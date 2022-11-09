УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11287 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
14 153 33

На Херсонщині підірвано два мости, - ЗМІ. ФОТО

Підірвано Дар’ївський та Тягинський мости, які розташовані на Херсонщині глибоко в тилу окупантів.

Про це повідомляє видання "Риа-Мелитополь", інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомляють про підрив Дар’ївського та Тягинського мостів в Херсонській області. Обидва розташовані в тилу ЗС РФ. Іде підготовка до бою за сам Херсон", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Окупанти хочуть відновити Кримський міст до грудня. ВIДЕО

На Херсонщині підірвано два мости, - ЗМІ 01
На Херсонщині підірвано два мости, - ЗМІ 02

Автор: 

міст (1236) Херсонська область (5801)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+26
Ага. Ничто не мотивирует чмобика больше, чем разрушение логистики у себя в тылу.
показати весь коментар
09.11.2022 12:50
+18


Военный картограф

@War_Mapper

·

https://twitter.com/War_Mapper/status/1590134284375175168 10ч

Обновления: вошли на северо-восточную окраину Снигиревки, город теперь оспаривается.

показати весь коментар
09.11.2022 12:59
+13
Химарсы:
- у нас много ракет
чмобики
- Ээээ, а на Жигулях будем ездить что, не мы?
Мамки вантников:
- Эээээ, ну давай Джафар и Мухтар, мы ты можем наплодить взад еще таких же, но платят мало за этого, как там мы отправили... ваня вроде?
-(чмобик)
- Ааааа, тут нам ... (дают чек на новый жигулек)
- (дикие животные)
- мммм, опять хавать орков, ВСУ, вы блин достали, щас пузо треснет
(ВСУ)
- ну шо прийшло, тим і годуємо
показати весь коментар
09.11.2022 12:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи підірвали. Піднімають чмобікам мотивацію...
показати весь коментар
09.11.2022 12:48 Відповісти
Ага. Ничто не мотивирует чмобика больше, чем разрушение логистики у себя в тылу.
показати весь коментар
09.11.2022 12:50 Відповісти
Я так понимаю - это кацапы подорвали, что бы доблестные вояки с херсона не драпанули. Один путь, теперь только через Антоновский мост, который тоже заминирован, и при попытке бегства будет подорван.
показати весь коментар
09.11.2022 13:11 Відповісти
Сильная мотивация при ощущении что тебя бросили, взорвали тылы и помощи не будет.
показати весь коментар
09.11.2022 12:55 Відповісти
Ну так. Впереди геи с НАТО, позади взорван мост - единственний виход для рускага воена подороже продать свою жизнь...
показати весь коментар
09.11.2022 14:41 Відповісти
Химарсы:
- у нас много ракет
чмобики
- Ээээ, а на Жигулях будем ездить что, не мы?
Мамки вантников:
- Эээээ, ну давай Джафар и Мухтар, мы ты можем наплодить взад еще таких же, но платят мало за этого, как там мы отправили... ваня вроде?
-(чмобик)
- Ааааа, тут нам ... (дают чек на новый жигулек)
- (дикие животные)
- мммм, опять хавать орков, ВСУ, вы блин достали, щас пузо треснет
(ВСУ)
- ну шо прийшло, тим і годуємо
показати весь коментар
09.11.2022 12:54 Відповісти
Це щоб не було спокуси тікати з поля бою ?
показати весь коментар
09.11.2022 12:54 Відповісти
Там не только 2 моста было подорвано.
В общем больше 10-ка.
По ходу орки валят все-то с Херсона и сами подорвали, чтобы замедлить наше продвижение
показати весь коментар
09.11.2022 12:56 Відповісти
вроде там 1 мост
показати весь коментар
09.11.2022 13:00 Відповісти
Уже больше 20 подтвержденных мостов на эту секунду
показати весь коментар
09.11.2022 13:05 Відповісти
анонсований загальний наступ на Херсон як ми розуміємо почался.
показати весь коментар
09.11.2022 12:56 Відповісти
"Абратнай дарогі нєт"...Тобто цю всю кацапську шоблу будуть знищувати. 👍
показати весь коментар
09.11.2022 12:58 Відповісти


Военный картограф

@War_Mapper

·

https://twitter.com/War_Mapper/status/1590134284375175168 10ч

Обновления: вошли на северо-восточную окраину Снигиревки, город теперь оспаривается.

