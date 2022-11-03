Войска РФ, вероятно, отступят на левобережье Херсонщины, - оккупанты. ВИДЕО
Предатель Украины, так называемый "замглавы Херсонской ОГА" Кирилл Стремоусов, сообщил, что российские войска, вероятно, отступят на левобережную часть Херсонщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
"Вероятно, наши войска (российские. – Ред.) будут отходить на левобережную часть Херсонской области, и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить из города на левый берег. Мы до сих пор работаем в этом направлении", – сказал предатель.
По словам Стремоусова, "массированного резкого наступления" ВСУ нет.
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- Сперма по усам текла. В рот не попадала!!!
бонбу кинуть?
шо там в "ловушці" под..жидає наших?
Ні, тут щось інше...
ты или выпил бухла, или .... извини, вроде не русак.
да кто и нафиг бы штурмовал то?
наши потихоньку отрезают обеспечение, нашим то некуда спешить то.
что ты такое несешь то?
ну, я не знаю, но Генштабу оно не уперлось ковырять артобстрелами СВОЙ же город?
что ты говоришь то? Может ты оттуда пишешь, да просто никто Грозный не будет делать то.
Эй, успокойся. я просто не знаю - нафиг нашим устраивать такое то?
вы выпил шоле? ну я тоже просто нормально написал шо наши бы .... ну как - обложили бы, но если обстрелы, то толькоко по оркам.
и ты меня знаешь по форуме тут - я такого бы не писал шо мля типо - эй давай город мочи жилые кварталы?
хотя если там орки и нет неселения, тогда это военная цель, но выше в коменте я ниче такого не писал, посмотри еще раз
Ленін таких поважав, але просто після ленінців такі спочивали як правило в ровах.
Нам вигідний цей Спермоусов - таку хрінь звіздить шо потім навіть дасть Єрмак йому медальку - типу заводив ворогів в заПлуждєніє
тут треба би скрін:
Це я чисто так прикинув, єдине що варте розглядати
Будуть тримати Енергодар (ЗАЕС) та Нову Каховку (Каховська ГЕС, дамба та канал в крим), ну і з лівого берега руйнувати артою Нікополь, Марганець (металургія, труби тощо).
Опалення в Нікополі та Марганці пару років тому перевели на електрику, а електрики вже дефіцит і солари (сонячні електростанції їх там декілька) взимку не дуже продуктивні.
Це до відома аполегетів "зеленої" енергетики.
Сразу видно что мужественный Жюков форсил и там туда-сюда.
может и так, а может и нет, а может просто супер классная операция была по отвоеванию Украины? Вот, Зеля, могла бы и гордиться., зарослоротый гнусавый малолос.
Ситуація не зовсім зрозуміла.
Але ж з Київської області орки вийшли за пару днів..Треба більше працювати нашій розвідці.
Кстати, говорят, Македонский на Бактрию знал путь морем, возможно по Манычу в Каспий. В древности уровень моря там был на 20-30 м выше...
Немцы были только на подступах... а Крещатик уже НВКДисты Сралина взорвали...церкви кстати тоже