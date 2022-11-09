Оккупанты подрывают абсолютно все мосты на правобережье Херсонщины, - Хлань
В Херсонской области российские захватчики подрывают все мосты на правобережье.
Об этом рассказал сегодня на брифинге депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Оккупанты взорвали не только Дарьевский и Тягинский мосты, они взорвали мост на выезде из Снегиревки в сторону Херсона через канал, взорвали мост в Новокаирах, взорвали мост в Миловом. То есть оккупанты подрывают сейчас абсолютно все мосты, которые есть на правобережной части Херсонщины" , – отметил Хлань.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области подорвано два моста.
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+24 Andrey Shevchenko #387516
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Crazy.
They bet, their soldiers would do whatever;
like
some fight,
some surrender,
some desert,
some hide,
some swim over the river.
And the photograph really looks like it were a special military demolition unit involved,
not large 250kg air bombs.
Восстанавливать будут каждый мост. Он для их казны будет «золотым».
У Украины все ходы записаны
There are lots of sand bank islands in the river upwards and downwards Kherson City though.