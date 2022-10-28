Оккупанты сообщили о завершении эвакуации с правобережья Херсонщины

Организованная оккупантами эвакуация мирного населения с правого берега Херсонской области, в том числе из областного центра, завершена.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предателя Кирилла Стремоусова, передает Цензор.НЕТ.

"Эвакуация мирного населения с правобережья Херсонской области завершена, сообщил Стремоусов", - говорится в сообщении.

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Напомним, 20 октября оккупационные власти Херсона призвали жителей немедленно покинуть город якобы из-за напряженной ситуации на фронте и переправиться на левый берег Днепра.