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Трофейна ТОС-А1 "Солнцепек" буксирує трофейний танк. ВIДЕО

Українські воїни захопили ворожий танк та вогнеметну систему ТОС-А1 "Солнцепек".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вогнеметна система була у цілком справному стані, тож саме нею бійці буксирували танк до місця ремонту.

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трофеї (185)


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Топ коментарі
+6
Пойдет на запчасти к Т72 или как тягач !
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08.11.2022 12:07
+3
А где взять снаряды к солнцеп4ку?
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08.11.2022 12:01
+2
лендліз від кацапів вже поставив дуже багато. значно більше, чим є самих ТОС-ів.
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08.11.2022 12:33
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А где взять снаряды к солнцеп4ку?
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08.11.2022 12:01 Відповісти
Пойдет на запчасти к Т72 или как тягач !
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08.11.2022 12:07 Відповісти
кто ж даст их производить. Запрещенное оружие
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08.11.2022 12:27 Відповісти
Ніфіга, з 2017 виробляли в Сумах і ручні термобаричні гранати, і аналоги радянського "Шмеля".
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08.11.2022 13:50 Відповісти
А хто буде питатись? Не існує більше забороненої зброї бо РФ постаралась.

Тепер тих хто буде намагатись не дати виготовляти якусь зброю без різниці на їх громадянство треба ліквідовувати.
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08.11.2022 19:11 Відповісти
лендліз від кацапів вже поставив дуже багато. значно більше, чим є самих ТОС-ів.
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08.11.2022 12:33 Відповісти
На Павлоградському хімічному- там де ракетне паливо роблять для ракет.
Ну і Суми хімпром, де ручні вогнемети робили, якщо ще він живий
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08.11.2022 13:49 Відповісти
Loot is good.
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08.11.2022 12:04 Відповісти
Славно! "Нашим "дрюком" нам же й по хребту!"
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08.11.2022 12:11 Відповісти
Листва зеленая, видимо с изюмского драпа.
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08.11.2022 12:13 Відповісти
Але башню треба було назад повернути, щоб не пошкодити ні ствол, ні направляючи. Але молодці ))
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08.11.2022 12:26 Відповісти
Ну, так танчик тягнуть на налигачі. Шоб шось повернути треба двигун запустити.
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08.11.2022 12:34 Відповісти
Шкода пошкодити, тоді або стяжку довшу зробити, або задом тягнути, звичайно якщо є можливість ))
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08.11.2022 14:47 Відповісти
Описание Т-72 и других совковых танков.
Башня устанавливается на шариковой опоре, верхний погон которой соединен с донным листом башни, а нижний погон крепится к крыше корпуса. Вращение башни осуществляется с помощью гидравлического и ручного механизмов поворота (МПБ). Гидравлический МПБ располагается в левой передней части корпуса машины, ручной - в башне, слева от места наводчика.
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08.11.2022 21:16 Відповісти
У тракторних військ з'явилися конкуренти.
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08.11.2022 12:46 Відповісти
 
 