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Путин посмертно наградил орденом предателя Стремоусова

стремоусов

Российский президент Путин посмертно наградил государственного изменника и представителя оккупационной администрации Херсонщины Кирилла Стремоусова орденом "За мужество".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают официальные российские сайты.

В путинском указе отмечается: "за мужество и отвагу проявленные при исполнении служебного долга" наградить Кирилла Стремоусова орденом "За мужество" посмертно.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 9 ноября стало известно, что в результате ДТП погиб предатель Украины, один из чиновников оккупационной администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов.

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Автор: 

путин владимир (31355) Кирилл Стремоусов (16)


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Топ комментарии
+58
А водителю грузовика присвоил очередное звание...
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09.11.2022 21:51
+44
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09.11.2022 21:55
+30
Наградил орденом Спермоусова.
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09.11.2022 21:49
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хоть какаето ему радость в жизни кырыло мандривнык)
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09.11.2022 21:48 Ответить
Орден ************* ІІІ степени...
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09.11.2022 21:49 Ответить
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09.11.2022 21:55 Ответить
до ************* воно не дослужилось
так, потрохи у помічників ***** пососувало і все...
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09.11.2022 22:47 Ответить
Наградил орденом Спермоусова.
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09.11.2022 21:49 Ответить
***, ржу..))
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09.11.2022 22:08 Ответить
А водителю грузовика присвоил очередное звание...
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09.11.2022 21:51 Ответить
Майора фсб
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09.11.2022 21:56 Ответить
Впевнений, що і ці два фсбешники, які їхали з ним у броньованому!!! авто і о диво!!! - вижили!!! теж дещо перепало. Таємним указом. 😊
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09.11.2022 22:09 Ответить
Може з Хаймерсом не розминувся? Які з них вояки, такі й водії.
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09.11.2022 22:20 Ответить
і чавунне кільце в ніс.. на ланцюжку
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09.11.2022 21:52 Ответить
А до союзу поетів почесним членом (посмертно) прийняв?
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09.11.2022 21:53 Ответить
Пусть в мавзолей к сифилитику временно положат. Потом поменяют на ху.ла.
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09.11.2022 21:54 Ответить
Вбив та нагородив))) хай сальдо готується
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09.11.2022 21:54 Ответить
Гадя по-московитськи?

Всім рівнятись на героя! Проявіть мужність - здохніть тікаючи!
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09.11.2022 21:55 Ответить
За мужність, в ДТП...
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09.11.2022 21:55 Ответить
Тоді вже треба Сальдо давати орден "за здоров'я", Машці "за вроду"....
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09.11.2022 21:55 Ответить
мєрзость...(с)
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09.11.2022 21:55 Ответить
Життя вдалося! )))
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09.11.2022 21:55 Ответить
*******..
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09.11.2022 21:55 Ответить
Указ мабуть вчорашній.
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09.11.2022 21:56 Ответить
Указ теж підготовили за дві години до події?
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09.11.2022 21:56 Ответить
Указ підготовили коли спермоусов в прямому ефірі розказав пропагандисту про мародерства русишвайнов в Херсоні та пропонував стріляти їм в коліна.
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09.11.2022 22:12 Ответить
Пионеры АССР НП (Автономной Советской Социалистической Республики Немцев Поволжья). 1933.

