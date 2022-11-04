Уничтожение вражеского танка. ВИДЕО беспилотника
Украинские воины уничтожили вражеский танк и его экипаж.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
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+17 komarnytska
показать весь комментарий04.11.2022 13:30
+11 Bob Fayn
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+6 Roman Podyu #221750
показать весь комментарий04.11.2022 13:38
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башкитобто башти виходить коли є боєкомплект.
Американські речі, британські речі, німецькі речі, турецькі речі, російські речі, їхні власні речі, всілякі речі інших країн... Ці хлопці можуть навчитися всім цим користуватися, і швидко! Їхня наполегливість, винахідливість, здатність до адаптації вражають - навіть якщо вони найближчим часом не потраплять до НАТО, я вважаю, що вони стануть для НАТО цінним ресурсом «засвоєних уроків»
.Ці юнаки вражають таким патріотизмом, любов'ю до своєї країни і свободи. На жаль, тут, у США, це зникає, для мене часом таке відчуття не схоже на жодне інше. Я думаю, що ціле покоління, на жаль, ніколи не відчує цього відчуття