Трофейна ТОС-А1 "Солнцепек" буксирує трофейний танк. ВIДЕО

Українські воїни захопили ворожий танк та вогнеметну систему ТОС-А1 "Солнцепек".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вогнеметна система була у цілком справному стані, тож саме нею бійці буксирували танк до місця ремонту.

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