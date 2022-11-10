УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13443 відвідувача онлайн
Новини
3 583 18

Зрадника Стремоусова росіяни поховають в тимчасово окупованому Криму

стремоусов

Загарбники вирішили поховати свого поплічника Кирила Стремоусова не на Херсонщині, де його було призначено гауляйтером, а в окупованому Криму.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, російським ЗМІ сказав представник родини Стремоусова.

За його словами, Стремоусова поховають у Сімферополі 11 листопада.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 9 листопада стало відомо, що внаслідок ДТП загинув зрадник України, один з чиновників окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов.

Президент РФ Путін посмертно нагородив зрадника Стремоусова орденом.

Читайте: Залужний про ситуацію на Херсонщині: "За кожним так званим "жестом доброї волі" противника стоять колосальні зусилля наших військ"

Автор: 

похорон (1294) смерть (6812) Стремоусов Кирило (20) Херсонська область (6113)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
могли б зразу десь біля Ростова
показати весь коментар
10.11.2022 14:57 Відповісти
+5
Будем ходить ссать на могилы этих ушлепков после освобождения Крыма. 😀😀😀
показати весь коментар
10.11.2022 15:04 Відповісти
+4
нащо смердючим тілом забруднювати наш Крим..
показати весь коментар
10.11.2022 15:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
могли б зразу десь біля Ростова
показати весь коментар
10.11.2022 14:57 Відповісти
слушна думка бо після звільнення всіх окупованих територій треба буде викопати цих "героїв" та повісити. Так в середні віки зробив король Англії Чарльз Другий коли вернувся з екзилу в Англію та відновив монархію - труп Кромвеля був відкопаний та повішений перед вїздом в Лондон
показати весь коментар
10.11.2022 15:05 Відповісти
Залишилось Хаймарсу завітати на поховання, щоб відспівати
показати весь коментар
10.11.2022 14:58 Відповісти
Край дороги, як собацюру скажену....
показати весь коментар
10.11.2022 14:59 Відповісти
Потім перекопаєте за керченською протокою
показати весь коментар
10.11.2022 14:59 Відповісти
Будем ходить ссать на могилы этих ушлепков после освобождения Крыма. 😀😀😀
показати весь коментар
10.11.2022 15:04 Відповісти
Хотел что то подобное написать)))
показати весь коментар
11.11.2022 00:43 Відповісти
А был ли мальчик? Залишки машини - є, а його де?
показати весь коментар
10.11.2022 15:11 Відповісти
На залишках авто.
показати весь коментар
10.11.2022 16:31 Відповісти
нащо смердючим тілом забруднювати наш Крим..
показати весь коментар
10.11.2022 15:22 Відповісти
После освобождения Крыма, принципиально пойду посцу на могилу этого ******. Кстати а те кто родил такого упыря, пробивали где обитают?
показати весь коментар
10.11.2022 15:23 Відповісти
"Умер Максим..." (с)
показати весь коментар
10.11.2022 15:31 Відповісти
Так він ще й очолював антиковідників! Награда нашла героя. Не вмер Данило. так болячка задавила (чи навпаки)
показати весь коментар
10.11.2022 15:33 Відповісти
нехай в кремлівську стіну замурують- чи харьою не вийшов?
показати весь коментар
10.11.2022 16:25 Відповісти
владимир культенко - не достатньо потужний підераст,що б в кремлівській стіні ховати! Там поховані такі виродки,що спермоусову до них дуже далеко!
показати весь коментар
10.11.2022 17:00 Відповісти
Чогось нема віри, що воно здохло, може кацапи видадуть нові документи і залишать далі каламутити в Україні.
показати весь коментар
10.11.2022 16:48 Відповісти
Что ж они его не забрали вместе с костями Потемкина... наверное недостаточно "скрепный"
показати весь коментар
10.11.2022 18:11 Відповісти
 
 