Путін посмертно нагородив орденом зрадника Стремоусова

Російський президент Путін посмертно нагородив державного зрадника та представника окупаційної адміністрації Херсонщини Кирила Стремоусова орденом "За мужність".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють офіційні російські сайти.

В путінському указі зазначається: "за мужність та відвагу виявлені під час виконання службового обов'язку" нагородити Кирила Стремоусова орденом "За мужність" посмертно.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 9 листопада стало відомо, що внаслідок ДТП загинув зрадник України, один з чиновників окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов.