Могили ліквідованих загарбників в окупованому Луганську. ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване велике поховання ліквідованих окупантів в тимчасово окупованому Луганську.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на могилах установлені прапори різних військових формувань російських окупантів, у тому числі й так званої "ЛНР".
Топ коментарі
+24 Fjall_Raven
показати весь коментар08.11.2022 11:28
+20 KosAn30 JT26
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+11 Гарик Неинженер #483733
показати весь коментар08.11.2022 11:29
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Как вы там, ватосамки, буряты вас теперь шпокают или тувинцы?
"прикопали москалів край дороги, видно руки, видно ноги, видно роги" ))
"заїбась,Котики💯👌
https://youtu.be/7L1Xt1y4-6I Маша Кондратенко - Ведмеді-балалайки
И такой вопрос возникает из разных соображений. Например, каким образом родственникам посещать могилы расположенные посреди междугородной трассы? В поминальный день перекрывать движение, останавливать всех дальнобоев, все легковые, автобусы и т.п.?
Или например - таким образом радовать проезжающих мимо мобиков тем, что скоро и они займут свое место в этих рядах?
"Это духовная скрепа!"?