Воїни 10 ОГШБр показали наслідки чергової спроби прориву рашистів. ВIДЕО
109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10 ОГШБр дав гідну відсіч ворогу при спробі прориву.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у 10 ОГШБр.
"Тут не потрібні коментарі та якась весела фонова музика. Жарти скінчились. Кількість ваших трупів тільки зростатиме. Ви так і не зрозуміли куди потрапили, чи просто не хотіли. Але тут ви й помрете", - підписали опубліковане відео бійці 109 окремого гірсьок-штурмового батальйону.
Топ коментарі
+37 Rino Rino
показати весь коментар08.11.2022 16:47
+24 mrSmith
показати весь коментар08.11.2022 16:48
+23 Yakov Nemo
показати весь коментар08.11.2022 16:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Горіть у пеклі чорти кацапськи.
Здається вже давно не смішно і не весело. Дійсно, доведеться ЗСУ ставити на конвейєр винищення рашистів. Раз не розуміють і зараз.
Підготовка цієї біди почалась задовго до Петра 1... Активна фаза накачки стада з 2010... Коли яник у нас був просто хороший а "націоналісти" все йому мішати...
Нєхєр український черноземи трупним ядом забруднювати.
Слава Україні !
И чмобики в ряд.
Миномётный расчёт
Накрыл орков отряд