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Путін посмертно нагородив орденом зрадника Стремоусова
Російський президент Путін посмертно нагородив державного зрадника та представника окупаційної адміністрації Херсонщини Кирила Стремоусова орденом "За мужність".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють офіційні російські сайти.
В путінському указі зазначається: "за мужність та відвагу виявлені під час виконання службового обов'язку" нагородити Кирила Стремоусова орденом "За мужність" посмертно.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 9 листопада стало відомо, що внаслідок ДТП загинув зрадник України, один з чиновників окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов.
Топ коментарі
+58 Серый кардинал
показати весь коментар09.11.2022 21:51
+44 izzabaru
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+30 govtva
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так, потрохи у помічників ***** пососувало і все...
Всім рівнятись на героя! Проявіть мужність - здохніть тікаючи!
В республике было равноправие немецкого, русского и украинского языков. Все немцы Поволжья Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года были выселены в Казахскую ССР, Алтай и Сибирь - зрозуміли, чому був голод на Поволжі?
- Только через мой труп...
бессмертны в мордоре вековые традиции опричнины и очковтирательства
Любят цацками баловать быдло свое Мавзолейные Шизофреники...🤣🦍
Леня Брежнев приучил в 1965 году...праздники устраивать,типа день паБеды над братаном Гитлером 🤣🤣🤣
Роль путлера играет Андрей Панин...якобы сдохший внезапно..или убитый в драке весной 2013 года...,истинную смерть этого подонка до сих пор не рассекретили...
А вообще забавно как к новостям о Стремоусове теперь цепляют фоточку мокрого места, оставшегося от него.
Медалькой премирован был, но к горечи его - посмертно.
не називайте таких гнид зрадниками, це лайно нiколи не було справжнiм українцем.
це все колаборанти. вiдкритi вороги, яких потрiбно знищувати без жалю, знищувати набагато
швидше, нiж самих свинособак.