Український воїн знищив ворожий танк пострілом з ПТРК майже впритул. ВIДЕО
Воїн 95-ї окремої десантно-штурмової бригади практично впритул знищив ворожий танк, зробивши постріл з ПТРК.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійця десантника опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+72 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар04.11.2022 11:37
+33 Борменталь Незабаром
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+27 CrossFirenko
показати весь коментар04.11.2022 11:41
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тож другий танк, скоріш за все, теж кацапський
Коли у вересні був у відпустці, якраз його комбат підкинув по дорозі на БЦ по нові фаготи, адже тоді уже 5 штук було розбито
Ні дивуюся чому йолоп не (з)раднидник Зєлі))
Все знає ****))
москаль передок хотів "застовпити"... але щось трапилось не так
Респект Валера если читаешь!)
А хлопцю - респект. Правильно і зі сталевою втримкою діяв. Пропустив вперед і вистрілив в найменш захищене місце, коли ворожі танкісти не могли його виявити.
Урок називається "дать пендаля": посидіти тихенько як Фіни 2-3 дня, вичекати, потім перехилити пляшку 50 гр і як скажений за 2 секунди вистрілити в задницю щоб і носа повернути не встиг.
Однозначно це відео буде у більшості хронік про війни, не тільки у нас а на Землі. Можливо в контексті безпорадності і архаїзму "танк"...