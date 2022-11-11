УКР
Зрадника Стремоусова відспівали в окупованому Сімферополі, труна була відкрита. ВIДЕО

Загиблого херсонського зрадника Кирила Стремоусова відспівали в окупованому Сімферополі.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.

Церемонія відспівування Стремоусова пройшла в кафедральному Олександро-Невському соборі Сімферополя об 11 годині.

Стремоусова обіцяють поховати на центральному кладовищі в Сімферополі.

 Труну з тілом Стремоусова відкрили в встановили в центрі собору. Обличчя загиблого прикрите вуаллю.

Також пропагандисти опубілкували відео прощання із Стремоусовим інших колаборантів Євгена Балицького, Володимира Сальда, Михайла Развожаєва, Сергія Аксьонова.

Зрадника Стремоусова відспівали в окупованому Сімферополі, труна була відкрита 01
Зрадника Стремоусова відспівали в окупованому Сімферополі, труна була відкрита 02

+48
показати весь коментар
11.11.2022 17:08 Відповісти
+47
"Киев,если вы и дальше будете отказываться от переговоров,то мы оставим Крым!" продолжал угрожать Шойгу.
показати весь коментар
11.11.2022 17:07 Відповісти
+29
а главное как совпало...
сказал - Херсон до смерти наш...а вечером сдох и на следующее утро и Херсон не ваш))))
показати весь коментар
11.11.2022 17:11 Відповісти
"Киев,если вы и дальше будете отказываться от переговоров,то мы оставим Крым!" продолжал угрожать Шойгу.
показати весь коментар
11.11.2022 17:07 Відповісти
- Кирил, а если ВСУ отвоюют Херсон ? , -- Только через мой труп........
показати весь коментар
11.11.2022 20:32 Відповісти
И как всенда, земля ему железобетоном!!!!)))
показати весь коментар
11.11.2022 17:07 Відповісти
Відспівували - то мало, треба було гарно станцювати хоча б па-де-де з "Лебединого озера".
показати весь коментар
11.11.2022 17:14 Відповісти
Уявляю попа в пачці та на пуантах. 😄
показати весь коментар
11.11.2022 18:16 Відповісти
І з пір'ям у сраці.
показати весь коментар
11.11.2022 19:36 Відповісти
Що ж, у пеклі нарешті зустріне нацистів, про яких трендів постійно! Мої привітання!
показати весь коментар
11.11.2022 17:17 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 17:08 Відповісти
Шкода, що не дожив до визволення свого міста, а то б порадувався разом з нами.
показати весь коментар
11.11.2022 17:09 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 17:15 Відповісти
Загиблого херсонського зрадника Кирила Стремоусова відспівали в окупованому Сімферополі.
============
і шо допомогло?
показати весь коментар
11.11.2022 18:08 Відповісти
Таки замочили... А я уж думал, что спектакль, а его просто увезли где-нибудь за Урал...
показати весь коментар
11.11.2022 17:10 Відповісти
Наркоша много знал и болтал, другого пути не было.
показати весь коментар
11.11.2022 17:12 Відповісти
Да это понятно... Но слишком всё топорно, даже для русни. Сами же показывают остальным коллаборантам, что с ними будет, если не получится удержать их район. Мотивируют удирать. Глупо...
показати весь коментар
11.11.2022 17:15 Відповісти
Я теж спершу думала, що це постановка для евакуації.

Але цей гівнюк надто тупий виявився навіть для коллаборанта. Воно напередодні на кацапо-тв патякало про п'яних росіян мародерів та що неможна здавати Херсон. Ще раніше воно пропонувало оленоводу застрелитися.

