Предатель Украины, так называемый "замглавы Херсонской ОГА" Кирилл Стремоусов, сообщил, что российские войска, вероятно, отступят на левобережную часть Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Вероятно, наши войска (российские. – Ред.) будут отходить на левобережную часть Херсонской области, и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить из города на левый берег. Мы до сих пор работаем в этом направлении", – сказал предатель.

По словам Стремоусова, "массированного резкого наступления" ВСУ нет.

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