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Знищення ворожого танка. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни знищили ворожий танк та його екіпаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український воїн знищив ворожий танк пострілом з ПТРК майже впритул. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) знищення (7293)


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Топ коментарі
+17
Красівоє
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04.11.2022 13:30
+11
дивлюсь в ютюбі різні дописи..Багато зза кордону офігівають від наших хлопців-в хорошому значенні. ось один.

Американські речі, британські речі, німецькі речі, турецькі речі, російські речі, їхні власні речі, всілякі речі інших країн... Ці хлопці можуть навчитися всім цим користуватися, і швидко! Їхня наполегливість, винахідливість, здатність до адаптації вражають - навіть якщо вони найближчим часом не потраплять до НАТО, я вважаю, що вони стануть для НАТО цінним ресурсом «засвоєних уроків»
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04.11.2022 13:49
+6
Very nice! 👍
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04.11.2022 13:38
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Красівоє
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04.11.2022 13:30 Відповісти
Башня в воздух не взлетела. Не зачет
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04.11.2022 13:31 Відповісти
Наші хлопці хіба винні, що русня без б/к танки по корчах ховає? Гарний спецефект з відривом башки тобто башти виходить коли є боєкомплект.
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04.11.2022 15:34 Відповісти
Там скоріш всього в двигун вліпили - прямо за баштою
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04.11.2022 18:42 Відповісти
Так и хочется добавить от Штирлица "Шмаки бум". 👍
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04.11.2022 18:45 Відповісти
Не всегда шампанское стреляет. Главное результат. И он в нашу пользу.
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04.11.2022 18:47 Відповісти
Шікарний від!(с)
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04.11.2022 13:31 Відповісти
Працює меч короля Артура.
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04.11.2022 13:32 Відповісти
Танки - железо и надоели эти шутки про закрытый мангал... давайте лучше отстрел лишнехромосомного генофонда - тут поле для поглумиться бесконечное...
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04.11.2022 13:32 Відповісти
Very nice! 👍
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04.11.2022 13:38 Відповісти
дивлюсь в ютюбі різні дописи..Багато зза кордону офігівають від наших хлопців-в хорошому значенні. ось один.

Американські речі, британські речі, німецькі речі, турецькі речі, російські речі, їхні власні речі, всілякі речі інших країн... Ці хлопці можуть навчитися всім цим користуватися, і швидко! Їхня наполегливість, винахідливість, здатність до адаптації вражають - навіть якщо вони найближчим часом не потраплять до НАТО, я вважаю, що вони стануть для НАТО цінним ресурсом «засвоєних уроків»
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04.11.2022 13:49 Відповісти
ось ще один.
.Ці юнаки вражають таким патріотизмом, любов'ю до своєї країни і свободи. На жаль, тут, у США, це зникає, для мене часом таке відчуття не схоже на жодне інше. Я думаю, що ціле покоління, на жаль, ніколи не відчує цього відчуття
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04.11.2022 13:50 Відповісти
оркотракторісти увміють літати,йой😄
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04.11.2022 14:04 Відповісти
загадка: Наведет стекляный глаз, щелкнет раз - и помним вас.
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04.11.2022 14:14 Відповісти
 
 