Контрольовану Росією "адміністрацію" Херсонської області перенесли на лівий берег Дніпра
Окупаційна влада Херсонської області перенесла "адміністрацію" на лівий берег, повідомив так званий "заступник глави Херсонської ОДА" Кирило Стремоусов.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Адміністрація Херсонської області переміщена з Херсона на лівобережну частину. Усі завдання, що стоять перед нами щодо забезпечення життєдіяльності регіону, виконуються", – сказав "заступник голови" окупаційної адміністрації Херсонської області.
Нагадаємо, 20 жовтня окупаційна влада Херсона закликала мешканців негайно покинути місто нібито через напружену ситуацію на фронті й переправитися на лівий берег Дніпра.
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Щось видно йде не так і не за планом ?