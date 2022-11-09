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Путін посмертно нагородив орденом зрадника Стремоусова

стремоусов

Російський президент Путін посмертно нагородив державного зрадника та представника окупаційної адміністрації Херсонщини Кирила Стремоусова орденом "За мужність".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють офіційні російські сайти.

В путінському указі зазначається: "за мужність та відвагу виявлені під час виконання службового обов'язку" нагородити Кирила Стремоусова орденом "За мужність" посмертно.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 9 листопада стало відомо, що внаслідок ДТП загинув зрадник України, один з чиновників окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов. 

Автор: 

путін володимир (23910) Стремоусов Кирило (20)


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Топ коментарі
+58
А водителю грузовика присвоил очередное звание...
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09.11.2022 21:51
+44
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09.11.2022 21:55
+30
Наградил орденом Спермоусова.
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09.11.2022 21:49
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хоть какаето ему радость в жизни кырыло мандривнык)
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09.11.2022 21:48 Відповісти
Орден ************* ІІІ степени...
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09.11.2022 21:49 Відповісти
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09.11.2022 21:55 Відповісти
до ************* воно не дослужилось
так, потрохи у помічників ***** пососувало і все...
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09.11.2022 22:47 Відповісти
Наградил орденом Спермоусова.
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09.11.2022 21:49 Відповісти
***, ржу..))
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09.11.2022 22:08 Відповісти
А водителю грузовика присвоил очередное звание...
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09.11.2022 21:51 Відповісти
Майора фсб
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09.11.2022 21:56 Відповісти
Впевнений, що і ці два фсбешники, які їхали з ним у броньованому!!! авто і о диво!!! - вижили!!! теж дещо перепало. Таємним указом. 😊
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09.11.2022 22:09 Відповісти
Може з Хаймерсом не розминувся? Які з них вояки, такі й водії.
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09.11.2022 22:20 Відповісти
і чавунне кільце в ніс.. на ланцюжку
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09.11.2022 21:52 Відповісти
А до союзу поетів почесним членом (посмертно) прийняв?
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09.11.2022 21:53 Відповісти
Пусть в мавзолей к сифилитику временно положат. Потом поменяют на ху.ла.
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09.11.2022 21:54 Відповісти
Вбив та нагородив))) хай сальдо готується
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09.11.2022 21:54 Відповісти
Гадя по-московитськи?

Всім рівнятись на героя! Проявіть мужність - здохніть тікаючи!
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09.11.2022 21:55 Відповісти
За мужність, в ДТП...
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09.11.2022 21:55 Відповісти
Тоді вже треба Сальдо давати орден "за здоров'я", Машці "за вроду"....
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09.11.2022 21:55 Відповісти
мєрзость...(с)
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09.11.2022 21:55 Відповісти
Життя вдалося! )))
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09.11.2022 21:55 Відповісти
*******..
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09.11.2022 21:55 Відповісти
Указ мабуть вчорашній.
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09.11.2022 21:56 Відповісти
Указ теж підготовили за дві години до події?
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09.11.2022 21:56 Відповісти
Указ підготовили коли спермоусов в прямому ефірі розказав пропагандисту про мародерства русишвайнов в Херсоні та пропонував стріляти їм в коліна.
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09.11.2022 22:12 Відповісти
Пионеры АССР НП (Автономной Советской Социалистической Республики Немцев Поволжья). 1933.

