Дрон скидає міну в групу окупантів. ВIДЕО безпілотника
Українські воїни влучили в групу окупантів, скинувши боєприпас з бойового дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, поблизу епіцентру вибуху перебувало щонайменше сім окупантів.
Топ коментарі
+37 MrStepanovM
показати весь коментар09.11.2022 10:38
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+28 Oksana Kolesnykova
показати весь коментар09.11.2022 10:47
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якби сиділи та не рипались, то хтось і вцілів би