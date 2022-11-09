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Дрон скидає міну в групу окупантів. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни влучили в групу окупантів, скинувши боєприпас з бойового дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, поблизу епіцентру вибуху перебувало щонайменше сім окупантів.

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Автор: 

знищення (7357) дрони (4780)


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Топ коментарі
+37
шкода що маленька...але оператор снайпер
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09.11.2022 10:38
+31
Бімба.
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09.11.2022 10:38
+28
Розбігаються, як таргани. Гидота, навіщо приперлись в наші оселі?Слава ЗСУ!
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09.11.2022 10:47
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Бімба.
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09.11.2022 10:38 Відповісти
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09.11.2022 11:17 Відповісти
бібіх!
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09.11.2022 11:25 Відповісти
шкода що маленька...але оператор снайпер
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09.11.2022 10:38 Відповісти
Вона не маленька - вог він сам по собі такий. Але, якщо того вога обмотати цвяхами і синьою ізолентою - то не буде кого на обмін брати. Багато нашіх почали на це плювати, і просто скидають єфку.
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09.11.2022 10:50 Відповісти
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа
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09.11.2022 10:42 Відповісти
Розбігаються, як таргани. Гидота, навіщо приперлись в наші оселі?Слава ЗСУ!
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09.11.2022 10:47 Відповісти
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09.11.2022 10:47 Відповісти
Ты что это русню таким причесанным интеллигентом изображаешь, ты что, Пригожина , российских генералов и прочих совков не видел, что-ли?
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09.11.2022 11:12 Відповісти
Чмоня або та "дівчина" котру какДіровці двоє гвалтували, щсь і справжня руZZня
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10.11.2022 10:25 Відповісти
Усі повернулись до епіцентру с*аками.
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09.11.2022 10:48 Відповісти
Даже раненый вскачил как молодой
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09.11.2022 10:55 Відповісти
Шок-агония-мешок.
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09.11.2022 11:00 Відповісти
- белая Лада.
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09.11.2022 15:03 Відповісти
Ne fakt. Netutela netudela.
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10.11.2022 01:25 Відповісти
ржачно, как лежачий орк, с перемотанными ходулями, тоже пытался тоже дать деру 😂
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09.11.2022 10:56 Відповісти
Це він помітив бімбу
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09.11.2022 11:10 Відповісти
У него опыт.
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09.11.2022 15:04 Відповісти
+++
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09.11.2022 13:07 Відповісти
Вот вам яркий пример самых лучших переговоров с орками. Пока на них бомба не упадет они никуда не уйдут с нашей земли
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09.11.2022 10:58 Відповісти
Рота підйом!!!
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09.11.2022 11:13 Відповісти
Щось бімби якісь слабенькі
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09.11.2022 11:14 Відповісти
Вони на щастя не чують звуку дрона
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09.11.2022 11:14 Відповісти
Всі бігають, суєтяться.
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09.11.2022 11:15 Відповісти
Вскочившие отдать честь бомбе орки качественнее приняли на свои туловища осколки.
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09.11.2022 11:16 Відповісти
Там усі добряче хапнули, не хвилюйтеся.
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09.11.2022 11:56 Відповісти
Кросівоє! Три рази поспіль подивився. )
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09.11.2022 12:43 Відповісти
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09.11.2022 13:06 Відповісти
Раненный фишку срубил
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09.11.2022 15:29 Відповісти
Просматривая по кадрам , вылазит много великолепных деталей , заглядение , смотрел бы , смотрел бы.
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09.11.2022 21:30 Відповісти
всі кинулись назустріч долі)))
якби сиділи та не рипались, то хтось і вцілів би
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09.11.2022 23:33 Відповісти
раненый, который вверх лицом лежал, первый начал пробовать свалить)
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10.11.2022 10:21 Відповісти
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10.11.2022 11:46 Відповісти
я знав що у коментах буде отжиг на всі 100
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10.11.2022 11:55 Відповісти
 
 