ВСУ уничтожили три комплекса РЭБ российских оккупантов. ВИДЕО

Украинские защитники уничтожили три комплекса радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Стратком ВСУ.

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