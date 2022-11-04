Український воїн знищив ворожий танк пострілом з ПТРК майже впритул. ВIДЕО

Воїн 95-ї окремої десантно-штурмової бригади практично впритул знищив ворожий танк, зробивши постріл з ПТРК.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійця десантника опублікований у соцмережах.

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