBqpqF7sAuN1wF5VHyMW7k6JY94W0_Oq51XO9qNnc&h=AT3eMn3k2iwkAD4CK60tzD1TWe2xKW22IzwfPHVINLXimz6rRF5-OaZtn9f7-nkqRQiGVUh6J3Zbzli4wKc-Op-*********************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1kFzjfkA72scyA2eylJ7WU0Lflqo8ybeiK5eCaMj9SeJ3A42XEvF-KlPDuXKo7Sgqd16-1CktS4GsS_-pW_kGf3SxydhP-HEy5WeC9KeOF9dlTBRVFyEiN_kak4pKF5ktFqQg5ih23zSDlnY-tFyXiW_g1knpu4KqrMKQxNo5vftsB5ognFS5YSbuxjCtGAzEhie0SEoc https://cutt.ly/6NSzpf5 тут пишуть про 29350 євро
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950645/1950645_600.jpg
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950864/1950864_600.jpg