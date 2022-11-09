Дрон сбрасывает мину в группу оккупантов. ВИДЕО беспилотника
Украинские воины попали в группу оккупантов, сбросив боеприпас с боевого дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вблизи эпицентра взрыва находились, по меньшей мере, семь оккупантов.
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показать весь комментарий09.11.2022 10:38
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якби сиділи та не рипались, то хтось і вцілів би