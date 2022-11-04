ВСУ уничтожили три комплекса РЭБ российских оккупантов. ВИДЕО
Украинские защитники уничтожили три комплекса радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Стратком ВСУ.
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+20 Сергей Гусаченко #510887
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+9 Григорич #421689
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В одном месте - соображали на троих...
Вони б його ще пенталгіном назвали.