Лікарі офіційно підтвердили смерть зрадника Стремоусова

Ввечері 9 листопада лікарі офіційно підтвердили смерть державного зрадника, який займав одне з провідних місць у окупаційній владі Херсонської області Кирила Стремоусова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.

Про це повідомляє "МОЗ" регіону.

За інформацією медиків, у ДТП постраждали ще двоє людей, їм надається необхідна допомога.