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Врачи официально подтвердили смерть предателя Стремоусова

Вечером 9 ноября врачи официально подтвердили смерть государственного предателя, занимавшего одно из ведущих мест в оккупационных властях Херсонской области, Кирилла Стремоусова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.

Об этом сообщает "МОЗ" региона.

По информации медиков, в ДТП пострадали еще два человека, им оказывают необходимую помощь.

Автор: 

смерть (9232) Кирилл Стремоусов (16) Херсонская область (4813)


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Топ комментарии
+25
ФСБ убрало свидетеля. Был Спермоусов и нет Спермоусова. Интересно, в каком ряду его душонка на концерте Кобзона сейчас находиться.
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09.11.2022 20:38
+24
Шкода, мріяла, щоб цю суку повісили.
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09.11.2022 20:38
+21
Правда, цікаво? З трьох рил, чкі перебували у броньованому авто, загинув лише стрьомноусов? Два інші вочевидь були кадровими фсбешниками. І вони живі. Правда, цікаво?
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09.11.2022 20:39
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Це той же лікар, що Ківу лікував?
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09.11.2022 20:36 Ответить
ківін досі живий, то ж "лікар" стовідсотково інший, з іншого підрозділу фсб паРаші.
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09.11.2022 20:57 Ответить
Та живий, але дах в нього сильно іпануло...
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09.11.2022 21:00 Ответить
дах - то ще під час зачаття сталося, ні лікарі, ні "лікарі" там не винні. там винні виключно самка та її ******.
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09.11.2022 21:04 Ответить
киву лечил проктологоанатом ! У кивы удаляли опухоль мозга через задний проход. Новая методика !
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09.11.2022 21:02 Ответить
Откуда у Кивы опухоль отсутствуещего мозга?
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09.11.2022 21:52 Ответить
Осиновым колом добили???
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09.11.2022 20:36 Ответить
Ага. Чекаємо на паталогоанатома, потім на гробокапача...
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09.11.2022 20:36 Ответить
Ага,те ж так подумалось-щось забагато підорів підтвердили,і головне хором,як по команді
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09.11.2022 20:57 Ответить
Оголошую конкурс як краще назвати Єрмакомарафон хйлівського штибу ,пропоную ЄРМАКОТБТУДЄЙ
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09.11.2022 20:37 Ответить
Шкода, мріяла, щоб цю суку повісили.
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09.11.2022 20:38 Ответить
Та живий він, це він тіпа "зальог на дно". Типова дешева операція від кдб...
Ще буде можливість повісити цього *********** догори ногами на центральній площі звільненого Херсона!
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09.11.2022 21:03 Ответить
Цілком ймовірно. Кацапам вірити не можна.
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10.11.2022 01:29 Ответить
ФСБ убрало свидетеля. Был Спермоусов и нет Спермоусова. Интересно, в каком ряду его душонка на концерте Кобзона сейчас находиться.
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09.11.2022 20:38 Ответить
В коридорі
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09.11.2022 21:01 Ответить
спермоусов запомнился высером - "срослась опа и опа, этого не может быть промежуток должен быть. И мы с вами как раз этото промежуток или промежность"
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09.11.2022 20:38 Ответить
А еще наркоманскими стишками
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09.11.2022 20:57 Ответить
Правда, цікаво? З трьох рил, чкі перебували у броньованому авто, загинув лише стрьомноусов? Два інші вочевидь були кадровими фсбешниками. І вони живі. Правда, цікаво?
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09.11.2022 20:39 Ответить
Телеграм канал - Атеш-

