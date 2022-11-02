Собираем на 50 британских бронетранспортеров Spartan, - Притула объявил о мегасборе для ВСУ. ВИДЕО

Шоумен и волонтер Сергей Притула 2 ноября объявил очередной мегасбор средств на 50 британских бронетранспортеров Spartan.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Ну что, готовы?!!! Это очень важный мегазбор! Все подробности в видео. Но, если коротко, то НАДО БРАТЬ!!!

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