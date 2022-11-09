Окупанти підривають абсолютно всі мости на правобережжі Херсонщини, - Хлань
На Херсонщині російські загарбники підривають усі мости на правобережжі.
Про це розповів сьогодні на брифінгу депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Окупанти підірвали не лише Дар’ївський і Тягинський мости, вони підірвали міст на виїзді зі Снігурівки у бік Херсона через канал, підірвали міст у Новокаїрах, підірвали міст у Миловому. Тобто окупанти підривають зараз абсолютно всі мости, які є на правобережній частині Херсонщини", - зазначив Хлань.
Раніше повідомлялося, що на Херсонщині підірвано два мости.
Топ коментарі
+24 Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар09.11.2022 14:29
+14 Виталий Танчик #518988
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+13 Иван Мозговой #384171
показати весь коментар09.11.2022 14:30
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Crazy.
They bet, their soldiers would do whatever;
like
some fight,
some surrender,
some desert,
some hide,
some swim over the river.
And the photograph really looks like it were a special military demolition unit involved,
not large 250kg air bombs.
Восстанавливать будут каждый мост. Он для их казны будет «золотым».
У Украины все ходы записаны
There are lots of sand bank islands in the river upwards and downwards Kherson City though.