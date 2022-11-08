В окупованій Ясинуватій горить міська електропідстанція. ВIДЕО

В окупованій Ясинуватій на Донеччині загорілася міська електропідстанція.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з фрагментом пожежі опублікований у соцмережах.

Раніше про велику пожежу в окупованому місті повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

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