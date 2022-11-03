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Войска РФ, вероятно, отступят на левобережье Херсонщины, - оккупанты. ВИДЕО

Предатель Украины, так называемый "замглавы Херсонской ОГА" Кирилл Стремоусов, сообщил, что российские войска, вероятно, отступят на левобережную часть Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Вероятно, наши войска (российские. – Ред.) будут отходить на левобережную часть Херсонской области, и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить из города на левый берег. Мы до сих пор работаем в этом направлении", – сказал предатель.

По словам Стремоусова, "массированного резкого наступления" ВСУ нет.

Читайте: Оккупанты сообщили о завершении эвакуации с правобережья Херсонщины

Херсон (2840) Кирилл Стремоусов (16)


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Топ комментарии
+13
- Спермоусов, ты зачем усы сбрил?
- Сперма по усам текла. В рот не попадала!!!
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03.11.2022 15:22
+12
Не відійдуть, готують шось покидьки
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03.11.2022 15:15
+9
Готовят ловушку для ВСУ. Иначе зачем показывать по ТВ здание Херсонской администрации без флага параши? Да рашисты н на одном сельском Совете свой аквафреш не снимали
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03.11.2022 15:23
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Не відійдуть, готують шось покидьки
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03.11.2022 15:15 Ответить
Подляну мрази рашистские готовят Надеюсь, что наши красавчики , имеют разведданные ‼️
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03.11.2022 15:45 Ответить
Якщо рашист щось каже - буде з точністю до навпаки
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03.11.2022 18:01 Ответить
Дати відійти найбільш професійним військам РФ без перешкод, що відбувається?
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03.11.2022 15:16 Ответить
ну а чо власне Херсон захопили? те ж саме питання.
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03.11.2022 15:28 Ответить
никуда рашисты не уходят. все это деза для лохов
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03.11.2022 15:29 Ответить
є інфа,що поперевдягались в цивільне і заселились в будинки і квартири -косять під місцевих...
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03.11.2022 16:12 Ответить
...може хочуть пропустити а потім атакувати передові частини,що зайдуть ,а тільки потім втікнуть на лівий берег.
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03.11.2022 16:18 Ответить
Немає ніякого "відходу". Командування ЗСУ я впевнений, знає краще, тому і не стрибає у яму
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03.11.2022 18:03 Ответить
Щури.
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03.11.2022 15:16 Ответить
Надо их тупо ЖАРИТЬ!!!Потом к зиме остынут!!!Ушли они,ага Щас!!!
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03.11.2022 15:17 Ответить
такое впечатление, шо готовятся засрать всю округу.
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03.11.2022 15:19 Ответить
- Спермоусов, ты зачем усы сбрил?
- Сперма по усам текла. В рот не попадала!!!
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03.11.2022 15:22 Ответить
жест добрай воли?
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03.11.2022 15:23 Ответить
уже было, акт тоже, скороее всего будет "проявление доброй воли"
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03.11.2022 15:28 Ответить
но твари гребанные вывозят все, памятники на металл, бытовую техники, машины отжимают, я так понимаю оставят голую землю абсолютно. Хуже саранчи! полностью конченые.
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03.11.2022 15:55 Ответить
Ну орда ж кацапсяча
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03.11.2022 16:00 Ответить
Готовят ловушку для ВСУ. Иначе зачем показывать по ТВ здание Херсонской администрации без флага параши? Да рашисты н на одном сельском Совете свой аквафреш не снимали
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03.11.2022 15:23 Ответить
ну і шо вони зроблять?
бонбу кинуть?
шо там в "ловушці" под..жидає наших?
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03.11.2022 15:36 Ответить
Ты реально тупой или прикидываешься? Штурмовать в лоб город, в котором сейчас 25 тыс. боеспособных орков?. Сколько будет потерь с нашей стороны? Ну возьмем мы Херсон боем, вот тут рашисты и взорвут Н. Каховскую ГЭС. Какой берег Днепра затопит в курсе?
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03.11.2022 15:45 Ответить
Лівий берег затопить, бо він нижчий, і змиє при цьому всі оборонні лінії орків на лівому березі Дніпра до Каланчака. Через 5-10 днів вода спаде, і ЗСУ по чистому лівобережжю дійдуть до входу в Крим.
Ні, тут щось інше...
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03.11.2022 16:00 Ответить
слушай, да я в кошмаре бы не штурмовал, ты это определение оставь.
ты или выпил бухла, или .... извини, вроде не русак.
да кто и нафиг бы штурмовал то?
наши потихоньку отрезают обеспечение, нашим то некуда спешить то.
что ты такое несешь то?
ну, я не знаю, но Генштабу оно не уперлось ковырять артобстрелами СВОЙ же город?
что ты говоришь то? Может ты оттуда пишешь, да просто никто Грозный не будет делать то.
Эй, успокойся. я просто не знаю - нафиг нашим устраивать такое то?
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03.11.2022 16:03 Ответить
много теста и придумок. Где ты вычитал про обстрелы Херсона ВСУ.?Насчет бухла. Прочитай свой шедевр мысли еше раз и больше не неси ахинею про "що вони зроблять". Недооценка врага ведет к поражению
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03.11.2022 16:29 Ответить
слушай, я и не писал, выше про то шо наши бы тупо город обстреливали.
вы выпил шоле? ну я тоже просто нормально написал шо наши бы .... ну как - обложили бы, но если обстрелы, то толькоко по оркам.
и ты меня знаешь по форуме тут - я такого бы не писал шо мля типо - эй давай город мочи жилые кварталы?
хотя если там орки и нет неселения, тогда это военная цель, но выше в коменте я ниче такого не писал, посмотри еще раз
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03.11.2022 16:33 Ответить
Только вплавь.А потом с левого берега заткнут огнем выход с Крыма.
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03.11.2022 15:24 Ответить
Або задумали пастку, або договорняк.
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03.11.2022 15:25 Ответить
смішно бути таким гівном, тупо ні те, ні ето.
Ленін таких поважав, але просто після ленінців такі спочивали як правило в ровах.
Нам вигідний цей Спермоусов - таку хрінь звіздить шо потім навіть дасть Єрмак йому медальку - типу заводив ворогів в заПлуждєніє
тут треба би скрін:

