"Какого х#я?!": Російський політолог Піонтковський вилаявся в ефірі телемарафону. ВIДЕО

У прямому ефірі телемарафону російський політолог Андрій Піонтковський та капітан 1-го рангу збройних сил США у відставці Гаррі Табах вступили у словесну перепалку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час обговорення теми виборів у США Табах декілька разів назвав російського політолога полковником.

На що той не витримав та поставив йому питання: "Якого х#я ти мене називаєш полковником?".

Після цього ведучий попросив політолога не висловлюватися нецензурно.

