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Війська РФ, ймовірно, відступлять на лівобережжя Херсонщини, - зрадник Стремоусов. ВIДЕО

Зрадник України, так званий "заступник глави Херсонської ОДА" Кирило Стремоусов, повідомив, що російські війська, ймовірно, відступлять на лівобережну частину Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Ймовірно, наші війська (російські. - Ред.) будуть відходити на лівобережну частину Херсонської області, і ті люди, які не встигли перебратися з Херсона, повинні максимально швидко йти з міста на лівий берег. Ми досі працюємо в цьому напрямку", - сказав зрадник.

За словам Стремоусова, "масованого різкого наступу" ЗСУ немає.

Також читайте: Зникнення прапору РФ з будівлі Херсонської ОДА може бути провокацією, - ОК "Південь"

Автор: 

Херсон (3381) Стремоусов Кирило (20)


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Топ коментарі
+13
- Спермоусов, ты зачем усы сбрил?
- Сперма по усам текла. В рот не попадала!!!
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03.11.2022 15:22
+12
Не відійдуть, готують шось покидьки
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03.11.2022 15:15
+9
Готовят ловушку для ВСУ. Иначе зачем показывать по ТВ здание Херсонской администрации без флага параши? Да рашисты н на одном сельском Совете свой аквафреш не снимали
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03.11.2022 15:23
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Не відійдуть, готують шось покидьки
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03.11.2022 15:15 Відповісти
Подляну мрази рашистские готовят Надеюсь, что наши красавчики , имеют разведданные ‼️
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03.11.2022 15:45 Відповісти
Якщо рашист щось каже - буде з точністю до навпаки
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03.11.2022 18:01 Відповісти
Дати відійти найбільш професійним військам РФ без перешкод, що відбувається?
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03.11.2022 15:16 Відповісти
ну а чо власне Херсон захопили? те ж саме питання.
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03.11.2022 15:28 Відповісти
никуда рашисты не уходят. все это деза для лохов
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03.11.2022 15:29 Відповісти
є інфа,що поперевдягались в цивільне і заселились в будинки і квартири -косять під місцевих...
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03.11.2022 16:12 Відповісти
...може хочуть пропустити а потім атакувати передові частини,що зайдуть ,а тільки потім втікнуть на лівий берег.
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03.11.2022 16:18 Відповісти
Немає ніякого "відходу". Командування ЗСУ я впевнений, знає краще, тому і не стрибає у яму
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03.11.2022 18:03 Відповісти
Щури.
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03.11.2022 15:16 Відповісти
Надо их тупо ЖАРИТЬ!!!Потом к зиме остынут!!!Ушли они,ага Щас!!!
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03.11.2022 15:17 Відповісти
такое впечатление, шо готовятся засрать всю округу.
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03.11.2022 15:19 Відповісти
- Спермоусов, ты зачем усы сбрил?
- Сперма по усам текла. В рот не попадала!!!
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03.11.2022 15:22 Відповісти
жест добрай воли?
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03.11.2022 15:23 Відповісти
уже было, акт тоже, скороее всего будет "проявление доброй воли"
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03.11.2022 15:28 Відповісти
но твари гребанные вывозят все, памятники на металл, бытовую техники, машины отжимают, я так понимаю оставят голую землю абсолютно. Хуже саранчи! полностью конченые.
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03.11.2022 15:55 Відповісти
Ну орда ж кацапсяча
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03.11.2022 16:00 Відповісти
Готовят ловушку для ВСУ. Иначе зачем показывать по ТВ здание Херсонской администрации без флага параши? Да рашисты н на одном сельском Совете свой аквафреш не снимали
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03.11.2022 15:23 Відповісти
ну і шо вони зроблять?
бонбу кинуть?
шо там в "ловушці" под..жидає наших?
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03.11.2022 15:36 Відповісти
Ты реально тупой или прикидываешься? Штурмовать в лоб город, в котором сейчас 25 тыс. боеспособных орков?. Сколько будет потерь с нашей стороны? Ну возьмем мы Херсон боем, вот тут рашисты и взорвут Н. Каховскую ГЭС. Какой берег Днепра затопит в курсе?
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03.11.2022 15:45 Відповісти
Лівий берег затопить, бо він нижчий, і змиє при цьому всі оборонні лінії орків на лівому березі Дніпра до Каланчака. Через 5-10 днів вода спаде, і ЗСУ по чистому лівобережжю дійдуть до входу в Крим.
Ні, тут щось інше...
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03.11.2022 16:00 Відповісти
слушай, да я в кошмаре бы не штурмовал, ты это определение оставь.
ты или выпил бухла, или .... извини, вроде не русак.
да кто и нафиг бы штурмовал то?
наши потихоньку отрезают обеспечение, нашим то некуда спешить то.
что ты такое несешь то?
ну, я не знаю, но Генштабу оно не уперлось ковырять артобстрелами СВОЙ же город?
что ты говоришь то? Может ты оттуда пишешь, да просто никто Грозный не будет делать то.
Эй, успокойся. я просто не знаю - нафиг нашим устраивать такое то?
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03.11.2022 16:03 Відповісти
много теста и придумок. Где ты вычитал про обстрелы Херсона ВСУ.?Насчет бухла. Прочитай свой шедевр мысли еше раз и больше не неси ахинею про "що вони зроблять". Недооценка врага ведет к поражению
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03.11.2022 16:29 Відповісти
слушай, я и не писал, выше про то шо наши бы тупо город обстреливали.
вы выпил шоле? ну я тоже просто нормально написал шо наши бы .... ну как - обложили бы, но если обстрелы, то толькоко по оркам.
и ты меня знаешь по форуме тут - я такого бы не писал шо мля типо - эй давай город мочи жилые кварталы?
хотя если там орки и нет неселения, тогда это военная цель, но выше в коменте я ниче такого не писал, посмотри еще раз
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03.11.2022 16:33 Відповісти
Только вплавь.А потом с левого берега заткнут огнем выход с Крыма.
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03.11.2022 15:24 Відповісти
Або задумали пастку, або договорняк.
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03.11.2022 15:25 Відповісти
смішно бути таким гівном, тупо ні те, ні ето.
Ленін таких поважав, але просто після ленінців такі спочивали як правило в ровах.
Нам вигідний цей Спермоусов - таку хрінь звіздить шо потім навіть дасть Єрмак йому медальку - типу заводив ворогів в заПлуждєніє
тут треба би скрін:

