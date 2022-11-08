УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10935 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
17 120 41

Українські десантники підбили ворожий танк, який росіяни "укріплювали" вкраденими каналізаційними люками. ВIДЕО

На Херсонщині воїни однієї з аеромобільних бригад Десантно-штурмових військ Збройних Сил України продовжують звільняти рідну землю від окупантів.

Про це повідомляють у Командуванні ДШВ ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Вкрадені каналізаційні люки не змогли захистити російських танкістів від справедливого покарання. Так на відео зафіксовано ефективне знищення українськими десантниками військової техніки та особового складу збройних сил країни-агресора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вдала робота аеророзвідки та "Стугни": миколаївські десантники знищили вже понад 30 ворожих танків та ББМ. ВIДЕО

Хочеться зауважити, що ворог, для того щоб вижити вдається до різноманітних, іноді безглуздих хитрощів. Так на одному з підбитих танків українські воїни виявили "додаткову броню", а саме вкрадені каналізаційні люки, які мали служити екіпажу захистом від ураження. Але це їм не допомогло врятуватися - фінал все рівно один. Так і надалі буде з кожним загарбником!", - йдеться у повідомленні.

танк (2071) знищення (7357) Десантно-штурмові війська (223)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
У кацапів манєчка на каналізацію. )
показати весь коментар
08.11.2022 14:46
+20
унитазы сперла пехота...
показати весь коментар
08.11.2022 14:50
+17
Ну хоть не унитазами.
показати весь коментар
08.11.2022 14:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну хоть не унитазами.
показати весь коментар
08.11.2022 14:46 Відповісти
унитазы сперла пехота...
показати весь коментар
08.11.2022 14:50 Відповісти
граєш в кацапські наративи? підіграєш передастам з кремля? кіеv, що це за абракадабра????? що вона значить?
показати весь коментар
08.11.2022 15:07 Відповісти
Значить те,що ти - кацапський понос який давно тут гадить.
показати весь коментар
08.11.2022 15:43 Відповісти
якийсь аксюморон... я "гажу"... , ти кацапам підтанцьовуєш і це тобі в залік?
показати весь коментар
08.11.2022 17:58 Відповісти
Від слова аксюморон в тебе лопнула остання "ізвіліна" та відвалилися вуха .
показати весь коментар
08.11.2022 18:06 Відповісти
"вибач" владимир николенко, не розумієш терміну... , буває... в твоїй "ізвіліні" він не поміщається? спитай в свого кумира-главфашиста - *****, він запитає в своїх радників і тобі розкаже... якщо сам "вкурить".
показати весь коментар
08.11.2022 22:09 Відповісти
Вибачаю в останній раз.а тепер мандруй у рідні ***** за маршрутом руського корабля.
показати весь коментар
08.11.2022 22:39 Відповісти
твої рідні *****(що це, я не розумію) сакральні виключно для тебе, хоч щось, окрім голої дупи та онуч, маєш, майже "багач" напевне... маршрути свого корабля покажи своїй мамці, вона возрадується... вдвойнє разом з тобою.
показати весь коментар
09.11.2022 00:24 Відповісти
Коли ви.голодупі кацапи животіли в чесно анексованих норах та дуплах,ми -великі укри вже білили свої двоповерхові хатинки
показати весь коментар
09.11.2022 09:33 Відповісти
"великий укр" перднув в калюжу... серед українців ніколи не було владимиров і николенки - напевно грязь і лайно москви - смердять кацапами... якщо українці, то Володимири Миколенки чи Миколаєнки...
показати весь коментар
09.11.2022 11:20 Відповісти
Шаа, не підказуйте кацапам. Бо ще і таке побачим)
показати весь коментар
08.11.2022 15:03 Відповісти
Газовими балонами треба. І повними.

Тільки тсс!
показати весь коментар
08.11.2022 16:54 Відповісти
ВОНО знвє, чим прикриватися!

Подібне тягне до подібного)
показати весь коментар
08.11.2022 15:05 Відповісти
Унітази це вже скрепа, тобто їх тотем ...
показати весь коментар
08.11.2022 15:42 Відповісти
Кафель с вьісокой температурой плавления хорошо бьі подошел как пасивная броня, но боюсь представить что єто за єжик бьі получился)
показати весь коментар
08.11.2022 16:16 Відповісти
У кацапів манєчка на каналізацію. )
показати весь коментар
08.11.2022 14:46 Відповісти
гівно тягнеться до гівна
добриво ****
показати весь коментар
08.11.2022 14:50 Відповісти
Если бы оно так, бо у них даже лайно в руках ржавеет.
показати весь коментар
08.11.2022 14:57 Відповісти
Це в них по Фрейду: чують, що жопа, от і тягне їх до унітазів, каналізації
показати весь коментар
08.11.2022 16:30 Відповісти
А гдє асвабадітєлі?
показати весь коментар
08.11.2022 14:47 Відповісти
У Кабздона ...
показати весь коментар
08.11.2022 14:51 Відповісти
Дебилоиды
показати весь коментар
08.11.2022 14:48 Відповісти
Кто будет себя хорошо аести, тот будет грузить самый легкий металл - люминий. Кто будет себя плохо вести, будет грузить самый тяжелый металл - чугуний
показати весь коментар
08.11.2022 14:51 Відповісти
это им на люки кто-то сказал, шо это биткоины и они цены немерянной ))
показати весь коментар
08.11.2022 15:01 Відповісти
Вася Теркин о былой "славе" своих танково-канализационных войск: Диды ваивале, а мули". Походу , Не было бы во Вторую мировую при СССР украинцев , сегодня бы на мацкве мирно квакали одни жабы.
показати весь коментар
08.11.2022 15:02 Відповісти
там були б автобани
показати весь коментар
08.11.2022 15:28 Відповісти
А шо, мангали всьо?
показати весь коментар
08.11.2022 15:02 Відповісти
навіщо ця безглузда музика добавлена фоном, хто це робить. поплавський?
показати весь коментар
08.11.2022 15:10 Відповісти
А 95 квартал без шоу не може.
показати весь коментар
08.11.2022 16:34 Відповісти
щоб знали шо їде говнвОВОЗКА
показати весь коментар
08.11.2022 15:13 Відповісти
Тра було б ще гімном обмастити - щоб біндаревци погидували стріляти у нього.
показати весь коментар
08.11.2022 15:24 Відповісти
Оцень зіть хоцється.
показати весь коментар
08.11.2022 15:33 Відповісти
Красти каналізаційні люки це чисто бомжатська звичка. Тепер і немає кому роз'яснити, що це не є добре.
показати весь коментар
08.11.2022 15:35 Відповісти
Виглядає наче танк в бюстгалтері .Екіпаж -трансвестити ? ))
показати весь коментар
08.11.2022 15:37 Відповісти
Мені навіть уявити страшно, що ці гниди після себе залишать на нашій землі, коли здохнуть, раз навіть кришки від люків крадуть…
показати весь коментар
08.11.2022 17:30 Відповісти
Дєбіли, ***... Люкі нє защітят. Вот єслі би бєтоном у трі мєтра талщіной вєсь танк заліть, тада би точна нє падбілі !
показати весь коментар
08.11.2022 18:06 Відповісти
Мда, не зря говорят, голь на выдумки хитра. Лучше пускай сразу на танк деревянный макинтош надевают.
показати весь коментар
08.11.2022 18:30 Відповісти
Странно, что не вдоль бортов нацепили. Можно было бы добавить вёсла с парусом и косить под викингов. Как раз с буквой V смотрелось бы скрепно, в духе фанерного рейхстага.
показати весь коментар
08.11.2022 20:01 Відповісти
 
 