Таб більш цікавої інформації😏
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10.11.2022 08:30 Ответить
Отакої.......
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09.11.2022 20:39 Ответить
Як дивно. Цей покидьок помер, а інші двоє залишилися живі. Це такому пошкодженні машини. Або ті двоє завчасно випригнули, або покидька просто добили.
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09.11.2022 20:40 Ответить
Обо він теж живий, а весь цей цирк - імітація. Хоча... кому він НХ нужний? Живим.
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09.11.2022 21:28 Ответить
Та звичайно це спектакль від фсб. Там на дорожньому знаку з місця дтп позначено "Нова Каховка - 8 км".
Від Генічеська, де він начибто потрапив у дтп, до Нової Каховки аж ніяк не 8 км.
Це - разводняк для лохів...
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09.11.2022 23:30 Ответить
треба було ще святою водичкою окропити та кілка осикового в очко забить
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09.11.2022 20:42 Ответить
доки не покажуть тіло - частина ІПСО з "втечею з Херсону".
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09.11.2022 20:43 Ответить
Теперь будет спермоусову о чём с жириком поговорить при выгрузке смолы.
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09.11.2022 20:43 Ответить
В морг - значить в морг )))
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09.11.2022 20:50 Ответить
Грохнули ублюдка ФСБ шники . Не такая персона чтобы заморачиваться с глобальным шпионажем
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09.11.2022 20:50 Ответить
Очень усиленно стараются убедить . Но это всё ничего не значащие слова , пока тело не покажут . Хотя могут что нибудь левое за оригинал попытаться выдать .
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09.11.2022 20:52 Ответить
Тіх що на виду, прибирають ті, що смикають за нитки. Як и моторолу, ківі и "дайдьом до Рейк'явика".
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09.11.2022 20:52 Ответить
Ты на ********* и поступки этих моторол и гив глянь, ты думаешь их москали за серьезную помеху считали и тратили силы на их ликвидацию? То тупиковая ветвь эволюции,которые вскорости сдохлибы в поножовщине в подворотне, если бы их не ****** или наши или такие же отбитые гуси - бомжи и наркоманы дыныыр. Это хитрожопых и многознающих ждет, аля пушилин, если свинорылые будут заметать следы.
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09.11.2022 21:31 Ответить
Дивне ДТП, на цього півня,що Ентерпрайз впав?
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09.11.2022 20:52 Ответить
а шойгу и ***** ще не підтвердили? тоді не вірю )))
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09.11.2022 20:53 Ответить
І папа римський не помолився про душу невинної жертви війни
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09.11.2022 21:06 Ответить
Какой то бред. Машина вдребезги как будто ее сбросили с самолета а двое пассажиров выжили но сам Спермоусов сдох по заверениям кацапских медиков. Притом самое интересное что кацапы сами нам доказывают что Спермоусов сдох. Обычно от них неделю подтверждений не добьешься
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09.11.2022 20:54 Ответить
СПЕМАУСОВ !!! Ихде тиииии ????? А в ответ тишина 👉😛 😁😁😁
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09.11.2022 20:57 Ответить
Бог в шельму метит.
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09.11.2022 21:03 Ответить
Помер Кирило, **** накрило!
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09.11.2022 21:04 Ответить
он слишком много знал вот кацапы и зачистили его
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09.11.2022 21:11 Ответить
Значить живий падло.
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09.11.2022 21:12 Ответить
Опа-Опа - коллаборанту жопа...
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09.11.2022 21:12 Ответить
Этого не может быть,
Труп показан должен быть...
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09.11.2022 21:22 Ответить
Там на Раиссе Черкасов ислам принял Падеж пошел неслабый
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09.11.2022 21:16 Ответить
Грош цена басням этих "врачей",но просто с позиции обыкновенной логики спермоустов был уже не нужен. И сальдо скоро сдохнет. Фээсбэ подчищать мусор.
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09.11.2022 21:17 Ответить
Парень шел к успеху
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09.11.2022 21:20 Ответить
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09.11.2022 21:31 Ответить
собаке - собачья, - зраднику - мерзотна.
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09.11.2022 21:36 Ответить
"Не вір нічому, поки це не буде офіційно спростовано" (С)
Цікаво чи працює цей вислів навпаки?
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09.11.2022 22:16 Ответить
ось до чого призводить, якщо зв'язатись з дурною компанією
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09.11.2022 23:01 Ответить
Його танк розчавив? Шо з автівкою
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10.11.2022 01:16 Ответить
пропоную заснувати Тавро Потвори, "нагороджувати" особливо видатних колаборантів/ зрадників і т. д., лауреатів багато, тут і ківа, стремоусов, азаров, шарій, захарченко ......
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10.11.2022 04:00 Ответить
А фото грузовика і водія хтось бачив?
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10.11.2022 07:14 Ответить
 
 