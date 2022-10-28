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Оккупанты сообщили о завершении эвакуации с правобережья Херсонщины

херсон

Организованная оккупантами эвакуация мирного населения с правого берега Херсонской области, в том числе из областного центра, завершена.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предателя Кирилла Стремоусова, передает Цензор.НЕТ.

"Эвакуация мирного населения с правобережья Херсонской области завершена, сообщил Стремоусов", - говорится в сообщении.

Смотрите: Разоблачены четыре жительницы Бериславского района, которые участвовали в проведении псевдореферендума на Херсонщине. ФОТО

Напомним, 20 октября оккупационные власти Херсона призвали жителей немедленно покинуть город якобы из-за напряженной ситуации на фронте и переправиться на левый берег Днепра.

оккупация (10143) эвакуация (2072) Кирилл Стремоусов (16) Херсонская область (4770)


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Топ комментарии
+13
Брешут. Выехали коллаборанты и то не все. Проукраинское население осталось.
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28.10.2022 13:51
+10
Семья, двое маленьких детей, машины нет, 24000 (по 6000 с носа) тоже нет - ваши варианты?
Внимательно слушаю.
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28.10.2022 14:03
+7
Не мели дурниць. Багато людей залишилися. Тому що ця "евакуація", квиток в один кінець, до "сонячного" Магадану
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28.10.2022 13:51
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Стремоусов дал нашим воинам отмашку стрелять по всему, что движется
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28.10.2022 13:48 Ответить
Не мели дурниць. Багато людей залишилися. Тому що ця "евакуація", квиток в один кінець, до "сонячного" Магадану
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28.10.2022 13:51 Ответить
В основном эвакуировали мед.оборудование, технику и памятники.
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28.10.2022 14:13 Ответить
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28.10.2022 14:38 Ответить
Брешут. Выехали коллаборанты и то не все. Проукраинское население осталось.
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28.10.2022 13:51 Ответить
проукраинское население выехало еще до референдума. Ну может проукраинские немощные старики и инвалиды остались.
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28.10.2022 13:56 Ответить
Семья, двое маленьких детей, машины нет, 24000 (по 6000 с носа) тоже нет - ваши варианты?
Внимательно слушаю.
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28.10.2022 14:03 Ответить
Вы в Херсоне? Расскажите ,Как там реально ситуация в двух словах? Как вы выживаете?
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28.10.2022 14:08 Ответить
Нет, предыдущий раз связывался скайпом неделю назад. Ждут наших.
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28.10.2022 14:11 Ответить
Херсон был захвачен 24 или 25 февраля. С этого времени такие расценки и другой возможности не было? Или все-таки вы о чем-то не договариваете?
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28.10.2022 18:35 Ответить
Да, не договариваю. Кроме необходимости иметь машину и/или деньги нужно было быть готовым жить в поле до недели под южным солнцем на всём своём. Везунчики проходили за три дня. Мужикам быть готовым к многочасовым допросам.
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29.10.2022 14:57 Ответить
Да, если что, весной(апрель) было проще. Проходили чуть не за сутки. Но тогда многие надеялись, что ВСУ вернутся ну максимум к середине лета.
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29.10.2022 15:02 Ответить
А может все-таки часть людей колебалась с кем остаться и поставили на русский мир, который "пришел навсегда"? Але ж не так сталося, як гадалося. Всидіти на двох стільцях неможливо.
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28.10.2022 18:38 Ответить
Есть и такие. Довольно много. Вот они то сейчас и эвакуировались на левый берег. Опасаются репрессий со стороны ВСУ. Так что в Херсоне на сейчас остались в основном наши люди.
