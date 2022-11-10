Зрадника Стремоусова росіяни поховають в тимчасово окупованому Криму
Загарбники вирішили поховати свого поплічника Кирила Стремоусова не на Херсонщині, де його було призначено гауляйтером, а в окупованому Криму.
Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, російським ЗМІ сказав представник родини Стремоусова.
За його словами, Стремоусова поховають у Сімферополі 11 листопада.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 9 листопада стало відомо, що внаслідок ДТП загинув зрадник України, один з чиновників окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов.
Президент РФ Путін посмертно нагородив зрадника Стремоусова орденом.
