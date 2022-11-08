В окупованій Ясинуватій горить міська електропідстанція. ВIДЕО
В окупованій Ясинуватій на Донеччині загорілася міська електропідстанція.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з фрагментом пожежі опублікований у соцмережах.
Раніше про велику пожежу в окупованому місті повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованій Ясинуватій на Донеччині велика пожежа. ФОТОрепортаж
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