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Собираем на 50 британских бронетранспортеров Spartan, - Притула объявил о мегасборе для ВСУ. ВИДЕО

Шоумен и волонтер Сергей Притула 2 ноября объявил очередной мегасбор средств на 50 британских бронетранспортеров Spartan.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Ну что, готовы?!!! Это очень важный мегазбор! Все подробности в видео. Но, если коротко, то НАДО БРАТЬ!!!

Читайте также - "Хотим вооружить штурмовой батальон": Порошенко купил у Британии партию бронемашин Spartan. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тотальный репост!!! Все реквизиты здесь:

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БО Благодійний фонд Сергія Притули

ЄДРПОУ 43720363

Назначение платежа: "Безвозвратная благотворительная помощь"

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Работаем, господа!!!!"

техника (1736) волонтеры (2636) Притула Сергей (84)


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Топ комментарии
+39
Порошенко их уже поставляет, если не ошибаюсь...
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02.11.2022 10:33
+34
що з супутником то?
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02.11.2022 10:32
+33
Тільки Порошенко за це платить власні кошт (половину від вартості), іншу половину платять різні ГО, пов'язані з Європейською Солідарністю, яка не має доступу до б'юджету, б є в опозиції. І про Порошенка, як волонтера не скажуть у єдиному телемарафоні. А про Притулу будуть кричати з кожноо чайника і кожнох праски. Хоча Притула оперує не власними коштами, а коштами звичайних українців, які в більшості так і залишаться безіменними і нікому не відомими.
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02.11.2022 10:49
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А де звіти по попереднім зборам?
Зкакупив у Арахамії якісь недодрони? Це той збір на "оружіє возмєздія", на який люди за годину мільони накидали?
Ну да, лох не мамонт, лох нє вимрєт.
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02.11.2022 11:27 Ответить
ДУЖЕ НАГАДУЄ ПРО ПІАР ЗЕЛЕНСЬКОГО, ПЕРЕД ВИБОРАМИ ШАХРАЇ, КРАДІЇ__ДУЖЕ ПРОПИХУЮТЬ В ПРЕЗИДЕНТИ ЧЕРГОВОГО ШУТА,КЛОУНА І ЛОХА. Бо професіонала їм не потрібно. А частину коштів--надають олігархи (які вони накрали) і цим створюють "ВЕЛИЧНІСТЬ притули.
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02.11.2022 11:31 Ответить
Тоді аргумент "А що зе дав на війну?" під постами з Порохом не працює?
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02.11.2022 11:57 Ответить
Олігархи і шахрає хочуть пропихнути в президенти чергового шута,клоуна і лоха А "волонтерські кошти"--це частина грошей які олігархи накрали Цей піар --дзеркало яке створювали зеленському перед виборами
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02.11.2022 11:35 Ответить
А підприємство Дєрмака - Шарапова яке повино забезпечивати військовою технікою ЗСУ десь тихо в сторонці знову чимось барижить.
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02.11.2022 11:36 Ответить
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02.11.2022 11:37 Ответить
А де дрони? Де анонсована "ПОПМСТА"?
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02.11.2022 11:58 Ответить
Хамутиннік вже прикупив земельки у Франції для будівництва нової вілли.
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02.11.2022 12:01 Ответить
+1000 грн, взагалі не розумію скиглення в комментах. Є товар в гарному стані, є пропозиція назбирати і забрати швидко.
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02.11.2022 12:07 Ответить
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02.11.2022 12:17 Ответить
Місяць тому Порох зі 'справою громад' були на подібній базі в Британії і теж збирали на Спартани і вантажівки.
ЗЄлєбоби кричали що це піар
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02.11.2022 12:24 Ответить
вже схоже на цирк. це міністерство оборони повинне займатись придбанням необхідного для потреб армії озброєння, а не срані кловуни тіпа притули.
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02.11.2022 12:39 Ответить
Цей "адепт супутника" отримав ,з ОП,завдання перебити постачання "Спартанів" Порошенком?! Притула вірний своєму "амплуа" і своїм "годувальникам"!
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02.11.2022 13:30 Ответить
А де обіцяна "бавовна"? Без біг-бадабума грошей не буде - прикмета така
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02.11.2022 13:48 Ответить
Прытула и леся, призидент и первая леди)))))Отличный тандем.
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02.11.2022 14:29 Ответить
Багато хто пише, що Притулі вже і президентом треба бути.
Хтось пише, що це неспроста.
Але, хто знає, що дружина Притули з Донецька і її батько був помічником Віталія Хомутиника. Да, того самого олігарха з ПР. Але і це не все: сестра дружини Притули є ДРУЖИНОЮ ХОМУТИНИКА.
Так ось питання, хто хоче щоб Притула став президентом? Можливо регіонали?
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02.11.2022 16:43 Ответить
тобто ціна, заявлена Притулою, складає 100 тисяч євро.

