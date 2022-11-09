Врачи официально подтвердили смерть предателя Стремоусова

Вечером 9 ноября врачи официально подтвердили смерть государственного предателя, занимавшего одно из ведущих мест в оккупационных властях Херсонской области, Кирилла Стремоусова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.

Об этом сообщает "МОЗ" региона.

По информации медиков, в ДТП пострадали еще два человека, им оказывают необходимую помощь.