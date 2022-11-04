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Уничтожение вражеского танка. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины уничтожили вражеский танк и его экипаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

Также смотрите: Украинский воин уничтожил вражеский танк выстрелом из ПТРК почти в упор. ВИДЕО

танк (2260) уничтожение (6974)


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Топ комментарии
+17
Красівоє
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04.11.2022 13:30
+11
дивлюсь в ютюбі різні дописи..Багато зза кордону офігівають від наших хлопців-в хорошому значенні. ось один.

Американські речі, британські речі, німецькі речі, турецькі речі, російські речі, їхні власні речі, всілякі речі інших країн... Ці хлопці можуть навчитися всім цим користуватися, і швидко! Їхня наполегливість, винахідливість, здатність до адаптації вражають - навіть якщо вони найближчим часом не потраплять до НАТО, я вважаю, що вони стануть для НАТО цінним ресурсом «засвоєних уроків»
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04.11.2022 13:49
+6
Very nice! 👍
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04.11.2022 13:38
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Красівоє
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04.11.2022 13:30 Ответить
Башня в воздух не взлетела. Не зачет
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04.11.2022 13:31 Ответить
Наші хлопці хіба винні, що русня без б/к танки по корчах ховає? Гарний спецефект з відривом башки тобто башти виходить коли є боєкомплект.
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04.11.2022 15:34 Ответить
Там скоріш всього в двигун вліпили - прямо за баштою
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04.11.2022 18:42 Ответить
Так и хочется добавить от Штирлица "Шмаки бум". 👍
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04.11.2022 18:45 Ответить
Не всегда шампанское стреляет. Главное результат. И он в нашу пользу.
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04.11.2022 18:47 Ответить
Шікарний від!(с)
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04.11.2022 13:31 Ответить
Працює меч короля Артура.
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04.11.2022 13:32 Ответить
Танки - железо и надоели эти шутки про закрытый мангал... давайте лучше отстрел лишнехромосомного генофонда - тут поле для поглумиться бесконечное...
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04.11.2022 13:32 Ответить
Very nice! 👍
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04.11.2022 13:38 Ответить
дивлюсь в ютюбі різні дописи..Багато зза кордону офігівають від наших хлопців-в хорошому значенні. ось один.

Американські речі, британські речі, німецькі речі, турецькі речі, російські речі, їхні власні речі, всілякі речі інших країн... Ці хлопці можуть навчитися всім цим користуватися, і швидко! Їхня наполегливість, винахідливість, здатність до адаптації вражають - навіть якщо вони найближчим часом не потраплять до НАТО, я вважаю, що вони стануть для НАТО цінним ресурсом «засвоєних уроків»
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04.11.2022 13:49 Ответить
ось ще один.
.Ці юнаки вражають таким патріотизмом, любов'ю до своєї країни і свободи. На жаль, тут, у США, це зникає, для мене часом таке відчуття не схоже на жодне інше. Я думаю, що ціле покоління, на жаль, ніколи не відчує цього відчуття
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04.11.2022 13:50 Ответить
оркотракторісти увміють літати,йой😄
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04.11.2022 14:04 Ответить
загадка: Наведет стекляный глаз, щелкнет раз - и помним вас.
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04.11.2022 14:14 Ответить
 
 