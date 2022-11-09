Оккупанты подрывают абсолютно все мосты на правобережье Херсонщины, - Хлань

В Херсонской области российские захватчики подрывают все мосты на правобережье.

Об этом рассказал сегодня на брифинге депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оккупанты взорвали не только Дарьевский и Тягинский мосты, они взорвали мост на выезде из Снегиревки в сторону Херсона через канал, взорвали мост в Новокаирах, взорвали мост в Миловом. То есть оккупанты подрывают сейчас абсолютно все мосты, которые есть на правобережной части Херсонщины" , – отметил Хлань.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области подорвано два моста.

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