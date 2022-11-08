Могили ліквідованих загарбників в окупованому Луганську. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване велике поховання ліквідованих окупантів в тимчасово окупованому Луганську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на могилах установлені прапори різних військових формувань російських окупантів, у тому числі й так званої "ЛНР".

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