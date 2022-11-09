Окупанти підривають абсолютно всі мости на правобережжі Херсонщини, - Хлань

На Херсонщині російські загарбники підривають усі мости на правобережжі.

Про це розповів сьогодні на брифінгу депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Окупанти підірвали не лише Дар’ївський і Тягинський мости, вони підірвали міст на виїзді зі Снігурівки у бік Херсона через канал, підірвали міст у Новокаїрах, підірвали міст у Миловому. Тобто окупанти підривають зараз абсолютно всі мости, які є на правобережній частині Херсонщини", - зазначив Хлань.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині підірвано два мости.

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