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29.10.2022 15:04 Ответить
еще не факт, что выедешь
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28.10.2022 20:26 Ответить
не все выехали проукраинские ,я тоже сам слышал истории, что люди не могли выехать, нет машины или денег.
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28.10.2022 14:23 Ответить
Краще б окупанти завершилися. Хоча це питання короткого часу.
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28.10.2022 13:52 Ответить
«Слышны взрывы в Херсоне, предварительно прилеты по Антоновскому»https://news.obozrevatel.com/tv/v-okupovanomu-khersoni-vybukhy-mp4.htm
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28.10.2022 13:52 Ответить
Типу, бомба готова, заходьте, будемо підривати?
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28.10.2022 13:52 Ответить
Тобто, хто залишився (а це переважна більшість), це яке населення? Що далі?.. Як вони вже за*бали ці схиблені виродки.
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28.10.2022 13:53 Ответить
кілька сот тисяч залишившихся - то не мирне населення.
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28.10.2022 13:54 Ответить
В самому Херсоні, біля 80 000 на зараз… Правду кажучи підрахунки ніхто не веде, це по суб'єктивній оцінці місцевих..
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28.10.2022 13:57 Ответить
Мавзолейным обезьянам 🦍🦍🦍верил даже Гитлер...и я...🤣Полная сатира без позитива...,як казав Андрій Піонтковский,правда на ЧМОсковії буває іноді...на п'ять копійок,або 5 відсотків %😆
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28.10.2022 13:54 Ответить
А теперь горбатые,то есть козломордые свинособаки,-геть...,а то все там и сдохните...
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28.10.2022 13:56 Ответить
Ви повірили спермоусову, що всі евакуйовані?! ((
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28.10.2022 14:02 Ответить
Ви що смієтесь ,вірити кацапам,-себе не поважати,а на фронті це вірна смерть...
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28.10.2022 14:09 Ответить
Ну нипанравилось им на правом берегу. Захотели и перешли на левый. Они же на своей территории, как хотят, так и ходят
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28.10.2022 13:58 Ответить
Вже біля тижня з лівого на правий цивільним не потрапити ніяк. Не пропускають
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28.10.2022 14:04 Ответить
Цікаво, що буде далі?
Їх недолугу дезінформаційну операцію публічно викрито.
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28.10.2022 13:58 Ответить
Бесславное бегство. Положили уже столько кацапов, бросили столько техники, и какая от этого польза. Ну, увезли с собой памятники кацапских оккупантов, выкопали останки Потемкина. Короче пользы никакой, в принципе, что можно ожидать от кацапской армии, ничего кроме позора.
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28.10.2022 13:59 Ответить
Такую Пургу иногда гонит Письков,.🤣😆..что даже стены мавзолея дрожат и гудят.. .вот вот развалятся от туфты Мавзолейной....🦍🦍🦍
СССР сдох от Дебилизма,РАБzzeя...повторит подвиг Александра Матросова... сдохнет от Идиотизма 🤣👍 Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱
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28.10.2022 14:00 Ответить
Русофашистские выродки -СДОХНИТЕ ВСЕ МРАЗИ!!!! ГНИЛЬ КОНЧЕННАЯ, ТВАРИ-ВСЕ ПАСКУДЫ ЗДОХНИТЕ, СВОЛОТА ******!!!!!!!!!!!!!
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28.10.2022 14:31 Ответить
Можливо,вони це пишуть для того,щоб наші йшли в наступ? Треба бути обережними,щоб не наробити нашим бійцям біди....
Потрібні розвідданні про ситуацію у Херсоні та кількість техніки,чмобіків....
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28.10.2022 14:56 Ответить
може з Снігурівки почнемо чи Береслава?? Там до Херсона ще пів року роботи.
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28.10.2022 15:20 Ответить
Вирішує Генштаб,фронт довгий...
Розумію наших людей,які чекають на звільнення...я виїзжала з-під Бородянки 15 березня,думала,що на рік покидаю рідну домівку....але дякувати ЗСУ.
Ми стримуємо армію,яка 8 років готувалась до війни....і населення в мордорі 87 млн..
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28.10.2022 17:13 Ответить
 
 