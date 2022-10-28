Окупанти повідомили про завершення евакуації з правобережжя Херсонщини
Організовану окупантами евакуацію мирного населення з правого берега Херсонської області, зокрема з обласного центру, завершено.
Про це повідомляє ТАСС із посиланням на зрадника Кирила Стремоусова, передає Цензор.НЕТ.
"Евакуацію мирного населення з правобережжя Херсонської області завершено, повідомив Стремоусов", - зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, 20 жовтня окупаційна влада Херсона закликала мешканців негайно покинути місто нібито через напружену ситуацію на фронті й переправитися на лівий берег Дніпра.
Топ коментарі
+13 Русский Алкаш
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+10 Eugen Mk
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+7 Германарих гот
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горбатые,то есть козломордые свинособаки,-геть...,а то все там и сдохните. ..
Їх недолугу дезінформаційну операцію публічно викрито.
СССР сдох от Дебилизма,РАБzzeя...повторит подвиг Александра Матросова... сдохнет от Идиотизма 🤣👍 Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱
Потрібні розвідданні про ситуацію у Херсоні та кількість техніки,чмобіків....
Розумію наших людей,які чекають на звільнення...я виїзжала з-під Бородянки 15 березня,думала,що на рік покидаю рідну домівку....але дякувати ЗСУ.
Ми стримуємо армію,яка 8 років готувалась до війни....і населення в мордорі 87 млн..