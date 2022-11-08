На Одещині ліквідували міну, яку винесло на берег. ВIДЕО
Протикорабельну міну винесло на узбережжя в Одеській області. Її підірвали.
Про це повідомили у Військово-Морських силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Силами оборони було виявлено чергову протикорабельну міну, яку винесло на узбережжя Одещини. Небезпечну знахідку було оперативно ліквідовано підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
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