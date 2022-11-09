РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12768 посетителей онлайн
Новости Видео Война
29 150 34

Дрон сбрасывает мину в группу оккупантов. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины попали в группу оккупантов, сбросив боеприпас с боевого дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вблизи эпицентра взрыва находились, по меньшей мере, семь оккупантов.

Смотрите: Воины ДШВ сбили вражеский БПЛА "Орлан-10". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

уничтожение (7045) дроны (3995)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+37
шкода що маленька...але оператор снайпер
показать весь комментарий
09.11.2022 10:38
+31
Бімба.
показать весь комментарий
09.11.2022 10:38
+28
Розбігаються, як таргани. Гидота, навіщо приперлись в наші оселі?Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
09.11.2022 10:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бімба.
показать весь комментарий
09.11.2022 10:38 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2022 11:17 Ответить
бібіх!
показать весь комментарий
09.11.2022 11:25 Ответить
шкода що маленька...але оператор снайпер
показать весь комментарий
09.11.2022 10:38 Ответить
Вона не маленька - вог він сам по собі такий. Але, якщо того вога обмотати цвяхами і синьою ізолентою - то не буде кого на обмін брати. Багато нашіх почали на це плювати, і просто скидають єфку.
показать весь комментарий
09.11.2022 10:50 Ответить
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа
показать весь комментарий
09.11.2022 10:42 Ответить
Розбігаються, як таргани. Гидота, навіщо приперлись в наші оселі?Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
09.11.2022 10:47 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2022 10:47 Ответить
Ты что это русню таким причесанным интеллигентом изображаешь, ты что, Пригожина , российских генералов и прочих совков не видел, что-ли?
показать весь комментарий
09.11.2022 11:12 Ответить
Чмоня або та "дівчина" котру какДіровці двоє гвалтували, щсь і справжня руZZня
показать весь комментарий
10.11.2022 10:25 Ответить
Усі повернулись до епіцентру с*аками.
показать весь комментарий
09.11.2022 10:48 Ответить
Даже раненый вскачил как молодой
показать весь комментарий
09.11.2022 10:55 Ответить
Шок-агония-мешок.
показать весь комментарий
09.11.2022 11:00 Ответить
- белая Лада.
показать весь комментарий
09.11.2022 15:03 Ответить
Ne fakt. Netutela netudela.
показать весь комментарий
10.11.2022 01:25 Ответить
ржачно, как лежачий орк, с перемотанными ходулями, тоже пытался тоже дать деру 😂
показать весь комментарий
09.11.2022 10:56 Ответить
Це він помітив бімбу
показать весь комментарий
09.11.2022 11:10 Ответить
У него опыт.
показать весь комментарий
09.11.2022 15:04 Ответить
+++
показать весь комментарий
09.11.2022 13:07 Ответить
Вот вам яркий пример самых лучших переговоров с орками. Пока на них бомба не упадет они никуда не уйдут с нашей земли
показать весь комментарий
09.11.2022 10:58 Ответить
Рота підйом!!!
показать весь комментарий
09.11.2022 11:13 Ответить
Щось бімби якісь слабенькі
показать весь комментарий
09.11.2022 11:14 Ответить
Вони на щастя не чують звуку дрона
показать весь комментарий
09.11.2022 11:14 Ответить
Всі бігають, суєтяться.
показать весь комментарий
09.11.2022 11:15 Ответить
Вскочившие отдать честь бомбе орки качественнее приняли на свои туловища осколки.
показать весь комментарий
09.11.2022 11:16 Ответить
Там усі добряче хапнули, не хвилюйтеся.
показать весь комментарий
09.11.2022 11:56 Ответить
Кросівоє! Три рази поспіль подивився. )
показать весь комментарий
09.11.2022 12:43 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2022 13:06 Ответить
Раненный фишку срубил
показать весь комментарий
09.11.2022 15:29 Ответить
Просматривая по кадрам , вылазит много великолепных деталей , заглядение , смотрел бы , смотрел бы.
показать весь комментарий
09.11.2022 21:30 Ответить
всі кинулись назустріч долі)))
якби сиділи та не рипались, то хтось і вцілів би
показать весь комментарий
09.11.2022 23:33 Ответить
раненый, который вверх лицом лежал, первый начал пробовать свалить)
показать весь комментарий
10.11.2022 10:21 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 11:46 Ответить
я знав що у коментах буде отжиг на всі 100
показать весь комментарий
10.11.2022 11:55 Ответить
 
 