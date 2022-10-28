Оккупанты сообщили о завершении эвакуации с правобережья Херсонщины
Организованная оккупантами эвакуация мирного населения с правого берега Херсонской области, в том числе из областного центра, завершена.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предателя Кирилла Стремоусова, передает Цензор.НЕТ.
"Эвакуация мирного населения с правобережья Херсонской области завершена, сообщил Стремоусов", - говорится в сообщении.
Напомним, 20 октября оккупационные власти Херсона призвали жителей немедленно покинуть город якобы из-за напряженной ситуации на фронте и переправиться на левый берег Днепра.
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горбатые,то есть козломордые свинособаки,-геть...,а то все там и сдохните. ..
Їх недолугу дезінформаційну операцію публічно викрито.
СССР сдох от Дебилизма,РАБzzeя...повторит подвиг Александра Матросова... сдохнет от Идиотизма 🤣👍 Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱
Потрібні розвідданні про ситуацію у Херсоні та кількість техніки,чмобіків....
Розумію наших людей,які чекають на звільнення...я виїзжала з-під Бородянки 15 березня,думала,що на рік покидаю рідну домівку....але дякувати ЗСУ.
Ми стримуємо армію,яка 8 років готувалась до війни....і населення в мордорі 87 млн..