В республике было равноправие немецкого, русского и украинского языков. Все немцы Поволжья Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года были выселены в Казахскую ССР, Алтай и Сибирь - зрозуміли, чому був голод на Поволжі?
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09.11.2022 21:56 Ответить
Чому-чому? Родину свекра двічі розкуркулили. Розказував як діти один одному руки гризли. Втікали звідти на Запоріжжя, потім на Волинь. Після пережитого навіть говорити розучився російською і голосував за Незалежність і Народний Рух.
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09.11.2022 22:27 Ответить
Оперативненько так. Указ, небось, еще неделю назад состряпали.
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09.11.2022 21:58 Ответить
Чому тільки це ? Треба йти далі:в ватикані "нужний"папа,тож можна небіжчика до святих зарахувати)
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09.11.2022 21:58 Ответить
Заголовок супер!. Я навіть подумав що в кацапстані новый орден завели. "Орден зрадника"... Земля йому каменем
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09.11.2022 21:59 Ответить
***** наградило говно ))) какай сраха такие и херои ))))
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09.11.2022 21:59 Ответить
- Стремоусов, когда Россия сдаст Херсон?
- Только через мой труп...
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09.11.2022 22:03 Ответить
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09.11.2022 22:26 Ответить
Пхахахахахахаха.😆😆😆
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09.11.2022 22:03 Ответить
Мне очень нрааедца
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09.11.2022 22:16 Ответить
всем бы сепарам так
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09.11.2022 22:05 Ответить
Наградил Орденом Зрадныка? Да пускай хоть все ети твари с орденами в Аду на концерте кобздона бряскают
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09.11.2022 22:07 Ответить
этого стрепоусов грохнули свои же!!! Как выяснилось ролик про его гибель в ДТП был записан за 2 часа до самого ДТП))) Нострадамусы Лубянки бляха муха)))
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09.11.2022 22:12 Ответить
Російський президент знаходиться в центрі звинувачення у злочині агресії. Але путін не єдиний підозрюваний. Що стосується систематичних воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, то головні винуватці, як правило, знаходяться на вершині відповідної системи несправедливості, а також відповідальні на підлеглих рівнях ієрархії, а потім і ті, хто вчиняє звірства на місцях.
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09.11.2022 22:20 Ответить
размазанный на асфальте труп предателя, путен припечатал позорной кремлевской бляхой. глядя на незавидную судьбу мантурта-стремоуса, прочие черви-коллаборанты крепко призадумаются.
бессмертны в мордоре вековые традиции опричнины и очковтирательства
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09.11.2022 22:20 Ответить
Останки закопати біля хренлівської стіни поряд з мавз.. вибачаюсь, моргом.
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09.11.2022 22:23 Ответить
Цацкой "за возврат Крыма"..с оттиском 20 февраля 2014 года, ТРУПлер наградил больше миллиона своих Опричников ...,типа Кабздон Басков Машков Цыганова Меньшов Михалков Безруков Лепс и прочая Крысиная шушера типа лОхлобыстин...
Любят цацками баловать быдло свое Мавзолейные Шизофреники...🤣🦍
Леня Брежнев приучил в 1965 году...праздники устраивать,типа день паБеды над братаном Гитлером 🤣🤣🤣
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09.11.2022 22:23 Ответить
***** наградило сперму!!!!!свинособачий цирк....................ха ха.....................
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09.11.2022 22:25 Ответить
дурачок получив значок
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09.11.2022 22:26 Ответить
Щось дуже швидко все відбувається... Тільки що загинув,і ось тобі нагорода. Схоже на кацапську операцію прикриття та виведення агента з під удару! Добре,як що здох,але може нажаль бути і інакше.
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09.11.2022 22:31 Ответить
Почему среди награжденных за Крым так много певцов композиторов артистов и прочих шоу-шутов...ответ прост
Роль путлера играет Андрей Панин...якобы сдохший внезапно..или убитый в драке весной 2013 года...,истинную смерть этого подонка до сих пор не рассекретили...
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09.11.2022 22:33 Ответить
Путин не трогает только своих, из СБУ, Пасичника и Ходаковского. Остальных пассионариев русской весны в расход.
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09.11.2022 22:35 Ответить
Та безкоштовним абонементом на концерти Кобзона....
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09.11.2022 22:36 Ответить
а но могилі поставлять пам`ятник унітаз
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09.11.2022 22:36 Ответить
безславна кончина мерзенного колаборанта. Думаю, в машині уже був труп задушеного перекинчика..
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09.11.2022 22:40 Ответить
А ,браво,в крапку!
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10.11.2022 00:41 Ответить
.."опа-опа"(с) - "резиновая попа"(с)
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09.11.2022 22:51 Ответить
заголовок -огонь)) орден зрадника))
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09.11.2022 22:53 Ответить
путіну сподобалось як стрємоусов "вийшов з гри".
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09.11.2022 22:59 Ответить
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09.11.2022 23:02 Ответить
Це я, мамо!
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09.11.2022 23:12 Ответить
Жаль сдох ублюдок (хотя не факт)... Должен был на дыбе помучиться... Надеюсь ***** не подведет... Ну не должны они так быстро сдыхать...
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09.11.2022 23:08 Ответить
Я предлагаю его еще на Красной площади похоронить, рядом с ворованными мощами Потемкина.
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09.11.2022 23:10 Ответить
Цікаво, як виглядає "орден зрадника" яким туПін посмертно нагородив стремотрусова?
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09.11.2022 23:21 Ответить
«Орден зрадника» это конечно топчик))
А вообще забавно как к новостям о Стремоусове теперь цепляют фоточку мокрого места, оставшегося от него.
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09.11.2022 23:36 Ответить
"Путин посмертно" - я так обрадовался ...
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09.11.2022 23:52 Ответить
Вышел замуж за Кобзона.
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10.11.2022 00:06 Ответить
Да просто какая быстрая цепочка событий сложилась--- с момента дтп и до мгновенного награждения орденом этого стремно- ухого?! Что то тут заготовленным ранее сюжетом запахло. Да так лихо, автоматом, сосальдо просто удивил временным отрезком в точку, как знал процесс выученный. Во дают!? Только вот нахера нам без хера, когда с хером до хера?
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10.11.2022 00:28 Ответить
Чим більше псевдогероїв путін нагородить посмертно тим краще
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10.11.2022 01:39 Ответить
Награда фраера нашла. Судьба была жестокосердна.
Медалькой премирован был, но к горечи его - посмертно.
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10.11.2022 01:57 Ответить
Орден за промєжность...
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10.11.2022 03:08 Ответить
.

не називайте таких гнид зрадниками, це лайно нiколи не було справжнiм українцем.

це все колаборанти. вiдкритi вороги, яких потрiбно знищувати без жалю, знищувати набагато

швидше, нiж самих свинособак.
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10.11.2022 07:36 Ответить
Коли ж вже попу вутіна нагородять...
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10.11.2022 07:55 Ответить
Россия сама убила Стремоусова после его слов в ТикТоке "Мы гои для них,вот нас славян и уничтожают они, сталкнув лбами"
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10.11.2022 09:13 Ответить
Я тут вспомнил что спермовусов недавно против Шойгу варнякал,мол на месте Шойгу он бы застрелился. Открыто против Шойгу даже рамзан и повар не выступали, так что думаю путешественнику спермовусову точно помогли найти дорогу в ад
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10.11.2022 10:07 Ответить
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10.11.2022 13:24 Ответить
 
 