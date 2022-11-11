"Какого х#я?!": Російський політолог Піонтковський вилаявся в ефірі телемарафону. ВIДЕО
У прямому ефірі телемарафону російський політолог Андрій Піонтковський та капітан 1-го рангу збройних сил США у відставці Гаррі Табах вступили у словесну перепалку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час обговорення теми виборів у США Табах декілька разів назвав російського політолога полковником.
На що той не витримав та поставив йому питання: "Якого х#я ти мене називаєш полковником?".
Після цього ведучий попросив політолога не висловлюватися нецензурно.
Реакция старика бесподобна. Браво, Андрей Андреевич!
Пользуясь случаем, посылаю ***** Табаха и Иларионова, такой же трампонутый идиот.
@ThorHeyerdahl5
·
12 год
Завдяки Єдиному марафону доводиться вчитися розбиратися в сортах лайна.
Вчора хароший руській покрив ***** американця-трампіста. Обидва розмовляли російською.
Ось рівень гостей, яких запрошують в ефір.
Це при тому, що є чорний список українських експертів, яких в ефір не пускають