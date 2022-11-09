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Предатель Стремоусов - мертв, - росСМИ. ВИДЕО

В соцсетях появилась информация о том, что предатель Кирилл Стремоусов якобы погиб в ДТП.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает readovka.news, передает Цензор.НЕТ.

"Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, сообщил источник Readovka. Как именно это произошло – неизвестно", – говорится в сообщении.

"Погиб заместитель председателя Херсонской области Стремоусов, сообщили в пресс-службе администрации региона", - пишет "Риа-Новости".

По данным "Риа-Новости", предатель Сальдо подтвердил смерть Стремоусова.

Подтверждает эту информацию и источник RT.

"Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом, сообщил проекту WarGonzo его личный водитель", - пишет телеграмм-канал "Раньше всех".

Пока официального подтверждения информации нет.

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ДТП (7679) смерть (9232) Кирилл Стремоусов (16) Херсонская область (4813)


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Топ комментарии
+62
Тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить....
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09.11.2022 15:18
+62
В «день сдачи Херсона» погибает гуляйтер Херсона.

Совпадение? Не думаем 😁
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09.11.2022 15:21
+47
Говорят что вечером русня будет делать заявление
о "доброй воле" в отношении Херсона...
...вот и зачищают сделавших свое дело "мавров"
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09.11.2022 16:14
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Ймовірно, імітація - пора рвати когті.
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09.11.2022 18:29 Ответить
Цей понос вирішив сховатись...Ню-ню.
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09.11.2022 18:29 Ответить
Детей его с женой и мамашей на органы пустить, сколько из за этого ****** судеб покалеченных
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09.11.2022 18:30 Ответить
Инсценировать смерть в ДТП проще пареной репы...,недавнее якобы убийство дочери Дугина сгоревшей в машине,но в гробу лежащей без единой царапины,это высший пилотаж мавзолейных шоу-клоунов🥳для лохтората...
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09.11.2022 18:32 Ответить
А може головна причина, що Українські танки почали по дорогах Херсону їздити?? https://www.youtube.com/watch?v=Z6VAHqRuZgo https://www.youtube.com/watch?v=Z6VAHqRuZgo

не все так однозначнео...
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09.11.2022 18:43 Ответить
Та й *** з цим **********.
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09.11.2022 18:46 Ответить
днями він розказував на рос.тв фашистам, що вони марадьорять в Херсоні і обнесли його офіс. а руцькі фашисти цього дуже не *******, коли говорять правду і ловлять їх за руку.
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09.11.2022 18:51 Ответить
Стрімчик напевно за кермом записував.Ну що ж,помер Юхим,та й і ... з ним.
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09.11.2022 18:52 Ответить
Совпадение? Не думаю! Сальдо ты на очереди!
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09.11.2022 18:59 Ответить
вот тебе и "утконос сопит в пруду"))))))
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09.11.2022 19:01 Ответить
Політичних Маріонеток завжди викидують.

Сальдо на черзі. Як і всі інші пропагандисти рф що легітимізували війну.
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09.11.2022 19:02 Ответить
На каком берегу закопают?
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09.11.2022 19:02 Ответить
Где-то по середине
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09.11.2022 23:55 Ответить
А ведь чувак шел к успеху. Дарма він з кацапами зв'язався. Тільки в Україні він міг займати "рибні" посади, тягати мера Херсона за вуха та безкарно бити поліцейських. А тепер, чхнув не в ту сторону і відразу в ящик.
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09.11.2022 19:05 Ответить
почитав біографію , коротко -учасник антимайдану, за Януковича , Медведчука ,Ківу , росію.
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09.11.2022 20:11 Ответить
Хлопці, тіла немає, розводняк!!!! Постановка!!!!
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09.11.2022 19:24 Ответить
Використаний презерватив викидають.
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09.11.2022 19:25 Ответить
Хто ж тепер віршики розповідатиме про родінуб бєрьозку і рябіну? Знайдеться черговий придурок?
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09.11.2022 19:26 Ответить
Сральдо очканув
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09.11.2022 19:28 Ответить
Зкацапленим гнидам в Україні, приготуватися до зачистки, за прикладом Стреусова, Захарченка, моторили, чечетова, калашникова, та інших сраколизів з опозажопного виду ригоАналів!!
Надії Українців, на прикре самогубство гнид зкацаплених, стають реальністю!!!
Пильнуймо Україну !!!
‼️❤️⚔️🇺🇦👍✌️✊👏😠😡🇯🇵🇳🇴🇮🇩🇩🇪🇪🇺🇱🇹🇺🇸🇸🇪🇦🇿🇪🇪🇫🇮🇹🇷🇬🇧🇨🇿🇨🇦 Московіі хана!!
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09.11.2022 19:29 Ответить
Это всё, что осталось от Стрёмного Уса. Танку дорогу не уступил.

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09.11.2022 19:30 Ответить
кінці ув воду - зальог на дно, падонок спєрмоусов
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09.11.2022 19:43 Ответить
Стремоусов був агентом російської розвідки ще до окупації. Ймовірно це інсценізація, щоб його не шукали.
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09.11.2022 20:01 Ответить
А не дорого будет рашке содержать этого товарища? Легче избавиться.
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10.11.2022 02:24 Ответить
РИА Новости подтвердили, что жертва аборта спермоусов получил несовместимую даже с его тухлой и никчемной жизнью посылку от кармы в виде грузовика на встречке, после чего отбыл на концерт кабздона занимать места для своей шоблы-****, которая вот-вот должна подтянуться следом.
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09.11.2022 20:01 Ответить
Царев і Мерошниченко с запоя не вилазят
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09.11.2022 21:08 Ответить
Похоронят его на кладбище домашних животных. И эпитафию черкнут - "жил как собака и умер точно так же".
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09.11.2022 23:20 Ответить
.

колаборанти та iншi зкацапленi прорашистськi гниди набагато гiршi собак.
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10.11.2022 07:28 Ответить
Настигла стрёмноусова фатально-неизбежность.
Таких падлюк - неотвратим конец.
Был перинеум он, просак, промежность.
Подобным - неминуемый ******.
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10.11.2022 01:31 Ответить
Та й хєр з ним, що так багато уваги до якогось здохлого придуркуватого підара?
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10.11.2022 02:23 Ответить
Сальдо страшный, что п..здец. Зачем его оживляли?! Положите его в гроб обратно!
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10.11.2022 02:27 Ответить
Потому, что даже никакой гроб не выдержал бы такого надругательства.
Слышали такое - "его срок годности закончился даже для свалки" или "когда в аду узнали о его прибытии, там вышел из строя газовый котёл"?
Это про него.
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10.11.2022 02:50 Ответить
Сальдо наступний.
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10.11.2022 08:35 Ответить
На Херсонщині готують дуже велику засідку і інфо вкиди, а ми повільно і покірно в неї йдемо!
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10.11.2022 14:06 Ответить
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