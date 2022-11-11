Зрадника Стремоусова відспівали в окупованому Сімферополі, труна була відкрита. ВIДЕО
Загиблого херсонського зрадника Кирила Стремоусова відспівали в окупованому Сімферополі.
Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.
Церемонія відспівування Стремоусова пройшла в кафедральному Олександро-Невському соборі Сімферополя об 11 годині.
Стремоусова обіцяють поховати на центральному кладовищі в Сімферополі.
Труну з тілом Стремоусова відкрили в встановили в центрі собору. Обличчя загиблого прикрите вуаллю.
Також пропагандисти опубілкували відео прощання із Стремоусовим інших колаборантів Євгена Балицького, Володимира Сальда, Михайла Развожаєва, Сергія Аксьонова.
Топ коментарі
+48 Перехватчик
показати весь коментар11.11.2022 17:08 Відповісти Посилання
+47 govtva
показати весь коментар11.11.2022 17:07 Відповісти Посилання
+29 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар11.11.2022 17:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
============
і шо допомогло?
Але цей гівнюк надто тупий виявився навіть для коллаборанта. Воно напередодні на кацапо-тв патякало про п'яних росіян мародерів та що неможна здавати Херсон. Ще раніше воно пропонувало оленоводу застрелитися.
А те що "ДТП" через дупу оформили - то як раз і натяк іншим.
сказал - Херсон до смерти наш...а вечером сдох и на следующее утро и Херсон не ваш))))
і з наших-ваших комментів і з ненаших рашаговнозмі... савпадения аднака)))) цікаві бувають)))
Радуйтесь что русня не дошла до вас, это как сохранения жизни ибо вы предали бы сразу - и пошли бы в гробы.
-
https://www.youtube.com/watch?v=9KqfsUTZZb8
Буде де обісцяти могилу!
Тай хєр з ним!
Запхали його в гроб -
Тай мать його ***!
История учит, тому, что ничему не учит...
При внимательном изучении братского Договора Молотов-Риббентроп 1939 года это может понять даже 5 летний ребенок...
*
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
*
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не Путин и не Шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
*
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
*
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
*
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
*
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
*
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
*
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
*
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
*
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
*
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
*
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
*
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
*
В виде всем подлецам науки,
Завтра вашему - быть таким,
И за вас не впряжется, суки,
Даже Асад и даже Ким.
*
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
*
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
*
Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, как повезет.
*
Юрий Нестеренко. Из интернета.