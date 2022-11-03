Війська РФ, ймовірно, відступлять на лівобережжя Херсонщини, - зрадник Стремоусов. ВIДЕО

Зрадник України, так званий "заступник глави Херсонської ОДА" Кирило Стремоусов, повідомив, що російські війська, ймовірно, відступлять на лівобережну частину Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Ймовірно, наші війська (російські. - Ред.) будуть відходити на лівобережну частину Херсонської області, і ті люди, які не встигли перебратися з Херсона, повинні максимально швидко йти з міста на лівий берег. Ми досі працюємо в цьому напрямку", - сказав зрадник.

За словам Стремоусова, "масованого різкого наступу" ЗСУ немає.

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