На Херсонщині підірвано два мости, - ЗМІ. ФОТО
Підірвано Дар’ївський та Тягинський мости, які розташовані на Херсонщині глибоко в тилу окупантів.
Про це повідомляє видання "Риа-Мелитополь", інформує Цензор.НЕТ.
"Повідомляють про підрив Дар’ївського та Тягинського мостів в Херсонській області. Обидва розташовані в тилу ЗС РФ. Іде підготовка до бою за сам Херсон", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+26 Мобильный крематорий
показати весь коментар09.11.2022 12:50
+18 V #508818
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+13 Yuriy Smith
показати весь коментар09.11.2022 12:54
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- у нас много ракет
чмобики
- Ээээ, а на Жигулях будем ездить что, не мы?
Мамки вантников:
- Эээээ, ну давай Джафар и Мухтар, мы ты можем наплодить взад еще таких же, но платят мало за этого, как там мы отправили... ваня вроде?
-(чмобик)
- Ааааа, тут нам ... (дают чек на новый жигулек)
- (дикие животные)
- мммм, опять хавать орков, ВСУ, вы блин достали, щас пузо треснет
(ВСУ)
- ну шо прийшло, тим і годуємо
В общем больше 10-ка.
По ходу орки валят все-то с Херсона и сами подорвали, чтобы замедлить наше продвижение
Военный картограф
@War_Mapper
·
https://twitter.com/War_Mapper/status/1590134284375175168 10ч
Обновления: вошли на северо-восточную окраину Снигиревки, город теперь оспаривается.
либо тупо - богов тысячи
что и за кого ты крикнул?
нету "бога"
Too much weight.
Not sure, if supply can still be exchanged from Kherson City and Kakhovska dam.
Коли орки із Сумщини тікали, то коли їх останній підрозділ річку Сейм в районі Путивля перейшов, тоді їхні мінери міст підривали.
Це наші по ходу розхерачили, аби поломати цим окремим угрупуванням кацапів на правому березі Дніпра будь-яку логістику і зв'язок між собою, і добивати їх по частинах. І це правильно.
А то, що кажуть що кацапи підірвали, то біля мене в Стоянці (траса Київ-Житомир) ще в перші дні наші міст через р.Ірпінь підірвали, аби орки в Київ не прорвались, а потім той же цензор.нет написав, що це орки міст іпанули...
я так зрозумів шо....
ну просто шо не так як треба, але хтось там був ну як ми так і вони.. сапер?
ти так написавшо ..УУУУУУУУУУУУУУУУ
взагалі незрозуміло
дуже було "кріпово", але можливо "за правду"
ну не кричи, бо можеш докричатись.
я не за вірунів, вони і так "прокляті" , правда ніким, але ти реально можеш так докричатись.
йди до Єрмака, чо ти ганяєшся тут за мною?
дідок не має роботи блін. йди роби сидр або тупо вино. нє, він мене "підсікає", чо ти тут забув, дідок?
сидиш собі, дідок то й сиди. реальльно - чо ти до других не домах*єшся?
ну реально, бігає за мнов та кричить, ось сам ви напивсі відать
ганяється тут. чо ти не там?
або чо тут сам не просипаєшся?
лізе й лізе.
мені й так треба побільше побажань від не знаю кого.. прямо вилягаю, ти ж вірун? то йди промолися.
буде блін кричати про щось