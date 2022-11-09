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Новини Війна
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Окупанти підривають абсолютно всі мости на правобережжі Херсонщини, - Хлань

міст

На Херсонщині російські загарбники підривають усі мости на правобережжі.

Про це розповів сьогодні на брифінгу депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Окупанти підірвали не лише Дар’ївський і Тягинський мости, вони підірвали міст на виїзді зі Снігурівки у бік Херсона через канал, підірвали міст у Новокаїрах, підірвали міст у Миловому. Тобто окупанти підривають зараз абсолютно всі мости, які є на правобережній частині Херсонщини", - зазначив Хлань.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині підірвано два мости.

Також читайте: Нам потрібно всіляко "спонукати" росіян тікати з Херсонщини, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: 

міст (1236) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5801)


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Топ коментарі
+24
Спасибо Владимир Ссаныч что все сдал в феврале без боя
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09.11.2022 14:29
+14
Сподіватись на інше було марно, але дуже наявно демонструє що винен був наказати робити кореш Зеленського генерал-режисер Баканов коли русня перла з Криму. Наші дійсно переправляться, та виженуть русню, але як не крути це зайві зусилля та час за який вмирає хтось з українців хто міг би жити довго та щасливо!!!
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09.11.2022 14:39
+13
Вони думають що нашы не зможуть форсувати річки?
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09.11.2022 14:30
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Спасибо Владимир Ссаныч что все сдал в феврале без боя
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09.11.2022 14:29 Відповісти
Не йому, а Зе-зе.
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09.11.2022 14:40 Відповісти
Так це від про нього і пише. Як можна не знати ім'я та побатькові свого ЗЕзидента?!
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09.11.2022 14:42 Відповісти
***********
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09.11.2022 16:26 Відповісти
Вони думають що нашы не зможуть форсувати річки?
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09.11.2022 14:30 Відповісти
та этих дебилов просчитали на десять шагов вперед, только идиот не понимал что мосты будут взорваны ,
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09.11.2022 15:57 Відповісти
А как же они будут убегать из Херсона - сразу под землю!?
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09.11.2022 14:38 Відповісти
Вони підривають мости між звільненими територіями та Херсоном, відступаючи поступово до нього, тому твоє "Мішель" питання недоцільне, подивись на карту і все зрозумієш!
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09.11.2022 14:41 Відповісти
навіщо підривати мости між Херсоном і Новою Каховкою?
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09.11.2022 14:47 Відповісти
аби убезпечити себе з тилу у Херсоні... а з нього можна бігти на південь до Армянська та Скадовська...
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09.11.2022 14:56 Відповісти
Исправлюсь!
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09.11.2022 15:25 Відповісти
I think, that Russian leadership does not care for their soldiers.

Crazy.

They bet, their soldiers would do whatever;
like
some fight,
some surrender,
some desert,
some hide,
some swim over the river.

And the photograph really looks like it were a special military demolition unit involved,
not large 250kg air bombs.
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09.11.2022 14:50 Відповісти
Не под, а В
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09.11.2022 15:11 Відповісти
Сподіватись на інше було марно, але дуже наявно демонструє що винен був наказати робити кореш Зеленського генерал-режисер Баканов коли русня перла з Криму. Наші дійсно переправляться, та виженуть русню, але як не крути це зайві зусилля та час за який вмирає хтось з українців хто міг би жити довго та щасливо!!!
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09.11.2022 14:39 Відповісти
За все параша будет платить!

Восстанавливать будут каждый мост. Он для их казны будет «золотым».
У Украины все ходы записаны
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09.11.2022 14:44 Відповісти
Значить про Снігурівка просто надія визволення на сьогодні
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09.11.2022 14:47 Відповісти
Невже рашисти думають що ЗСУ буде форсувати Дніпро? Багато військових експертів не вважають за потрібне його форсувати а краще із запорізької області звільняти лівий берег херсонщини.
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09.11.2022 14:58 Відповісти
Вочевидь вони вважають що зможуть сконцетруватися на цьому напрямку та втримувати.
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09.11.2022 15:02 Відповісти
With what forcing the Dniepro river ?

There are lots of sand bank islands in the river upwards and downwards Kherson City though.
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09.11.2022 15:33 Відповісти
Народ, а на лента.сру висит новость, что Стремоусов уже отправился в "рай", якобы попав в ДТП. Наверное, свои же и отправили, много болтал в последнее время.
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09.11.2022 15:26 Відповісти
Несчастный случай - машина сначала взорвалась, потом врезалась в бетонную опору, и он умер от огнестрельного ранения в голову. Как-то так.
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09.11.2022 15:58 Відповісти
Значит надо сделать им сюрприз с левого...
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09.11.2022 15:28 Відповісти
как бы они и в херсоне абсолютно всё не заминировали, как дома на каширском шоссе.
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09.11.2022 15:34 Відповісти
Ваня природжений сцикун.
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09.11.2022 17:04 Відповісти
Да, очень и очень. Та на Киев они сразу рванут, чего там по Херсону бегать
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09.11.2022 17:58 Відповісти
Стопудово Витя, вот те крест, будет наступление на Одессу, как природный рубеж
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09.11.2022 19:22 Відповісти
Они знают, что нам нужны новые красивые мосты за их счёт.
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09.11.2022 18:20 Відповісти
Роблять те що ми повинні були зробити у лютому
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09.11.2022 19:24 Відповісти
 
 