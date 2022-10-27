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Новости Агрессия России против Украины
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Контролируемую Россией "администрацию" Херсонской области перенесли на левый берег Днепра

херсон

Оккупационные власти Херсонской области перенесли "администрацию" на левый берег, сообщил так называемый "замглавы Херсонской ОГА" Кирилл Стремоусов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть. Все стоящие перед нами задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются", - сказал "замглавы" оккупационной администрации Херсонской области.

Напомним, 20 октября оккупационные власти Херсона призвали жителей немедленно покинуть город якобы из-за напряженной ситуации на фронте и переправиться на левый берег Днепра.

Читайте: Россияне готовятся удерживать Херсон, - ОК "Південь"

оккупация (10135) Херсон (2815) Кирилл Стремоусов (16)


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сколько же много продажной сепарни и коллаборантов в Украине. Если их просто уничтожать, а не сажать или выдвигать обвинения, то чище будет.
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27.10.2022 10:41 Ответить
Сколь веревочка ни вейся, а... превратишься-ко ты в петлю. СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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27.10.2022 10:59 Ответить
геть,москаль некрасивий!
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27.10.2022 10:59 Ответить
Так вони ж хотіли битися до останнього, але мобічмобіка
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27.10.2022 11:02 Ответить
Сцикуни !
Щось видно йде не так і не за планом ?
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27.10.2022 11:02 Ответить
В мацкву хай вже переносять. Пора.
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27.10.2022 11:05 Ответить
так в пабликах раиссии пошла гулять инфа о переносе столицы в связи с возможными военными действиями на территори Москвы и Питера в иной город и названо (правда какие не указано 3 города кандидата)....
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27.10.2022 11:10 Ответить
"Перенесли". Вперьод ногами штоле?
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27.10.2022 11:24 Ответить
Коло ж нарешті вся армія перейде на лівий берег ?
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27.10.2022 11:43 Ответить
 
 