В Херсонской области подорвали два моста, - СМИ. ФОТО

Взорваны Дарьевский и Тягинский мосты, которые находятся на Херсонщине глубоко в тылу оккупантов.

Об этом сообщает издание "Риа-Мелитополь", передает Цензор.НЕТ.

"Сообщают о подрыве Дарьевского и Тягинского мостов в Херсонской области. Оба находятся в тылу ВС РФ. Идет подготовка к бою за сам Херсон", - говорится в сообщении.

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