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03.11.2022 15:26 Відповісти
може й договорняк. Вони "тіхонько в лес уйдут". Натомість не будуть підривати дамбу Каховську.
Це я чисто так прикинув, єдине що варте розглядати
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03.11.2022 15:28 Відповісти
Це не договорняк а чарівний пендель від ЗСУ.
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03.11.2022 15:40 Відповісти
Chomy vono shche zhive?
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03.11.2022 15:29 Відповісти
Зрозуміли, що Миколаїв та Одесу їм не взяти, а Херсон їм особливо і не потрібен.
Будуть тримати Енергодар (ЗАЕС) та Нову Каховку (Каховська ГЕС, дамба та канал в крим), ну і з лівого берега руйнувати артою Нікополь, Марганець (металургія, труби тощо).
Опалення в Нікополі та Марганці пару років тому перевели на електрику, а електрики вже дефіцит і солари (сонячні електростанції їх там декілька) взимку не дуже продуктивні.
Це до відома аполегетів "зеленої" енергетики.
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03.11.2022 15:35 Відповісти
Брешуть, суки кацапські. Масова деза.
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03.11.2022 15:37 Відповісти
Кстати, а че же немецкие, то есть муссолинско-итальянские войска не стримали. или как там, доблестные жуковские орды на переправах то?
Сразу видно что мужественный Жюков форсил и там туда-сюда.
может и так, а может и нет, а может просто супер классная операция была по отвоеванию Украины? Вот, Зеля, могла бы и гордиться., зарослоротый гнусавый малолос.
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03.11.2022 15:41 Відповісти
Срочная много ходов очка.
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03.11.2022 15:51 Відповісти
Можливо,там все заміновано.....
Ситуація не зовсім зрозуміла.
Але ж з Київської області орки вийшли за пару днів..Треба більше працювати нашій розвідці.
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03.11.2022 16:00 Відповісти
Правительство Калантарянов(Лавров)-Мишустянов(по матери) только из АхырБаха(Конец Смотрящего=Покровский собор)-Карабаха выходить не хотят.Думают еще раз обмануть 60милионный народ и верующих у себя.засев там лет еще на 50.Фигушки им.
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03.11.2022 16:33 Відповісти
Я не всегда могу понять, о чём Вы пишете. Почему такой стиль? Ведь может многие бы дествительно хотели знать ещё чтото интересное.
Кстати, говорят, Македонский на Бактрию знал путь морем, возможно по Манычу в Каспий. В древности уровень моря там был на 20-30 м выше...
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04.11.2022 13:53 Відповісти
Херсон могут сдать, чтобы провалить чемоданного сруна. Там идет нешуточная борьба бульдогов под ковром
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03.11.2022 16:34 Відповісти
"Ймовірно, нашим військам незабаром настане повний пізичний дець", - додав зрадник.
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03.11.2022 16:41 Відповісти
Только разведка всех средств , вплоть до агентурной, может дать ответ,что задумали орки под Херсоном.. Такое есть предположение,что они настойчиво заманивают наше войско в город..Надеемся,что ВСУ будет бдительной и не сыграет с орками в поддавки
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03.11.2022 16:51 Відповісти
Херсон заминирован...что и Киев в 1941 году

Немцы были только на подступах... а Крещатик уже НВКДисты Сралина взорвали...церкви кстати тоже
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03.11.2022 17:12 Відповісти
Спєрмоусов оголосив переможний відступ і здристнув з Херсону у Скадовськ. Головна видатна перемога рашистів - отримати звіздюлєй від ЗСУ.
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04.11.2022 10:13 Відповісти
здесь что-то не то
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05.11.2022 01:20 Відповісти
 
 