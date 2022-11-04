ЗСУ знищили три комплекси РЕБ російських окупантів. ВIДЕО
Українські захисники знищили три комплекси радіоелектронної боротьби російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.
Топ коментарі
+20 Сергей Гусаченко #510887
показати весь коментар04.11.2022 16:14
+9 Григорич #421689
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+6 AbOriginal_UA
показати весь коментар04.11.2022 16:49
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В одном месте - соображали на троих...
Вони б його ще пенталгіном назвали.