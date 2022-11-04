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ЗСУ знищили три комплекси РЕБ російських окупантів. ВIДЕО

Українські захисники знищили три комплекси радіоелектронної боротьби російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти хочуть захопити Бахмут та Соледар для картинки про нібито "звільнення" Донбасу, - речник ЗСУ Череватий

Автор: 

знищення (7293) ЗСУ (7564)


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Топ коментарі
+20
Три комплекса РЭБ, Карл... Это как же надо рукожопить, чтобы вместо подавления воздушных целей тебя самого уничтожили воздушные цели? Очередной респект нашим воинам (ну и рукожопам рашистских, пацики рабссейсские, именно вас я бы расстрелял с особенной любовью)...
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04.11.2022 16:14
+9
Цедуже гарно, бо єксперти кажуть шо в рєб москалі вміють...
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04.11.2022 16:10
+6
Модель - "Пол литра".
В одном месте - соображали на троих...
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04.11.2022 16:49
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Цедуже гарно, бо єксперти кажуть шо в рєб москалі вміють...
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04.11.2022 16:10 Відповісти
Три комплекса РЭБ, Карл... Это как же надо рукожопить, чтобы вместо подавления воздушных целей тебя самого уничтожили воздушные цели? Очередной респект нашим воинам (ну и рукожопам рашистских, пацики рабссейсские, именно вас я бы расстрелял с особенной любовью)...
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04.11.2022 16:14 Відповісти
Короткое замыкание!
Мы не при делах...
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04.11.2022 16:24 Відповісти
что за модель, кто знает и почему их сразу три в одном месте?
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04.11.2022 16:43 Відповісти
Модель - "Пол литра".
В одном месте - соображали на троих...
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04.11.2022 16:49 Відповісти
на Ртуть БМ похоже
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04.11.2022 18:13 Відповісти
Якщо не помиляюсь, це наземний рухомий комплекс постановки радіоперешкод Р-330 "Житєль", на бронебазі. Працює в КХ і УКХ-діапазонах. Гарно наші хлопці їх намолотили. Хоча з відео видно, що коментує піхота: рефлектор антени хлопці називають "тарілка". Зв'язківці аба РЕБівці так би ніколи не сказали, як і ніколи б не назвали радіостанцію "рація"😂😂😂
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04.11.2022 17:04 Відповісти
Не "Житель", схоже на "Борисоглебск-2"
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04.11.2022 20:48 Відповісти
Скоріше за все, як було вище в коментарях, це дійсно Ртуть-БМ. Їх ще у росіян дофіга, всяких засобів РЕБ, РЕР, РіРТР: Житєль, Москва, Борісоглєбск, Ртуть, Красуха, Діабазол, Лєєр та інший "креатив"
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04.11.2022 20:59 Відповісти
Не буду сперичатись, але схиляюсь до "Борисоглебска". "Повний комплект комплексу включає дев'ять різних машин з різним набором обладнання. Всі засоби встановлені на базі багатоцільового транспортера-тягача легкого бронювання -МТ-ЛБ." Це дає пояснення чому стояли три машини поряд.
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04.11.2022 21:32 Відповісти
"Діабазол", пилять...

Вони б його ще пенталгіном назвали.
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05.11.2022 10:52 Відповісти
Красота! Щось на гармати схоже поруч на землі?
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04.11.2022 17:09 Відповісти
МОЛОДЦІ !!! СЛАВА ЗСУ !!!
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04.11.2022 17:32 Відповісти
Як гарно, то не відірвана тарілка, а просто наші хлопці зазємлілі ту реб по правилам техніки безпеки.
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04.11.2022 17:38 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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04.11.2022 19:12 Відповісти
Гарна робота ЗСУ! Мокалі тепер не тілько втратили можливість глушити зв'язок, але нєхіло влетіли в копійочку, ці цяцьки не дешеві. Ось так і треба, не тільки знищувати техніку, а знищувати те , що неможливо, або за дорого відновити.
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04.11.2022 20:24 Відповісти
молодцы! единственное чего не хватает - так это оторванных задниц свинорылых... морды лиц не нужны... нету тела - нету дела... пусть свиноматка не получит ладу ...
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05.11.2022 04:21 Відповісти
І всім прилетіло у моторний відділ. Працювали ракетки заточені на тепло.
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05.11.2022 08:43 Відповісти
 
 