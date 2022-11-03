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Коломойський у супроводі адвокатів відвідав НАБУ, - ЗМІ. ВIДЕО

Бізнесмен Ігор Коломойський у четвер відвідав будівлю Національного антикорупційного бюро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП.

Коломойський прибув до НАБУ близько 14 години в супроводі адвокатів. Він пробув у будівлі близько 20 хвилин.

Джерела видання повідомляють, що олігарх прибув на допит. Два тижні тому на допит в НАБУ приїжджав бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов.

Також читайте: Російський суд заочно заарештував Коломойського та Боголюбова

Автор: 

НАБУ (5072) Коломойський Ігор (3123)


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Топ коментарі
+9
Чекаємо новину: "Коломойський у супроводі адвокатів відбув у США"
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03.11.2022 18:00
+8
Пришёл Беня к детективу и целых 20 минут (!) уговаривал попить кофе:
- Кофе идёшь пить ?
Детектив:
- Только "Американо" !

Беня обиделся и ушёл в зелёную даль.....
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03.11.2022 18:17
+7
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03.11.2022 17:58
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03.11.2022 17:58 Відповісти
Крига скресла ? .
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03.11.2022 17:58 Відповісти
Валентине, якщо буде вільна секунда, будь-ласка прочитай закон 5110 (УВАЖНО)...всі питання відпадуть
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03.11.2022 18:00 Відповісти
...про кригу, і зверни увагу КОЛИ було прийнято, можеш не дякувати
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03.11.2022 18:01 Відповісти
По дєнюжки приходив, доляху збрить? Міг би й прислать кого-небудь....хоча часи важкі х.з
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03.11.2022 17:59 Відповісти
Чекаємо новину: "Коломойський у супроводі адвокатів відбув у США"
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03.11.2022 18:00 Відповісти
Простіше посадити беню на літак до Вашингтона.
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03.11.2022 18:01 Відповісти
адвокат - це людина, яка здійснює правовий захист підозрюваного, аби він не отримав безпідставного неправомірного покарання. Людина яка допомогає злодію уникати відповідальності за неправомірні вчинки - називається співучасником злочину.
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03.11.2022 18:01 Відповісти
Точно, так. І що? ...То по книжці, а с ИгорьВалерьичем - кохве попити, або -ШО ТАКОЕ, Я ТУТ ГУЛЯЮ
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03.11.2022 18:07 Відповісти
Дуже нагадує прихід кучмомразі на допит.
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03.11.2022 18:03 Відповісти
Мабуть НЯБУ видало 2 - 3 мільйона 😁
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03.11.2022 18:05 Відповісти
А повинен у супроводі вертухаїв відвідати парашу.
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03.11.2022 18:08 Відповісти
Пришёл Беня к детективу и целых 20 минут (!) уговаривал попить кофе:
- Кофе идёшь пить ?
Детектив:
- Только "Американо" !

Беня обиделся и ушёл в зелёную даль.....
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03.11.2022 18:17 Відповісти
20хвилин оформляли відмову від дачі показів. Я теж так радив своїм підзахисним- якщо в обвинувачення щось є неспростовне та газ їм твій допит крім анкетних даних, а якщо немає доказів то скоро відчепляться або пом'якшить статтю
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03.11.2022 18:26 Відповісти
И как всегда дело закончится ничем.......(((((
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03.11.2022 18:29 Відповісти
ЗША можуть зробити досить простий обмін - хочете надалі зброю, сажайте на рейс до ЗША вашого хрещеного батька.
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03.11.2022 18:40 Відповісти
Беня грабує Україну. Грабував до війни, продовжує грабувати під час війни. Привів до влади свою лялю.
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03.11.2022 18:57 Відповісти
Це падло в Україні? З Буковелю і в НАБУ?
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03.11.2022 19:08 Відповісти
Без адвокатiв цей пейсатий навiть посрать не ходить..
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03.11.2022 20:07 Відповісти
Я не про те. Якого ху. він ще й досі в Україні робить? Його вже пів світу розшукує.
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03.11.2022 22:06 Відповісти
Классно ему! У богатых свои причуды. Я бы тоже хотел побывать на Набу.
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04.11.2022 16:59 Відповісти
 
 