На Херсонщині підірвано два мости, - ЗМІ. ФОТО

Підірвано Дар’ївський та Тягинський мости, які розташовані на Херсонщині глибоко в тилу окупантів.

Про це повідомляє видання "Риа-Мелитополь", інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомляють про підрив Дар’ївського та Тягинського мостів в Херсонській області. Обидва розташовані в тилу ЗС РФ. Іде підготовка до бою за сам Херсон", - йдеться у повідомленні.

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