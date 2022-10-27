Контролируемую Россией "администрацию" Херсонской области перенесли на левый берег Днепра
Оккупационные власти Херсонской области перенесли "администрацию" на левый берег, сообщил так называемый "замглавы Херсонской ОГА" Кирилл Стремоусов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть. Все стоящие перед нами задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются", - сказал "замглавы" оккупационной администрации Херсонской области.
Напомним, 20 октября оккупационные власти Херсона призвали жителей немедленно покинуть город якобы из-за напряженной ситуации на фронте и переправиться на левый берег Днепра.
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Щось видно йде не так і не за планом ?