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ВСУ уничтожили три комплекса РЭБ российских оккупантов. ВИДЕО

Украинские защитники уничтожили три комплекса радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Стратком ВСУ.

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уничтожение (6974) ВСУ (6601)


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Топ комментарии
+20
Три комплекса РЭБ, Карл... Это как же надо рукожопить, чтобы вместо подавления воздушных целей тебя самого уничтожили воздушные цели? Очередной респект нашим воинам (ну и рукожопам рашистских, пацики рабссейсские, именно вас я бы расстрелял с особенной любовью)...
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04.11.2022 16:14
+9
Цедуже гарно, бо єксперти кажуть шо в рєб москалі вміють...
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04.11.2022 16:10
+6
Модель - "Пол литра".
В одном месте - соображали на троих...
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04.11.2022 16:49
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Цедуже гарно, бо єксперти кажуть шо в рєб москалі вміють...
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04.11.2022 16:10 Ответить
Три комплекса РЭБ, Карл... Это как же надо рукожопить, чтобы вместо подавления воздушных целей тебя самого уничтожили воздушные цели? Очередной респект нашим воинам (ну и рукожопам рашистских, пацики рабссейсские, именно вас я бы расстрелял с особенной любовью)...
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04.11.2022 16:14 Ответить
Короткое замыкание!
Мы не при делах...
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04.11.2022 16:24 Ответить
что за модель, кто знает и почему их сразу три в одном месте?
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04.11.2022 16:43 Ответить
Модель - "Пол литра".
В одном месте - соображали на троих...
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04.11.2022 16:49 Ответить
на Ртуть БМ похоже
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04.11.2022 18:13 Ответить
Якщо не помиляюсь, це наземний рухомий комплекс постановки радіоперешкод Р-330 "Житєль", на бронебазі. Працює в КХ і УКХ-діапазонах. Гарно наші хлопці їх намолотили. Хоча з відео видно, що коментує піхота: рефлектор антени хлопці називають "тарілка". Зв'язківці аба РЕБівці так би ніколи не сказали, як і ніколи б не назвали радіостанцію "рація"😂😂😂
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04.11.2022 17:04 Ответить
Не "Житель", схоже на "Борисоглебск-2"
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04.11.2022 20:48 Ответить
Скоріше за все, як було вище в коментарях, це дійсно Ртуть-БМ. Їх ще у росіян дофіга, всяких засобів РЕБ, РЕР, РіРТР: Житєль, Москва, Борісоглєбск, Ртуть, Красуха, Діабазол, Лєєр та інший "креатив"
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04.11.2022 20:59 Ответить
Не буду сперичатись, але схиляюсь до "Борисоглебска". "Повний комплект комплексу включає дев'ять різних машин з різним набором обладнання. Всі засоби встановлені на базі багатоцільового транспортера-тягача легкого бронювання -МТ-ЛБ." Це дає пояснення чому стояли три машини поряд.
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04.11.2022 21:32 Ответить
"Діабазол", пилять...

Вони б його ще пенталгіном назвали.
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05.11.2022 10:52 Ответить
Красота! Щось на гармати схоже поруч на землі?
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04.11.2022 17:09 Ответить
МОЛОДЦІ !!! СЛАВА ЗСУ !!!
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04.11.2022 17:32 Ответить
Як гарно, то не відірвана тарілка, а просто наші хлопці зазємлілі ту реб по правилам техніки безпеки.
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04.11.2022 17:38 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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04.11.2022 19:12 Ответить
Гарна робота ЗСУ! Мокалі тепер не тілько втратили можливість глушити зв'язок, але нєхіло влетіли в копійочку, ці цяцьки не дешеві. Ось так і треба, не тільки знищувати техніку, а знищувати те , що неможливо, або за дорого відновити.
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04.11.2022 20:24 Ответить
молодцы! единственное чего не хватает - так это оторванных задниц свинорылых... морды лиц не нужны... нету тела - нету дела... пусть свиноматка не получит ладу ...
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05.11.2022 04:21 Ответить
І всім прилетіло у моторний відділ. Працювали ракетки заточені на тепло.
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05.11.2022 08:43 Ответить
 
 