"Какого х#я?!": Російський політолог Піонтковський вилаявся в ефірі телемарафону. ВIДЕО

У прямому ефірі телемарафону російський політолог Андрій Піонтковський та капітан 1-го рангу збройних сил США у відставці Гаррі Табах вступили у словесну перепалку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час обговорення теми виборів у США Табах декілька разів назвав російського політолога полковником.

На що той не витримав та поставив йому питання: "Якого х#я ти мене називаєш полковником?".

Після цього ведучий попросив політолога не висловлюватися нецензурно.

матюк (54) телебачення (1175) Піонтковський Андрій (3)
Топ коментарі
+59
Він вже давно не фсбшний щур, а за Україну і не підтримує Трампа, а Табах тільки й мови за трампа - любителя путлера.
показати весь коментар
11.11.2022 14:36 Відповісти
+34
Табах постоянно восхваляет КРЕМЛЕВСКОГО СТАРОГО БРОЙЛЕРА Трампа ‼️А трамп и его сынок обещали : " ни цента " Украине" Так , кто из них путлеровский выкормыш⁉️
показати весь коментар
11.11.2022 14:50 Відповісти
+30
Піонтковський це арестович у 80 років 😆
показати весь коментар
11.11.2022 14:38 Відповісти
За ленд-ліз доведеться розраховуватись, а судячи з наших реалій, усе, що можна розтощене ракетами, не розрахуємось.
показати весь коментар
12.11.2022 11:30 Відповісти
Краще розраховуватись за вже вироблену техніку, яку можуть швидко доставити, ніж мати в руках гроші і купу обіцянок з заборонами. З циклу товар-гроші-товар всім подобається саме товар, особливо в умовах інфляції та рецесії. Американський внутрішній борг втричі більше ВВП і якось живемо, так що вимагати розрахуватись негайно ніхто не буде.
показати весь коментар
12.11.2022 16:35 Відповісти
По-перше, впорядкуйте правильно своє заключне речення, бо з нього незрозуміло, що ви хотіли сказати. По-друге, ніякого ленд-лізу для України не було, його так і не впровадили. По-третє, ідея ленд-лізу полягає в тому, що повертається тільки те обладнання, яке не було знищене, проте ніяких грошей за знищене не вимагається. По-четверте, вчіть матчастину, спершу ніж писати щось на люди.
показати весь коментар
04.12.2024 15:49 Відповісти
Можна скільки завгодно не довіряти Піонтковському але те, що трампіст Табах "свій чувак в чужій команді" це 100%.
показати весь коментар
11.11.2022 18:39 Відповісти
Скока деда смотрю все путлера парафирит. Да, старий занудний но с какого куя его считать московской консервой? Мне как то пох, но все такие єксперти шо тошнит
показати весь коментар
11.11.2022 18:47 Відповісти
Трампісти атакують, звісно за кремлівську платню.
показати весь коментар
11.11.2022 19:20 Відповісти
Я уважаю Пионтковского, а вот этого Табаха, послушав пару дней, не очень.
Реакция старика бесподобна. Браво, Андрей Андреевич!
показати весь коментар
11.11.2022 19:56 Відповісти
Табах дно.
показати весь коментар
11.11.2022 20:54 Відповісти
Агов, коментатори! Запам'ятайте назавжди. Усі колишні агенти КДБ СРСР, які зараз живуть відкрито на Заході, є діючими агентами впливу ФСБ! Той, хто відмовився співпрацювати, або напився полонію, або познайомився з "Новачком", або якимось чином випав з вікна чи повісився у закритій ванні, або двічи застрелився тощо. Тепер капслоком: ЦЯ НОВОЛОЧ НІКОЛИ ВІДМОВНИКІВ НЕ ЗАЛИШАЄ ЖИВИМИ. НІКОЛИ. Знайдуть хоч через десять років, якщо людина не заховалася під новими даними у невідомому місці і не відсвічує.
показати весь коментар
11.11.2022 21:27 Відповісти
Послать ***** трамписта, - Святое дело.
Пользуясь случаем, посылаю ***** Табаха и Иларионова, такой же трампонутый идиот.
показати весь коментар
11.11.2022 21:36 Відповісти
Прикол если они оба латентные кгбэшники.
показати весь коментар
11.11.2022 23:10 Відповісти
Тур Хеєрдал
@ThorHeyerdahl5
·
12 год
Завдяки Єдиному марафону доводиться вчитися розбиратися в сортах лайна.
Вчора хароший руській покрив ***** американця-трампіста. Обидва розмовляли російською.
Ось рівень гостей, яких запрошують в ефір.
Це при тому, що є чорний список українських експертів, яких в ефір не пускають
показати весь коментар
12.11.2022 10:24 Відповісти
Ви поверхнево мислите, шаблонно.
показати весь коментар
12.11.2022 13:14 Відповісти
Треба було послати туди самого Табаха, хитрого єврея, який видає себе за капітана першого рангу та топить за Трампа.
показати весь коментар
12.11.2022 10:32 Відповісти
проблема Табаха не в том, что он еврей, а в том, что он идиот.
показати весь коментар
13.11.2022 09:34 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 