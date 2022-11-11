Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський польською мовою привітав Польщу з Днем незалежності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Зеленського.

У вітанні він використав 104 слова – стільки, скільки років відновленій польській незалежності.

"Рідна Польще! Твоїй відновленій незалежності сьогодні 104 роки. І мої 104 слова тобі. Україна і Польща – разом. Ти – наша сестра. Було по-різному між нами. Але ми рідні. Але ми вільні", – зазначив Зеленський.

Він нагадав, що коли Україна відзначала 30-річчя своєї відновленої незалежності, Польща була поруч.

"Я пам'ятаю наше спільне щастя – ми раділи разом. Коли ми знову зіткнулися зі старим і спільним ворогом, Польща – поруч", – підкреслив Глава держави.

Зеленський запевнив, що українці завжди пам'ятатимуть це та те, як польський народ допомагає нам.

"Ваші люди – наші союзники. Ваша країна – наша сестра. Ваша дружба – навіки. Наша дружба – навіки. Наша любов – навіки. І ми будемо разом – переможцями", – наголосив Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справедливий мир - це вихід України на кордони 1991 року та покарання воєнних злочинців, - Дуда