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Новини Відео Війна
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Могили ліквідованих загарбників в окупованому Луганську. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване велике поховання ліквідованих окупантів в тимчасово окупованому Луганську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на могилах установлені прапори різних військових формувань російських окупантів, у тому числі й так званої "ЛНР".

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Автор: 

Луганськ (576) окупація (6722)


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Топ коментарі
+24
відео по класиці
"прикопали москалів край дороги, видно руки, видно ноги, видно роги" ))
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08.11.2022 11:28
+20
Налугандонили)))манкуртское отребье хуже кацапья.
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08.11.2022 11:21
+11
После деоккупации венки и тряпки в костер, а бульдозер ровняет аккурат с уровнем земли
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08.11.2022 11:29
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Налугандонили)))манкуртское отребье хуже кацапья.
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08.11.2022 11:21 Відповісти
У м. Дніпро ліквідація складу російських мальчиков в трусіках. Знижки до 60%.
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08.11.2022 11:22 Відповісти
Что ты сейчас перданул?
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08.11.2022 11:26 Відповісти
ну и что, красивенько, с размахом, но каких дебилов это останавливало..., там даже вопрос никто себе не задаст - за что они умерли..., поскольку такая смерть настолько бессмысленна, что от этого можно только выть на луну, но там все равно винят Украину...
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08.11.2022 11:25 Відповісти
Никуйово так асвабадили Бимбас от жидо-бендеровской киевской хунты...

Как вы там, ватосамки, буряты вас теперь шпокают или тувинцы?
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08.11.2022 11:27 Відповісти
У ватосамок как вы пишете самый большой процент в мире СПИД, сифилис, все известные и не известные венерические болезни и ,, **********,,- классные барышни ,, русского мира,
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08.11.2022 13:41 Відповісти
відео по класиці
"прикопали москалів край дороги, видно руки, видно ноги, видно роги" ))
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08.11.2022 11:28 Відповісти
...видно руки, видно жо пу, видно роги...
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08.11.2022 11:39 Відповісти
Закопали москаля, як собаку, видно ноги, видно роги, видно сраку.
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08.11.2022 11:46 Відповісти
І така дорога повинна тягнутися десь до Краснодару і далі ...
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08.11.2022 12:52 Відповісти
До самого кремля!
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08.11.2022 15:32 Відповісти
После деоккупации венки и тряпки в костер, а бульдозер ровняет аккурат с уровнем земли
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08.11.2022 11:29 Відповісти
Выкопать и вывезти вместе с землей на Магадан на истарическую родину чтобы и не воняло здесь
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08.11.2022 11:31 Відповісти
Накладно ,хлопотно ,нереалистично
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08.11.2022 11:44 Відповісти
на початку війни в 2014 році..то в канавах ховали..навіть не ховали, а скидували.де вода тече біля доріг.
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08.11.2022 11:32 Відповісти
І засіяти сояшником!
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08.11.2022 15:34 Відповісти
Ето же сколько нечисты бродило и срало в етом мире
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08.11.2022 11:29 Відповісти
Если судить по свежести венков,вся эта гоп-компания легла практически одновременно...
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08.11.2022 11:32 Відповісти
Погибли может и в разное время...а закопали одним махом...трактор выкопал траншею, выкинули останки и присыпали бульдозером. Сейчас не время устраивать пышные похороны...Киев ещё не взят.
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08.11.2022 11:50 Відповісти
Красотаааа! ненатішитись)))))
"заїбась,Котики💯👌
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08.11.2022 11:35 Відповісти
Ловко их путлер защитил.
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08.11.2022 11:35 Відповісти
Жесть...яка тупа бидломаса...була
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08.11.2022 11:35 Відповісти
Бажаємо здоров'я всім подохшим окупантам.
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08.11.2022 11:36 Відповісти
выглядит как разделительная полоса на дороге , засраная смердючим узким миром
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08.11.2022 11:41 Відповісти
Дуже схоже на те.
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08.11.2022 13:30 Відповісти
А мені подобається. Гарно лежать, як собаки край дороги.
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08.11.2022 11:44 Відповісти
І головне, усе так класно, по-домашньому! Ще б побільше, була б зовсім красота.
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08.11.2022 11:47 Відповісти
Прикопали свинособак, лише роги стирчать із землі.
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08.11.2022 11:45 Відповісти
файна клумба
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08.11.2022 11:47 Відповісти
так це так, всі ці тварюки бубонять що їх не так підготували, щось там не додали, ні одне падло ні сказало що на *** ця війна, що путін ***ло, ось як би вони так забалакали... можливо щось і змінилося у цього народу найкраще, а поки що будемо намагатися всі разом , чмобіків утилізувати
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08.11.2022 12:38 Відповісти
Позасирали дороги кацапня смердюча. А потім прибирай оце лайно.
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08.11.2022 12:41 Відповісти
Это конечно впечатляет, но что с этим потом делать? Меня, думаю, обматерят и забанят, но лугондон - не Украина. И это не исправить!
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08.11.2022 12:44 Відповісти
Луганск це Україна, як і Крим просто усю нечість треба знищити
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14.01.2023 05:16 Відповісти
Поховали москаля, як засранця! Видно жору видно х...й, видно яйця!
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08.11.2022 12:56 Відповісти
Скільки перебили цих гадів, а вони все лізуть і лізуть на нашу землю... Гадюччя мерзенне і липке.
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08.11.2022 13:04 Відповісти
Особлива вподобайка - за музичний супровід до цього відео:
https://youtu.be/7L1Xt1y4-6I Маша Кондратенко - Ведмеді-балалайки
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08.11.2022 13:31 Відповісти
Это каким нужно быть дебилом, чтобы устроить кладбище на разделительной полосе автотрассы?
И такой вопрос возникает из разных соображений. Например, каким образом родственникам посещать могилы расположенные посреди междугородной трассы? В поминальный день перекрывать движение, останавливать всех дальнобоев, все легковые, автобусы и т.п.?
Или например - таким образом радовать проезжающих мимо мобиков тем, что скоро и они займут свое место в этих рядах?
"Это духовная скрепа!"?
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08.11.2022 13:38 Відповісти
Путін ввєді вайска!!!! Ось він і ввів...
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14.01.2023 05:14 Відповісти
 
 