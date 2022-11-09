Предатель Стремоусов - мертв, - росСМИ. ВИДЕО

В соцсетях появилась информация о том, что предатель Кирилл Стремоусов якобы погиб в ДТП.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает readovka.news, передает Цензор.НЕТ.

"Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, сообщил источник Readovka. Как именно это произошло – неизвестно", – говорится в сообщении.

"Погиб заместитель председателя Херсонской области Стремоусов, сообщили в пресс-службе администрации региона", - пишет "Риа-Новости".

По данным "Риа-Новости", предатель Сальдо подтвердил смерть Стремоусова.

Подтверждает эту информацию и источник RT.

"Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом, сообщил проекту WarGonzo его личный водитель", - пишет телеграмм-канал "Раньше всех".

Пока официального подтверждения информации нет.

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