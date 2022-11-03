Війська РФ, ймовірно, відступлять на лівобережжя Херсонщини, - зрадник Стремоусов. ВIДЕО
Зрадник України, так званий "заступник глави Херсонської ОДА" Кирило Стремоусов, повідомив, що російські війська, ймовірно, відступлять на лівобережну частину Херсонщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
"Ймовірно, наші війська (російські. - Ред.) будуть відходити на лівобережну частину Херсонської області, і ті люди, які не встигли перебратися з Херсона, повинні максимально швидко йти з міста на лівий берег. Ми досі працюємо в цьому напрямку", - сказав зрадник.
За словам Стремоусова, "масованого різкого наступу" ЗСУ немає.
Топ коментарі
+13 Крэйда Гібсон
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+12 Mikhail Saveliev
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+9 Frol Fedoroff
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- Сперма по усам текла. В рот не попадала!!!
бонбу кинуть?
шо там в "ловушці" под..жидає наших?
Ні, тут щось інше...
ты или выпил бухла, или .... извини, вроде не русак.
да кто и нафиг бы штурмовал то?
наши потихоньку отрезают обеспечение, нашим то некуда спешить то.
что ты такое несешь то?
ну, я не знаю, но Генштабу оно не уперлось ковырять артобстрелами СВОЙ же город?
что ты говоришь то? Может ты оттуда пишешь, да просто никто Грозный не будет делать то.
Эй, успокойся. я просто не знаю - нафиг нашим устраивать такое то?
вы выпил шоле? ну я тоже просто нормально написал шо наши бы .... ну как - обложили бы, но если обстрелы, то толькоко по оркам.
и ты меня знаешь по форуме тут - я такого бы не писал шо мля типо - эй давай город мочи жилые кварталы?
хотя если там орки и нет неселения, тогда это военная цель, но выше в коменте я ниче такого не писал, посмотри еще раз
Ленін таких поважав, але просто після ленінців такі спочивали як правило в ровах.
Нам вигідний цей Спермоусов - таку хрінь звіздить шо потім навіть дасть Єрмак йому медальку - типу заводив ворогів в заПлуждєніє
тут треба би скрін:
Це я чисто так прикинув, єдине що варте розглядати
Будуть тримати Енергодар (ЗАЕС) та Нову Каховку (Каховська ГЕС, дамба та канал в крим), ну і з лівого берега руйнувати артою Нікополь, Марганець (металургія, труби тощо).
Опалення в Нікополі та Марганці пару років тому перевели на електрику, а електрики вже дефіцит і солари (сонячні електростанції їх там декілька) взимку не дуже продуктивні.
Це до відома аполегетів "зеленої" енергетики.
Сразу видно что мужественный Жюков форсил и там туда-сюда.
может и так, а может и нет, а может просто супер классная операция была по отвоеванию Украины? Вот, Зеля, могла бы и гордиться., зарослоротый гнусавый малолос.
Ситуація не зовсім зрозуміла.
Але ж з Київської області орки вийшли за пару днів..Треба більше працювати нашій розвідці.
Кстати, говорят, Македонский на Бактрию знал путь морем, возможно по Манычу в Каспий. В древности уровень моря там был на 20-30 м выше...
Немцы были только на подступах... а Крещатик уже НВКДисты Сралина взорвали...церкви кстати тоже