показати весь коментар
09.11.2022 12:59 Відповісти
Бережи вас бог, ЗСУ.
показати весь коментар
09.11.2022 13:05 Відповісти
бога нету
либо тупо - богов тысячи
что и за кого ты крикнул?

нету "бога"
показати весь коментар
09.11.2022 13:41 Відповісти
Я оце зараз не зрозумів. Ти що, проти того, щоб ЗСУ берегла всемогуща, надлюдська сила, чи що?
показати весь коментар
09.11.2022 13:45 Відповісти
Що т хочеш від п"яного алкаша? Що - не видно? Знову "підірвався на скляній міні" сів до компа!
показати весь коментар
09.11.2022 14:13 Відповісти
They did not carry the gutter-hatches reinforced tanks.

Too much weight.

Not sure, if supply can still be exchanged from Kherson City and Kakhovska dam.
показати весь коментар
09.11.2022 13:06 Відповісти
Русьня горить.👇 Пишуть, що орки залишають правий берег. Вже залишили багато населених пунктів
показати весь коментар
09.11.2022 13:06 Відповісти
Та ні, це якась лажа.
Коли орки із Сумщини тікали, то коли їх останній підрозділ річку Сейм в районі Путивля перейшов, тоді їхні мінери міст підривали.
Це наші по ходу розхерачили, аби поломати цим окремим угрупуванням кацапів на правому березі Дніпра будь-яку логістику і зв'язок між собою, і добивати їх по частинах. І це правильно.
А то, що кажуть що кацапи підірвали, то біля мене в Стоянці (траса Київ-Житомир) ще в перші дні наші міст через р.Ірпінь підірвали, аби орки в Київ не прорвались, а потім той же цензор.нет написав, що це орки міст іпанули...
показати весь коментар
09.11.2022 13:34 Відповісти
а ок.
я так зрозумів шо....
ну просто шо не так як треба, але хтось там був ну як ми так і вони.. сапер?
ти так написавшо ..УУУУУУУУУУУУУУУУ
взагалі незрозуміло
показати весь коментар
09.11.2022 13:44 Відповісти
Пить треба менше! Бо на п"яну голову "соображалка" не працює
показати весь коментар
09.11.2022 14:14 Відповісти
то треба кричати шо ППО мало ракет та операторів, а то чувак ганяється за іншим мужиком, нормольним, мужным, тупо щось там базарить.. смышно ж )))
показати весь коментар
09.11.2022 14:17 Відповісти
А хто сказав, що ТИ - "нормольний"? Стан алкогольного сп"яніння - якраз і є "ненормольним"
показати весь коментар
09.11.2022 15:51 Відповісти
ну.ну, якщо ти просто дурак, то там не говори. а якщо просто говорун, то... я вчора ролик бачив - чудакові відрізАли язик а потім ще й пальці. так от, я б вірунам завжди і таким як ти інколи так робив.
дуже було "кріпово", але можливо "за правду"
ну не кричи, бо можеш докричатись.
я не за вірунів, вони і так "прокляті" , правда ніким, але ти реально можеш так докричатись.
йди до Єрмака, чо ти ганяєшся тут за мною?
дідок не має роботи блін. йди роби сидр або тупо вино. нє, він мене "підсікає", чо ти тут забув, дідок?
показати весь коментар
09.11.2022 16:03 Відповісти
От алкаша шматок! Ніяк не заспокоїшся! Про таких, як ти, у мене дома казали: "Перенедопив" - а тепер "воду варить!"
показати весь коментар
09.11.2022 16:17 Відповісти
ну чо ти тут домахався?
сидиш собі, дідок то й сиди. реальльно - чо ти до других не домах*єшся?
ну реально, бігає за мнов та кричить, ось сам ви напивсі відать
показати весь коментар
09.11.2022 16:26 Відповісти
Ляж проспися!
показати весь коментар
09.11.2022 16:33 Відповісти
ну от ти сам йди.
ганяється тут. чо ти не там?
або чо тут сам не просипаєшся?
лізе й лізе.
мені й так треба побільше побажань від не знаю кого.. прямо вилягаю, ти ж вірун? то йди промолися.
буде блін кричати про щось
показати весь коментар
09.11.2022 16:37 Відповісти
показати весь коментар
09.11.2022 14:19 Відповісти
Все. Конець хвільма
показати весь коментар
09.11.2022 14:20 Відповісти
Та ні, з диванно-штурмових 🙄...
показати весь коментар
09.11.2022 14:11 Відповісти
 
 