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Новини Агресія Росії проти України
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Контрольовану Росією "адміністрацію" Херсонської області перенесли на лівий берег Дніпра

херсон

Окупаційна влада Херсонської області перенесла "адміністрацію" на лівий берег, повідомив так званий "заступник глави Херсонської ОДА" Кирило Стремоусов.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Адміністрація Херсонської області переміщена з Херсона на лівобережну частину. Усі завдання, що стоять перед нами щодо забезпечення життєдіяльності регіону, виконуються", – сказав "заступник голови" окупаційної адміністрації Херсонської області.

Нагадаємо, 20 жовтня окупаційна влада Херсона закликала мешканців негайно покинути місто нібито через напружену ситуацію на фронті й переправитися на лівий берег Дніпра.

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Автор: 

окупація (6685) Херсон (3354) Стремоусов Кирило (20)


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сколько же много продажной сепарни и коллаборантов в Украине. Если их просто уничтожать, а не сажать или выдвигать обвинения, то чище будет.
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27.10.2022 10:41 Відповісти
Сколь веревочка ни вейся, а... превратишься-ко ты в петлю. СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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27.10.2022 10:59 Відповісти
геть,москаль некрасивий!
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27.10.2022 10:59 Відповісти
Так вони ж хотіли битися до останнього, але мобічмобіка
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27.10.2022 11:02 Відповісти
Сцикуни !
Щось видно йде не так і не за планом ?
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27.10.2022 11:02 Відповісти
В мацкву хай вже переносять. Пора.
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27.10.2022 11:05 Відповісти
так в пабликах раиссии пошла гулять инфа о переносе столицы в связи с возможными военными действиями на территори Москвы и Питера в иной город и названо (правда какие не указано 3 города кандидата)....
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27.10.2022 11:10 Відповісти
"Перенесли". Вперьод ногами штоле?
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27.10.2022 11:24 Відповісти
Коло ж нарешті вся армія перейде на лівий берег ?
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27.10.2022 11:43 Відповісти
 
 