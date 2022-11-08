Трофейна ТОС-А1 "Солнцепек" буксирує трофейний танк. ВIДЕО
Українські воїни захопили ворожий танк та вогнеметну систему ТОС-А1 "Солнцепек".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вогнеметна система була у цілком справному стані, тож саме нею бійці буксирували танк до місця ремонту.
Топ коментарі
+6 Vladmr Wadimov
показати весь коментар08.11.2022 12:07
+3 витя назар
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+2 cimbitep
показати весь коментар08.11.2022 12:33
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Тепер тих хто буде намагатись не дати виготовляти якусь зброю без різниці на їх громадянство треба ліквідовувати.
Ну і Суми хімпром, де ручні вогнемети робили, якщо ще він живий
Башня устанавливается на шариковой опоре, верхний погон которой соединен с донным листом башни, а нижний погон крепится к крыше корпуса. Вращение башни осуществляется с помощью гидравлического и ручного механизмов поворота (МПБ). Гидравлический МПБ располагается в левой передней части корпуса машины, ручной - в башне, слева от места наводчика.