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В окупованій Ясинуватій горить міська електропідстанція. ВIДЕО

В окупованій Ясинуватій на Донеччині загорілася міська електропідстанція.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з фрагментом пожежі опублікований у соцмережах

Раніше про велику пожежу в окупованому місті повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованій Ясинуватій на Донеччині велика пожежа. ФОТОрепортаж

Автор: 

пожежа (4342) Донецька область (8607)


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Топ коментарі
+9
Хватит хрюкать «там жи наши люди»! Наши люди выехали с той территории зачисления еще в 2014 году. Там стао тупого пророссийского бычья, которое гадило и гадит Украине, но при этом, часто, получает украинские пенсии, пособия, имеет загранпаспорта безвиза.
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08.11.2022 16:21
+4
Повинно горіти десь в балашихє чи костромє. В так...немає ніякого задоволення.
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08.11.2022 16:22
+3
Сільно гаріт? Думаєш пока доєдєм савсєм згаріт?
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08.11.2022 15:47
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Сільно гаріт? Думаєш пока доєдєм савсєм згаріт?
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08.11.2022 15:47 Відповісти
Friendly 🔥???
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08.11.2022 15:58 Відповісти
Ну раз інфраструктура України,то Ясинувата це також Україна.
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08.11.2022 15:58 Відповісти
Чему радуемся? Горит наше имущество
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08.11.2022 16:19 Відповісти
Хватит хрюкать «там жи наши люди»! Наши люди выехали с той территории зачисления еще в 2014 году. Там стао тупого пророссийского бычья, которое гадило и гадит Украине, но при этом, часто, получает украинские пенсии, пособия, имеет загранпаспорта безвиза.
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08.11.2022 16:21 Відповісти
В тому-то і справа що власне на "ватніков" по#уй. Землю жаль.
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08.11.2022 16:23 Відповісти
Повинно горіти десь в балашихє чи костромє. В так...немає ніякого задоволення.
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08.11.2022 16:22 Відповісти
Ой а що таке ? Може бавовнятко залетіло у гості ?
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08.11.2022 16:29 Відповісти
блискавка попала серед ясного неба
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08.11.2022 16:41 Відповісти
Хай горить. Хай оті *********, які у 2014 становилися перед нашими танками, відчувають як зараз жити у Києві, Херсоні, Миколаєві, і як вони жили усі 8 років до цього.
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08.11.2022 17:30 Відповісти
 
 