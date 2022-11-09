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Новости Война
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Оккупанты подрывают абсолютно все мосты на правобережье Херсонщины, - Хлань

міст

В Херсонской области российские захватчики подрывают все мосты на правобережье.

Об этом рассказал сегодня на брифинге депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оккупанты взорвали не только Дарьевский и Тягинский мосты, они взорвали мост на выезде из Снегиревки в сторону Херсона через канал, взорвали мост в Новокаирах, взорвали мост в Миловом. То есть оккупанты подрывают сейчас абсолютно все мосты, которые есть на правобережной части Херсонщины" , – отметил Хлань.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области подорвано два моста.

Также читайте: В Херсонской области попали в кафе, где обедали оккупанты. Их забросило на деревья, - Хлань

мост (1028) Хлань Сергей (86) Херсонская область (4813)


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Топ комментарии
+24
Спасибо Владимир Ссаныч что все сдал в феврале без боя
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09.11.2022 14:29
+14
Сподіватись на інше було марно, але дуже наявно демонструє що винен був наказати робити кореш Зеленського генерал-режисер Баканов коли русня перла з Криму. Наші дійсно переправляться, та виженуть русню, але як не крути це зайві зусилля та час за який вмирає хтось з українців хто міг би жити довго та щасливо!!!
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09.11.2022 14:39
+13
Вони думають що нашы не зможуть форсувати річки?
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09.11.2022 14:30
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Спасибо Владимир Ссаныч что все сдал в феврале без боя
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09.11.2022 14:29 Ответить
Не йому, а Зе-зе.
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09.11.2022 14:40 Ответить
Так це від про нього і пише. Як можна не знати ім'я та побатькові свого ЗЕзидента?!
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09.11.2022 14:42 Ответить
***********
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09.11.2022 16:26 Ответить
Вони думають що нашы не зможуть форсувати річки?
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09.11.2022 14:30 Ответить
та этих дебилов просчитали на десять шагов вперед, только идиот не понимал что мосты будут взорваны ,
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09.11.2022 15:57 Ответить
А как же они будут убегать из Херсона - сразу под землю!?
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09.11.2022 14:38 Ответить
Вони підривають мости між звільненими територіями та Херсоном, відступаючи поступово до нього, тому твоє "Мішель" питання недоцільне, подивись на карту і все зрозумієш!
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09.11.2022 14:41 Ответить
навіщо підривати мости між Херсоном і Новою Каховкою?
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09.11.2022 14:47 Ответить
аби убезпечити себе з тилу у Херсоні... а з нього можна бігти на південь до Армянська та Скадовська...
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09.11.2022 14:56 Ответить
Исправлюсь!
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09.11.2022 15:25 Ответить
I think, that Russian leadership does not care for their soldiers.

Crazy.

They bet, their soldiers would do whatever;
like
some fight,
some surrender,
some desert,
some hide,
some swim over the river.

And the photograph really looks like it were a special military demolition unit involved,
not large 250kg air bombs.
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09.11.2022 14:50 Ответить
Не под, а В
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09.11.2022 15:11 Ответить
Сподіватись на інше було марно, але дуже наявно демонструє що винен був наказати робити кореш Зеленського генерал-режисер Баканов коли русня перла з Криму. Наші дійсно переправляться, та виженуть русню, але як не крути це зайві зусилля та час за який вмирає хтось з українців хто міг би жити довго та щасливо!!!
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09.11.2022 14:39 Ответить
За все параша будет платить!

Восстанавливать будут каждый мост. Он для их казны будет «золотым».
У Украины все ходы записаны
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09.11.2022 14:44 Ответить
Значить про Снігурівка просто надія визволення на сьогодні
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09.11.2022 14:47 Ответить
Невже рашисти думають що ЗСУ буде форсувати Дніпро? Багато військових експертів не вважають за потрібне його форсувати а краще із запорізької області звільняти лівий берег херсонщини.
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09.11.2022 14:58 Ответить
Вочевидь вони вважають що зможуть сконцетруватися на цьому напрямку та втримувати.
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09.11.2022 15:02 Ответить
With what forcing the Dniepro river ?

There are lots of sand bank islands in the river upwards and downwards Kherson City though.
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09.11.2022 15:33 Ответить
Народ, а на лента.сру висит новость, что Стремоусов уже отправился в "рай", якобы попав в ДТП. Наверное, свои же и отправили, много болтал в последнее время.
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09.11.2022 15:26 Ответить
Несчастный случай - машина сначала взорвалась, потом врезалась в бетонную опору, и он умер от огнестрельного ранения в голову. Как-то так.
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09.11.2022 15:58 Ответить
Значит надо сделать им сюрприз с левого...
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09.11.2022 15:28 Ответить
как бы они и в херсоне абсолютно всё не заминировали, как дома на каширском шоссе.
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09.11.2022 15:34 Ответить
Ваня природжений сцикун.
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09.11.2022 17:04 Ответить
Да, очень и очень. Та на Киев они сразу рванут, чего там по Херсону бегать
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09.11.2022 17:58 Ответить
Стопудово Витя, вот те крест, будет наступление на Одессу, как природный рубеж
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09.11.2022 19:22 Ответить
Они знают, что нам нужны новые красивые мосты за их счёт.
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09.11.2022 18:20 Ответить
Роблять те що ми повинні були зробити у лютому
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09.11.2022 19:24 Ответить
 
 