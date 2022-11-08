Українські десантники підбили ворожий танк, який росіяни "укріплювали" вкраденими каналізаційними люками. ВIДЕО

На Херсонщині воїни однієї з аеромобільних бригад Десантно-штурмових військ Збройних Сил України продовжують звільняти рідну землю від окупантів.

Про це повідомляють у Командуванні ДШВ ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Вкрадені каналізаційні люки не змогли захистити російських танкістів від справедливого покарання. Так на відео зафіксовано ефективне знищення українськими десантниками військової техніки та особового складу збройних сил країни-агресора.

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Хочеться зауважити, що ворог, для того щоб вижити вдається до різноманітних, іноді безглуздих хитрощів. Так на одному з підбитих танків українські воїни виявили "додаткову броню", а саме вкрадені каналізаційні люки, які мали служити екіпажу захистом від ураження. Але це їм не допомогло врятуватися - фінал все рівно один. Так і надалі буде з кожним загарбником!", - йдеться у повідомленні.