Але... насправді ця техніка коштує менше 30 тисяч євро.

збір 200 млн гривень, яких типу вистачить лише на 50 боровичків СПАРТАН (FV103 Spartan).

Тобто начебто їх продають по 4 млн гривень за один,

Ось посилання

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FfNSlSlM%3Ffbclid%3DIwAR0FB_RglKltzHRx5w5fekOI9byWvG1dBtooiOlqoxmdp1Lr_NWqRv8zezo&h=AT3N0cHk__MRHHTPoPl7a4oMtw2qBsKnzM6NbBB4Gqqv5-IFnMQjXYmM1dZLsFpkJNTNKHEnL6VSRdLlJ7RbQOqKIIqu6hAblAJfIu9CYJIMjCVAKdh2RH8IFl2F4jHrQFWh&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1kFzjfkA72scyA2eylJ7WU0Lflqo8ybeiK5eCaMj9SeJ3A42XEvF-KlPDuXKo7Sgqd16-1CktS4GsS_-pW_kGf3SxydhP-HEy5WeC9KeOF9dlTBRVFyEiN_kak4pKF5ktFqQg5ih23zSDlnY-tFyXiW_g1knpu4KqrMKQxNo5vftsB5ognFS5YSbuxjCtGAzEhie0SEoc https://cutt.ly/fNSlSlM тут пишуть про 25 000 фунтів

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2F6NSzpf5%3Ffbclid%3DIwAR0LCmsVs5Mu-Koxh7XBqpqF7sAuN1wF5VHyMW7k6JY94W0_Oq51XO9qNnc&h=AT3eMn3k2iwkAD4CK60tzD1TWe2xKW22IzwfPHVINLXimz6rRF5-OaZtn9f7-nkqRQiGVUh6J3Zbzli4wKc-Op-*********************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1kFzjfkA72scyA2eylJ7WU0Lflqo8ybeiK5eCaMj9SeJ3A42XEvF-KlPDuXKo7Sgqd16-1CktS4GsS_-pW_kGf3SxydhP-HEy5WeC9KeOF9dlTBRVFyEiN_kak4pKF5ktFqQg5ih23zSDlnY-tFyXiW_g1knpu4KqrMKQxNo5vftsB5ognFS5YSbuxjCtGAzEhie0SEoc https://cutt.ly/6NSzpf5 тут пишуть про 29350 євро
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02.11.2022 16:48 Ответить
Дійсно.
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02.11.2022 19:14 Ответить
а где его спутники и беспилотнки для начала??
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02.11.2022 22:50 Ответить
Пройдисвіте , йди вже геть....світ вже волає про твої відкати....ти,сором і ницість
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03.11.2022 05:02 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3990932.html Ні Спартанів, ні грошей... Сєруня, як тобі спиться, аферист?
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950645/1950645_600.jpg
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950864/1950864_600.jpg
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12.02.2023 10:28 Ответить
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