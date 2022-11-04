Знищення ворожого танка. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни знищили ворожий танк та його екіпаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.

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