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Воїни 10 ОГШБр показали наслідки чергової спроби прориву рашистів. ВIДЕО

109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10 ОГШБр дав гідну відсіч ворогу при спробі прориву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у 10 ОГШБр.

"Тут не потрібні коментарі та якась весела фонова музика. Жарти скінчились. Кількість ваших трупів тільки зростатиме. Ви так і не зрозуміли куди потрапили, чи просто не хотіли. Але тут ви й помрете", - підписали опубліковане відео бійці 109 окремого гірсьок-штурмового батальйону.

армія рф (17557) втрати (4417) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209)


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Топ коментарі
+37
нє, ну а шо, гарно лежать. )
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08.11.2022 16:47
+24
Тухлятина смердюча.
Горіть у пеклі чорти кацапськи.
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08.11.2022 16:48
+23
И на хера они суда лезут , Украинское гостеприимство закончилось 24 -го февраля , после (учений) . Ну точно, как зомби .
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08.11.2022 16:55
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нє, ну а шо, гарно лежать. )
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08.11.2022 16:47 Відповісти
Маловато будет
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08.11.2022 16:56 Відповісти
Душевно, по домашньому, взагалі не хотіли уходити ))
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08.11.2022 17:20 Відповісти
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08.11.2022 19:23 Відповісти
Тухлятина смердюча.
Горіть у пеклі чорти кацапськи.
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08.11.2022 16:48 Відповісти
Отака х...ня, малята... (с)
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08.11.2022 16:49 Відповісти
Без веселої фонової музики не те. Хай смують ті,хо це м'ясо сюди відправляє в надії на "Ладу". А нам на них по#уй.
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08.11.2022 16:50 Відповісти
Дєди бєжалі на пулемьот, і ані пабєжалі.
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08.11.2022 16:50 Відповісти
И на хера они суда лезут , Украинское гостеприимство закончилось 24 -го февраля , после (учений) . Ну точно, как зомби .
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08.11.2022 16:55 Відповісти
Вы не можете себе представить как ужасно страшно им жить на рашке раз они так охотно лезут в Украину воевать
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08.11.2022 17:03 Відповісти
Та нє! Воно закінчилося ще в 2014-му...
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08.11.2022 17:52 Відповісти
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08.11.2022 16:59 Відповісти
Без музики навіть краще - справа сурйозна. Або якусь тиху, нейтральну, якщо вже комусь хочеться.

Здається вже давно не смішно і не весело. Дійсно, доведеться ЗСУ ставити на конвейєр винищення рашистів. Раз не розуміють і зараз.
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08.11.2022 17:00 Відповісти
Так, геноцид у всій красі... нажаль способу лікувати по другому, як не кулею, не навчені...
Підготовка цієї біди почалась задовго до Петра 1... Активна фаза накачки стада з 2010... Коли яник у нас був просто хороший а "націоналісти" все йому мішати...
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08.11.2022 17:31 Відповісти
Залишились від орка "рожки да ножки"
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08.11.2022 17:06 Відповісти
Так, якого .... ці недоліки не в пакетах.
Нєхєр український черноземи трупним ядом забруднювати.
Слава Україні !
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08.11.2022 17:10 Відповісти
неудачно отделение лаптей прогулялось
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08.11.2022 17:13 Відповісти
Навпаки, дуже вдало відпочили на курортах України ))
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08.11.2022 17:21 Відповісти
Сколько белых лад валяется
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08.11.2022 17:34 Відповісти
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08.11.2022 17:34 Відповісти
я нарахував 13. хто більше?
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08.11.2022 17:46 Відповісти
Там в конце видео шото в кустах ещё шевелится....
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08.11.2022 17:50 Відповісти
Срочники в ряд
И чмобики в ряд.
Миномётный расчёт
Накрыл орков отряд
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08.11.2022 17:49 Відповісти
Хорошіє руськіє. Схвалюю.
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08.11.2022 18:00 Відповісти
Разлеглись, как после кацапской свадебной попойки.
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08.11.2022 18:22 Відповісти
Україн (-ка) ець, якщо під кінець дня ти нічого не зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа, - вважай, що день було змарновано даремно.
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08.11.2022 18:26 Відповісти
Прикол в том что эти трупы никто не убирает. Вонище на всю округу.
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08.11.2022 20:59 Відповісти
Красивое
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08.11.2022 22:02 Відповісти
 
 