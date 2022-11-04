Знищення ворожого танка. ВIДЕО безпілотника
Українські воїни знищили ворожий танк та його екіпаж.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+17 komarnytska
показати весь коментар04.11.2022 13:30
+11 Bob Fayn
показати весь коментар04.11.2022 13:49
+6 Roman Podyu #221750
показати весь коментар04.11.2022 13:38
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башкитобто башти виходить коли є боєкомплект.
Американські речі, британські речі, німецькі речі, турецькі речі, російські речі, їхні власні речі, всілякі речі інших країн... Ці хлопці можуть навчитися всім цим користуватися, і швидко! Їхня наполегливість, винахідливість, здатність до адаптації вражають - навіть якщо вони найближчим часом не потраплять до НАТО, я вважаю, що вони стануть для НАТО цінним ресурсом «засвоєних уроків»
.Ці юнаки вражають таким патріотизмом, любов'ю до своєї країни і свободи. На жаль, тут, у США, це зникає, для мене часом таке відчуття не схоже на жодне інше. Я думаю, що ціле покоління, на жаль, ніколи не відчує цього відчуття