ЗСУ знищили три комплекси РЕБ російських окупантів. ВIДЕО

Українські захисники знищили три комплекси радіоелектронної боротьби російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.

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