Путин посмертно наградил орденом предателя Стремоусова
Российский президент Путин посмертно наградил государственного изменника и представителя оккупационной администрации Херсонщины Кирилла Стремоусова орденом "За мужество".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают официальные российские сайты.
В путинском указе отмечается: "за мужество и отвагу проявленные при исполнении служебного долга" наградить Кирилла Стремоусова орденом "За мужество" посмертно.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 9 ноября стало известно, что в результате ДТП погиб предатель Украины, один из чиновников оккупационной администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов.
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так, потрохи у помічників ***** пососувало і все...
Всім рівнятись на героя! Проявіть мужність - здохніть тікаючи!
В республике было равноправие немецкого, русского и украинского языков. Все немцы Поволжья Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года были выселены в Казахскую ССР, Алтай и Сибирь - зрозуміли, чому був голод на Поволжі?
- Только через мой труп...
бессмертны в мордоре вековые традиции опричнины и очковтирательства
Любят цацками баловать быдло свое Мавзолейные Шизофреники...🤣🦍
Леня Брежнев приучил в 1965 году...праздники устраивать,типа день паБеды над братаном Гитлером 🤣🤣🤣
Роль путлера играет Андрей Панин...якобы сдохший внезапно..или убитый в драке весной 2013 года...,истинную смерть этого подонка до сих пор не рассекретили...
А вообще забавно как к новостям о Стремоусове теперь цепляют фоточку мокрого места, оставшегося от него.
Медалькой премирован был, но к горечи его - посмертно.
не називайте таких гнид зрадниками, це лайно нiколи не було справжнiм українцем.
це все колаборанти. вiдкритi вороги, яких потрiбно знищувати без жалю, знищувати набагато
швидше, нiж самих свинособак.