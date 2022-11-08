УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10889 відвідувачів онлайн
Новини Відео
2 804 0

На Одещині ліквідували міну, яку винесло на берег. ВIДЕО

Протикорабельну міну винесло на узбережжя в Одеській області. Її підірвали.

Про це повідомили у Військово-Морських силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Силами оборони було виявлено чергову протикорабельну міну, яку винесло на узбережжя Одещини. Небезпечну знахідку було оперативно ліквідовано підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Читайте: На розмінування всієї Луганщини піде не менше 10 років, - Гайдай

Автор: 

ВМС (1392) Одеська область (3244) розмінування (996)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 