В республике было равноправие немецкого, русского и украинского языков. Все немцы Поволжья Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года были выселены в Казахскую ССР, Алтай и Сибирь - зрозуміли, чому був голод на Поволжі?
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09.11.2022 21:56 Відповісти
Чому-чому? Родину свекра двічі розкуркулили. Розказував як діти один одному руки гризли. Втікали звідти на Запоріжжя, потім на Волинь. Після пережитого навіть говорити розучився російською і голосував за Незалежність і Народний Рух.
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09.11.2022 22:27 Відповісти
Оперативненько так. Указ, небось, еще неделю назад состряпали.
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09.11.2022 21:58 Відповісти
Чому тільки це ? Треба йти далі:в ватикані "нужний"папа,тож можна небіжчика до святих зарахувати)
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09.11.2022 21:58 Відповісти
Заголовок супер!. Я навіть подумав що в кацапстані новый орден завели. "Орден зрадника"... Земля йому каменем
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09.11.2022 21:59 Відповісти
***** наградило говно ))) какай сраха такие и херои ))))
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09.11.2022 21:59 Відповісти
- Стремоусов, когда Россия сдаст Херсон?
- Только через мой труп...
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09.11.2022 22:03 Відповісти
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09.11.2022 22:26 Відповісти
Пхахахахахахаха.😆😆😆
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09.11.2022 22:03 Відповісти
Мне очень нрааедца
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09.11.2022 22:16 Відповісти
всем бы сепарам так
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09.11.2022 22:05 Відповісти
Наградил Орденом Зрадныка? Да пускай хоть все ети твари с орденами в Аду на концерте кобздона бряскают
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09.11.2022 22:07 Відповісти
этого стрепоусов грохнули свои же!!! Как выяснилось ролик про его гибель в ДТП был записан за 2 часа до самого ДТП))) Нострадамусы Лубянки бляха муха)))
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09.11.2022 22:12 Відповісти
Російський президент знаходиться в центрі звинувачення у злочині агресії. Але путін не єдиний підозрюваний. Що стосується систематичних воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, то головні винуватці, як правило, знаходяться на вершині відповідної системи несправедливості, а також відповідальні на підлеглих рівнях ієрархії, а потім і ті, хто вчиняє звірства на місцях.
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09.11.2022 22:20 Відповісти
размазанный на асфальте труп предателя, путен припечатал позорной кремлевской бляхой. глядя на незавидную судьбу мантурта-стремоуса, прочие черви-коллаборанты крепко призадумаются.
бессмертны в мордоре вековые традиции опричнины и очковтирательства
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09.11.2022 22:20 Відповісти
Останки закопати біля хренлівської стіни поряд з мавз.. вибачаюсь, моргом.
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09.11.2022 22:23 Відповісти
Цацкой "за возврат Крыма"..с оттиском 20 февраля 2014 года, ТРУПлер наградил больше миллиона своих Опричников ...,типа Кабздон Басков Машков Цыганова Меньшов Михалков Безруков Лепс и прочая Крысиная шушера типа лОхлобыстин...
Любят цацками баловать быдло свое Мавзолейные Шизофреники...🤣🦍
Леня Брежнев приучил в 1965 году...праздники устраивать,типа день паБеды над братаном Гитлером 🤣🤣🤣
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09.11.2022 22:23 Відповісти
***** наградило сперму!!!!!свинособачий цирк....................ха ха.....................
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09.11.2022 22:25 Відповісти
дурачок получив значок
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09.11.2022 22:26 Відповісти
Щось дуже швидко все відбувається... Тільки що загинув,і ось тобі нагорода. Схоже на кацапську операцію прикриття та виведення агента з під удару! Добре,як що здох,але може нажаль бути і інакше.
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09.11.2022 22:31 Відповісти
Почему среди награжденных за Крым так много певцов композиторов артистов и прочих шоу-шутов...ответ прост
Роль путлера играет Андрей Панин...якобы сдохший внезапно..или убитый в драке весной 2013 года...,истинную смерть этого подонка до сих пор не рассекретили...
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09.11.2022 22:33 Відповісти
Путин не трогает только своих, из СБУ, Пасичника и Ходаковского. Остальных пассионариев русской весны в расход.
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09.11.2022 22:35 Відповісти
Та безкоштовним абонементом на концерти Кобзона....
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09.11.2022 22:36 Відповісти
а но могилі поставлять пам`ятник унітаз
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09.11.2022 22:36 Відповісти
безславна кончина мерзенного колаборанта. Думаю, в машині уже був труп задушеного перекинчика..
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09.11.2022 22:40 Відповісти
А ,браво,в крапку!
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10.11.2022 00:41 Відповісти
.."опа-опа"(с) - "резиновая попа"(с)
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09.11.2022 22:51 Відповісти
заголовок -огонь)) орден зрадника))
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09.11.2022 22:53 Відповісти
путіну сподобалось як стрємоусов "вийшов з гри".
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09.11.2022 22:59 Відповісти
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09.11.2022 23:02 Відповісти
Це я, мамо!
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09.11.2022 23:12 Відповісти
Жаль сдох ублюдок (хотя не факт)... Должен был на дыбе помучиться... Надеюсь ***** не подведет... Ну не должны они так быстро сдыхать...
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09.11.2022 23:08 Відповісти
Я предлагаю его еще на Красной площади похоронить, рядом с ворованными мощами Потемкина.
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09.11.2022 23:10 Відповісти
Цікаво, як виглядає "орден зрадника" яким туПін посмертно нагородив стремотрусова?
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09.11.2022 23:21 Відповісти
«Орден зрадника» это конечно топчик))
А вообще забавно как к новостям о Стремоусове теперь цепляют фоточку мокрого места, оставшегося от него.
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09.11.2022 23:36 Відповісти
"Путин посмертно" - я так обрадовался ...
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09.11.2022 23:52 Відповісти
Вышел замуж за Кобзона.
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10.11.2022 00:06 Відповісти
Да просто какая быстрая цепочка событий сложилась--- с момента дтп и до мгновенного награждения орденом этого стремно- ухого?! Что то тут заготовленным ранее сюжетом запахло. Да так лихо, автоматом, сосальдо просто удивил временным отрезком в точку, как знал процесс выученный. Во дают!? Только вот нахера нам без хера, когда с хером до хера?
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10.11.2022 00:28 Відповісти
Чим більше псевдогероїв путін нагородить посмертно тим краще
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10.11.2022 01:39 Відповісти
Награда фраера нашла. Судьба была жестокосердна.
Медалькой премирован был, но к горечи его - посмертно.
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10.11.2022 01:57 Відповісти
Орден за промєжность...
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10.11.2022 03:08 Відповісти
.

не називайте таких гнид зрадниками, це лайно нiколи не було справжнiм українцем.

це все колаборанти. вiдкритi вороги, яких потрiбно знищувати без жалю, знищувати набагато

швидше, нiж самих свинособак.
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10.11.2022 07:36 Відповісти
Коли ж вже попу вутіна нагородять...
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10.11.2022 07:55 Відповісти
Россия сама убила Стремоусова после его слов в ТикТоке "Мы гои для них,вот нас славян и уничтожают они, сталкнув лбами"
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10.11.2022 09:13 Відповісти
Я тут вспомнил что спермовусов недавно против Шойгу варнякал,мол на месте Шойгу он бы застрелился. Открыто против Шойгу даже рамзан и повар не выступали, так что думаю путешественнику спермовусову точно помогли найти дорогу в ад
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10.11.2022 10:07 Відповісти
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10.11.2022 13:24 Відповісти
 
 