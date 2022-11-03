Коломойський у супроводі адвокатів відвідав НАБУ, - ЗМІ. ВIДЕО

Бізнесмен Ігор Коломойський у четвер відвідав будівлю Національного антикорупційного бюро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП.

Коломойський прибув до НАБУ близько 14 години в супроводі адвокатів. Він пробув у будівлі близько 20 хвилин.

Джерела видання повідомляють, що олігарх прибув на допит. Два тижні тому на допит в НАБУ приїжджав бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов.

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