Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський польською мовою привітав Польщу з Днем незалежності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Зеленського.
У вітанні він використав 104 слова – стільки, скільки років відновленій польській незалежності.
"Рідна Польще! Твоїй відновленій незалежності сьогодні 104 роки. І мої 104 слова тобі. Україна і Польща – разом. Ти – наша сестра. Було по-різному між нами. Але ми рідні. Але ми вільні", – зазначив Зеленський.
Він нагадав, що коли Україна відзначала 30-річчя своєї відновленої незалежності, Польща була поруч.
"Я пам'ятаю наше спільне щастя – ми раділи разом. Коли ми знову зіткнулися зі старим і спільним ворогом, Польща – поруч", – підкреслив Глава держави.
Зеленський запевнив, що українці завжди пам'ятатимуть це та те, як польський народ допомагає нам.
"Ваші люди – наші союзники. Ваша країна – наша сестра. Ваша дружба – навіки. Наша дружба – навіки. Наша любов – навіки. І ми будемо разом – переможцями", – наголосив Президент.
