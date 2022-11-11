УКР
Український безпілотник вночі знищив російський танк Т-80БВМ. ВIДЕО

Українські воїни знищили вночі російський танк Т-80БВМ, скинувши на нього боєприпас із безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон скидає міну в групу окупантів. ВIДЕО безпілотника

танк (2113) знищення (8055) дрони (5337)
Топ коментарі
+8
Притула сяде на ту ж лаву, що і багатократний дезертир, обов'язково, статті будуть різні, але наслідок один.
11.11.2022 14:32 Відповісти
+5
попали в макітру танка, це чудово.... але заряд слабкий, які руйнування залізяки? чи невідомо? термін "знищили" напевно недоречний.
11.11.2022 13:15 Відповісти
+3
Квадрік.💪
А що там з притулиною зброєю помсти ? Комплекс,за ціною двох комплексів switchblade 600 ?
На підході ? Комплектуючі з Китаю прибули ?
11.11.2022 12:59 Відповісти
Втрат нема але прямо зараз на Дніпрі орки знімають своє власне кіно про 'Дюнкєрк'))
11.11.2022 13:13 Відповісти
Він вже був *не ходячий*.
11.11.2022 13:49 Відповісти
Lubie takie obrazki o pranku
Chwała Ukrainie, Chersoń wolny. Krym też wróci do Ukrainy.
11.11.2022 13:49 Відповісти
 
 