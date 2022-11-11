Український безпілотник вночі знищив російський танк Т-80БВМ. ВIДЕО
Українські воїни знищили вночі російський танк Т-80БВМ, скинувши на нього боєприпас із безпілотника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережі.
Топ коментарі
+8 Недо Перепил
показати весь коментар11.11.2022 14:32 Відповісти Посилання
+5 Панас Стець
показати весь коментар11.11.2022 13:15 Відповісти Посилання
+3 Павло Макаренко #514920
показати весь коментар11.11.2022 12:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А що там з притулиною зброєю помсти ? Комплекс,за ціною двох комплексів switchblade 600 ?
На підході ? Комплектуючі з Китаю прибули ?
Chwała Ukrainie, Chersoń wolny. Krym też wróci do Ukrainy.