Врачи официально подтвердили смерть предателя Стремоусова
Вечером 9 ноября врачи официально подтвердили смерть государственного предателя, занимавшего одно из ведущих мест в оккупационных властях Херсонской области, Кирилла Стремоусова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.
Об этом сообщает "МОЗ" региона.
По информации медиков, в ДТП пострадали еще два человека, им оказывают необходимую помощь.
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+25 Старый зольдат
показать весь комментарий09.11.2022 20:38
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Ще буде можливість повісити цього *********** догори ногами на центральній площі звільненого Херсона!
Таб більш цікавої інформації😏
Від Генічеська, де він начибто потрапив у дтп, до Нової Каховки аж ніяк не 8 км.
Це - разводняк для лохів...
Труп показан должен быть...
Цікаво чи працює цей вислів навпаки?