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03.11.2022 15:26 Ответить
може й договорняк. Вони "тіхонько в лес уйдут". Натомість не будуть підривати дамбу Каховську.
Це я чисто так прикинув, єдине що варте розглядати
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03.11.2022 15:28 Ответить
Це не договорняк а чарівний пендель від ЗСУ.
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03.11.2022 15:40 Ответить
Chomy vono shche zhive?
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03.11.2022 15:29 Ответить
Зрозуміли, що Миколаїв та Одесу їм не взяти, а Херсон їм особливо і не потрібен.
Будуть тримати Енергодар (ЗАЕС) та Нову Каховку (Каховська ГЕС, дамба та канал в крим), ну і з лівого берега руйнувати артою Нікополь, Марганець (металургія, труби тощо).
Опалення в Нікополі та Марганці пару років тому перевели на електрику, а електрики вже дефіцит і солари (сонячні електростанції їх там декілька) взимку не дуже продуктивні.
Це до відома аполегетів "зеленої" енергетики.
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03.11.2022 15:35 Ответить
Брешуть, суки кацапські. Масова деза.
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03.11.2022 15:37 Ответить
Кстати, а че же немецкие, то есть муссолинско-итальянские войска не стримали. или как там, доблестные жуковские орды на переправах то?
Сразу видно что мужественный Жюков форсил и там туда-сюда.
может и так, а может и нет, а может просто супер классная операция была по отвоеванию Украины? Вот, Зеля, могла бы и гордиться., зарослоротый гнусавый малолос.
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03.11.2022 15:41 Ответить
Срочная много ходов очка.
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03.11.2022 15:51 Ответить
Можливо,там все заміновано.....
Ситуація не зовсім зрозуміла.
Але ж з Київської області орки вийшли за пару днів..Треба більше працювати нашій розвідці.
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03.11.2022 16:00 Ответить
Правительство Калантарянов(Лавров)-Мишустянов(по матери) только из АхырБаха(Конец Смотрящего=Покровский собор)-Карабаха выходить не хотят.Думают еще раз обмануть 60милионный народ и верующих у себя.засев там лет еще на 50.Фигушки им.
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03.11.2022 16:33 Ответить
Я не всегда могу понять, о чём Вы пишете. Почему такой стиль? Ведь может многие бы дествительно хотели знать ещё чтото интересное.
Кстати, говорят, Македонский на Бактрию знал путь морем, возможно по Манычу в Каспий. В древности уровень моря там был на 20-30 м выше...
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04.11.2022 13:53 Ответить
Херсон могут сдать, чтобы провалить чемоданного сруна. Там идет нешуточная борьба бульдогов под ковром
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03.11.2022 16:34 Ответить
"Ймовірно, нашим військам незабаром настане повний пізичний дець", - додав зрадник.
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03.11.2022 16:41 Ответить
Только разведка всех средств , вплоть до агентурной, может дать ответ,что задумали орки под Херсоном.. Такое есть предположение,что они настойчиво заманивают наше войско в город..Надеемся,что ВСУ будет бдительной и не сыграет с орками в поддавки
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03.11.2022 16:51 Ответить
Херсон заминирован...что и Киев в 1941 году

Немцы были только на подступах... а Крещатик уже НВКДисты Сралина взорвали...церкви кстати тоже
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03.11.2022 17:12 Ответить
Спєрмоусов оголосив переможний відступ і здристнув з Херсону у Скадовськ. Головна видатна перемога рашистів - отримати звіздюлєй від ЗСУ.
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04.11.2022 10:13 Ответить
здесь что-то не то
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05.11.2022 01:20 Ответить
 
 