А те що "ДТП" через дупу оформили - то як раз і натяк іншим.
показати весь коментар
11.11.2022 17:24 Відповісти
Ну вот как всегда у рабссиян: на драгоценной курортной земле закапывать рабссейские отходы жизнедеятельности... Под Херсоном уже дофига могильников в лесопосадках, вот там и надо удобрять говном наши черноземы.
показати весь коментар
11.11.2022 17:10 Відповісти
а главное как совпало...
сказал - Херсон до смерти наш...а вечером сдох и на следующее утро и Херсон не ваш))))
показати весь коментар
11.11.2022 17:11 Відповісти
Васьок, ти де такі смішні жарти відкопуєшь?
показати весь коментар
11.11.2022 17:14 Відповісти
повсюди))))
і з наших-ваших комментів і з ненаших рашаговнозмі... савпадения аднака)))) цікаві бувають)))
показати весь коментар
11.11.2022 17:30 Відповісти
сподіваюся, після війни, де-небудь пересічемося - з мене пиво!
показати весь коментар
11.11.2022 17:32 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 17:15 Відповісти
щас он на "прописке" )) черти у котла з смолою в святые посвящают, будут трижды окунать ))
показати весь коментар
11.11.2022 17:32 Відповісти
Святая промежность!
показати весь коментар
11.11.2022 17:37 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 17:40 Відповісти
И так будет с каждым. Ну шо тыловые ждуны малоросы, как вы там?
Радуйтесь что русня не дошла до вас, это как сохранения жизни ибо вы предали бы сразу - и пошли бы в гробы.
-
показати весь коментар
11.11.2022 17:11 Відповісти
За добу до смерті він розказував пропагандисту Мардану, як мародерять рашисти в адмінбудівлях Херсона - саме військові та ФСБ. Говорив, якщо в нього був автомат, він би всіх мародерів розстріляв.
показати весь коментар
11.11.2022 17:11 Відповісти
Треба такі інтервʼю копюювати, бо рашисти підітруть на пропагандистському каналі...
https://www.youtube.com/watch?v=9KqfsUTZZb8
показати весь коментар
11.11.2022 17:14 Відповісти
Гугл-памятає все
показати весь коментар
11.11.2022 17:17 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 17:11 Відповісти
То новий туалет відкрили?
Буде де обісцяти могилу!
показати весь коментар
11.11.2022 17:11 Відповісти
Крєпкава здаров'я здохшему і бистрєє встать на ноґі!
показати весь коментар
11.11.2022 17:12 Відповісти
а )(уйло так указ про нагороду не підписав ...указ є-підпису нема
показати весь коментар
11.11.2022 17:13 Відповісти
Здох как жил💩
показати весь коментар
11.11.2022 17:15 Відповісти
После ухода РФ из Крыма придется традиционно мощи забрать с собой.
показати весь коментар
11.11.2022 17:18 Відповісти
Так мають виглядати усі зрадники України...
показати весь коментар
11.11.2022 17:18 Відповісти
События показывают, что без Стремоусова русне и левобережную херсонщину не удержать. Только его не стало, правобережная вернулась под наш контроль...
показати весь коментар
11.11.2022 17:19 Відповісти
...і Світ став трішки чистішим!
показати весь коментар
11.11.2022 17:22 Відповісти
а українці Зрадника Стремоусова відісрали
показати весь коментар
11.11.2022 17:22 Відповісти
Херсон повертається під контроль України, в місто заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів - під вогневим контролем української армії, - попередили в ГУР. - Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України будуть припинені. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений" . https://focus.ua/uk/*******-novosti/536728-teper-oficialno-razvedka-podtverdila-vozvrashchenie-hersona-pod-kontrol-ukrainy
показати весь коментар
11.11.2022 17:23 Відповісти
тьфу ***....................................................................
показати весь коментар
11.11.2022 17:24 Відповісти
Ви пасмартрітє какіє убиткі нєсьом))харанілі нє в Украінє,поп нє наш бил,гроб і то прівазной,кість жидкая))
показати весь коментар
11.11.2022 17:24 Відповісти
Нафіга засмічувати землю нашого Сімферополя усяким лайном. Нехай його забирають до себе десь у мухосранськ
показати весь коментар
11.11.2022 17:27 Відповісти
Здох Максим -
Тай хєр з ним!
Запхали його в гроб -
Тай мать його ***!
показати весь коментар
11.11.2022 17:31 Відповісти
земля стекловатой мрази
показати весь коментар
11.11.2022 17:34 Відповісти
Дураки рюSSkoго мира дохнут первыми...
История учит, тому, что ничему не учит...
При внимательном изучении братского Договора Молотов-Риббентроп 1939 года это может понять даже 5 летний ребенок...
показати весь коментар
11.11.2022 17:39 Відповісти
Отпетый...
показати весь коментар
11.11.2022 17:40 Відповісти
А хто з колаборантів спіймав вінок на похоронах у цього молодого поета: МММ-щик, чи Гоблін?
показати весь коментар
11.11.2022 17:41 Відповісти
ой, та Бог з ним, воно ж видно, що він хворий на голову був...
показати весь коментар
11.11.2022 17:42 Відповісти
Опа-Опа...
показати весь коментар
11.11.2022 17:46 Відповісти
Хочется написать коммент в стиле руснявых ботов типа "Да это фейк! оно же дышит!"....но не буду))) Я доволен что оно не дышит)))
показати весь коментар
11.11.2022 17:48 Відповісти
Гойда!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
11.11.2022 17:50 Відповісти
відкрита труна? ні про що не свідчить. Дугіна згоріла - ховали з силиконовою масочкою на обличчі. не здивуюсь, якщо і цього так же. Думаю, його грохнули свої. Втратили Херсон - втратили і губернатора)) Потерялся)
показати весь коментар
11.11.2022 17:53 Відповісти
Гроб есть, мумию вижу, а вот куда девали покойничка, пока непонятно.
показати весь коментар
11.11.2022 17:53 Відповісти
Ти диви як швидко домовину найшли та поховали. Тож все підготовили завчасно.
показати весь коментар
11.11.2022 17:56 Відповісти
Жаль, что пока нет возможности нассать на могилу этого подонка. Но скоро, очень скоро мы сможем осуществить это!😉😉😉
показати весь коментар
11.11.2022 17:57 Відповісти
"Товаріщ капітан", водій вантажівки, став "товаріщєм майором"
показати весь коментар
11.11.2022 18:00 Відповісти
ВСЕ... кирил **********... Тепер співатиме у кобздона на хорах... А наша земелька рідна - йому скловатою...
показати весь коментар
11.11.2022 18:21 Відповісти
****, тебе недолго там (в Крыму) лежать. Откопаем и перезахороним возле крейсера Москва
показати весь коментар
11.11.2022 18:31 Відповісти
Мумия или мумиё ))
показати весь коментар
11.11.2022 19:15 Відповісти
Русским оккупантам
*
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
*
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не Путин и не Шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
*
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
*
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
*
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
*
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
*
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
*
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
*
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
*
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
*
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
*
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
*
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
*
В виде всем подлецам науки,
Завтра вашему - быть таким,
И за вас не впряжется, суки,
Даже Асад и даже Ким.
*
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
*
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
*
Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, как повезет.
*
Юрий Нестеренко. Из интернета.
показати весь коментар
11.11.2022 20:00 Відповісти
собаке собачья смерть!
показати весь коментар
11.11.2022 20:35 Відповісти
Тьфу гидота.
показати весь коментар
11.11.2022 21:06 Відповісти
мракобесие...
показати весь коментар
11.11.2022 23:23 Відповісти
 
 