Лікарі офіційно підтвердили смерть зрадника Стремоусова
Ввечері 9 листопада лікарі офіційно підтвердили смерть державного зрадника, який займав одне з провідних місць у окупаційній владі Херсонської області Кирила Стремоусова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.
Про це повідомляє "МОЗ" регіону.
За інформацією медиків, у ДТП постраждали ще двоє людей, їм надається необхідна допомога.
Топ коментарі
+25 Старый зольдат
показати весь коментар09.11.2022 20:38
+24 Белла Богун
показати весь коментар09.11.2022 20:38
+21 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар09.11.2022 20:39
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Ще буде можливість повісити цього *********** догори ногами на центральній площі звільненого Херсона!
Таб більш цікавої інформації😏
Від Генічеська, де він начибто потрапив у дтп, до Нової Каховки аж ніяк не 8 км.
Це - разводняк для лохів...
Труп показан должен быть...
Цікаво чи працює цей вислів навпаки?