Воїни 10 ОГШБр показали наслідки чергової спроби прориву рашистів. ВIДЕО

109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10 ОГШБр дав гідну відсіч ворогу при спробі прориву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у 10 ОГШБр.

"Тут не потрібні коментарі та якась весела фонова музика. Жарти скінчились. Кількість ваших трупів тільки зростатиме. Ви так і не зрозуміли куди потрапили, чи просто не хотіли. Але тут ви й помрете", - підписали опубліковане відео бійці 109 окремого гірсьок-штурмового батальйону.