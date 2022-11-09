Путин посмертно наградил орденом предателя Стремоусова

Российский президент Путин посмертно наградил государственного изменника и представителя оккупационной администрации Херсонщины Кирилла Стремоусова орденом "За мужество".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают официальные российские сайты.

В путинском указе отмечается: "за мужество и отвагу проявленные при исполнении служебного долга" наградить Кирилла Стремоусова орденом "За мужество" посмертно.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 9 ноября стало известно, что в результате ДТП погиб предатель Украины, один из чиновников оккупационной администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов.

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