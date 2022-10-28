Окупанти повідомили про завершення евакуації з правобережжя Херсонщини

Організовану окупантами евакуацію мирного населення з правого берега Херсонської області, зокрема з обласного центру, завершено.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на зрадника Кирила Стремоусова, передає Цензор.НЕТ.

"Евакуацію мирного населення з правобережжя Херсонської області завершено, повідомив Стремоусов", - зазначено в повідомленні.

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Нагадаємо, 20 жовтня окупаційна влада Херсона закликала мешканців негайно покинути місто нібито через напружену ситуацію на фронті й переправитися на лівий берег Дніпра.