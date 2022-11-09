Предатель Стремоусов - мертв, - росСМИ. ВИДЕО
В соцсетях появилась информация о том, что предатель Кирилл Стремоусов якобы погиб в ДТП.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает readovka.news, передает Цензор.НЕТ.
"Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, сообщил источник Readovka. Как именно это произошло – неизвестно", – говорится в сообщении.
"Погиб заместитель председателя Херсонской области Стремоусов, сообщили в пресс-службе администрации региона", - пишет "Риа-Новости".
По данным "Риа-Новости", предатель Сальдо подтвердил смерть Стремоусова.
Подтверждает эту информацию и источник RT.
"Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом, сообщил проекту WarGonzo его личный водитель", - пишет телеграмм-канал "Раньше всех".
Пока официального подтверждения информации нет.
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не все так однозначнео...
Сальдо на черзі. Як і всі інші пропагандисти рф що легітимізували війну.
Надії Українців, на прикре самогубство гнид зкацаплених, стають реальністю!!!
Пильнуймо Україну !!!
‼️❤️⚔️🇺🇦👍✌️✊👏😠😡🇯🇵🇳🇴🇮🇩🇩🇪🇪🇺🇱🇹🇺🇸🇸🇪🇦🇿🇪🇪🇫🇮🇹🇷🇬🇧🇨🇿🇨🇦 Московіі хана!!
колаборанти та iншi зкацапленi прорашистськi гниди набагато гiршi собак.
Таких падлюк - неотвратим конец.
Был перинеум он, просак, промежность.
Подобным - неминуемый ******.
Слышали такое - "его срок годности закончился даже для свалки" или "когда в аду узнали о его прибытии, там вышел из строя газовый котёл"?
Это про него.