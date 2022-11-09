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Новости Фото Война
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В Херсонской области подорвали два моста, - СМИ. ФОТО

Взорваны Дарьевский и Тягинский мосты, которые находятся на Херсонщине глубоко в тылу оккупантов.

Об этом сообщает издание "Риа-Мелитополь", передает Цензор.НЕТ.

"Сообщают о подрыве Дарьевского и Тягинского мостов в Херсонской области. Оба находятся в тылу ВС РФ. Идет подготовка к бою за сам Херсон", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне продолжают прибегать к мародерству и уничтожению гражданской инфраструктуры оккупированной Херсонщины, - Генштаб ВСУ

В Херсонской области подорвали два моста, - СМИ 01
В Херсонской области подорвали два моста, - СМИ 02

мост (1028) Херсонская область (4813)


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Топ комментарии
+26
Ага. Ничто не мотивирует чмобика больше, чем разрушение логистики у себя в тылу.
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09.11.2022 12:50
+18


Военный картограф

@War_Mapper

·

https://twitter.com/War_Mapper/status/1590134284375175168 10ч

Обновления: вошли на северо-восточную окраину Снигиревки, город теперь оспаривается.

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09.11.2022 12:59
+13
Химарсы:
- у нас много ракет
чмобики
- Ээээ, а на Жигулях будем ездить что, не мы?
Мамки вантников:
- Эээээ, ну давай Джафар и Мухтар, мы ты можем наплодить взад еще таких же, но платят мало за этого, как там мы отправили... ваня вроде?
-(чмобик)
- Ааааа, тут нам ... (дают чек на новый жигулек)
- (дикие животные)
- мммм, опять хавать орков, ВСУ, вы блин достали, щас пузо треснет
(ВСУ)
- ну шо прийшло, тим і годуємо
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09.11.2022 12:54
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Кацапи підірвали. Піднімають чмобікам мотивацію...
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09.11.2022 12:48 Ответить
Ага. Ничто не мотивирует чмобика больше, чем разрушение логистики у себя в тылу.
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09.11.2022 12:50 Ответить
Я так понимаю - это кацапы подорвали, что бы доблестные вояки с херсона не драпанули. Один путь, теперь только через Антоновский мост, который тоже заминирован, и при попытке бегства будет подорван.
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09.11.2022 13:11 Ответить
Сильная мотивация при ощущении что тебя бросили, взорвали тылы и помощи не будет.
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09.11.2022 12:55 Ответить
Ну так. Впереди геи с НАТО, позади взорван мост - единственний виход для рускага воена подороже продать свою жизнь...
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09.11.2022 14:41 Ответить
Химарсы:
- у нас много ракет
чмобики
- Ээээ, а на Жигулях будем ездить что, не мы?
Мамки вантников:
- Эээээ, ну давай Джафар и Мухтар, мы ты можем наплодить взад еще таких же, но платят мало за этого, как там мы отправили... ваня вроде?
-(чмобик)
- Ааааа, тут нам ... (дают чек на новый жигулек)
- (дикие животные)
- мммм, опять хавать орков, ВСУ, вы блин достали, щас пузо треснет
(ВСУ)
- ну шо прийшло, тим і годуємо
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09.11.2022 12:54 Ответить
Це щоб не було спокуси тікати з поля бою ?
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09.11.2022 12:54 Ответить
Там не только 2 моста было подорвано.
В общем больше 10-ка.
По ходу орки валят все-то с Херсона и сами подорвали, чтобы замедлить наше продвижение
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09.11.2022 12:56 Ответить
вроде там 1 мост
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09.11.2022 13:00 Ответить
Уже больше 20 подтвержденных мостов на эту секунду
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09.11.2022 13:05 Ответить
анонсований загальний наступ на Херсон як ми розуміємо почался.
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09.11.2022 12:56 Ответить
"Абратнай дарогі нєт"...Тобто цю всю кацапську шоблу будуть знищувати. 👍
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09.11.2022 12:58 Ответить


Военный картограф

@War_Mapper

·

https://twitter.com/War_Mapper/status/1590134284375175168 10ч

Обновления: вошли на северо-восточную окраину Снигиревки, город теперь оспаривается.

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09.11.2022 12:59 Ответить
Бережи вас бог, ЗСУ.
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09.11.2022 13:05 Ответить
бога нету
либо тупо - богов тысячи
что и за кого ты крикнул?

нету "бога"
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09.11.2022 13:41 Ответить
Я оце зараз не зрозумів. Ти що, проти того, щоб ЗСУ берегла всемогуща, надлюдська сила, чи що?
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09.11.2022 13:45 Ответить
Що т хочеш від п"яного алкаша? Що - не видно? Знову "підірвався на скляній міні" сів до компа!
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09.11.2022 14:13 Ответить
They did not carry the gutter-hatches reinforced tanks.

Too much weight.

Not sure, if supply can still be exchanged from Kherson City and Kakhovska dam.
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09.11.2022 13:06 Ответить
Русьня горить.👇 Пишуть, що орки залишають правий берег. Вже залишили багато населених пунктів
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09.11.2022 13:06 Ответить
Та ні, це якась лажа.
Коли орки із Сумщини тікали, то коли їх останній підрозділ річку Сейм в районі Путивля перейшов, тоді їхні мінери міст підривали.
Це наші по ходу розхерачили, аби поломати цим окремим угрупуванням кацапів на правому березі Дніпра будь-яку логістику і зв'язок між собою, і добивати їх по частинах. І це правильно.
А то, що кажуть що кацапи підірвали, то біля мене в Стоянці (траса Київ-Житомир) ще в перші дні наші міст через р.Ірпінь підірвали, аби орки в Київ не прорвались, а потім той же цензор.нет написав, що це орки міст іпанули...
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09.11.2022 13:34 Ответить
а ок.
я так зрозумів шо....
ну просто шо не так як треба, але хтось там був ну як ми так і вони.. сапер?
ти так написавшо ..УУУУУУУУУУУУУУУУ
взагалі незрозуміло
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09.11.2022 13:44 Ответить
Пить треба менше! Бо на п"яну голову "соображалка" не працює
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09.11.2022 14:14 Ответить
то треба кричати шо ППО мало ракет та операторів, а то чувак ганяється за іншим мужиком, нормольним, мужным, тупо щось там базарить.. смышно ж )))
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09.11.2022 14:17 Ответить
А хто сказав, що ТИ - "нормольний"? Стан алкогольного сп"яніння - якраз і є "ненормольним"
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09.11.2022 15:51 Ответить
ну.ну, якщо ти просто дурак, то там не говори. а якщо просто говорун, то... я вчора ролик бачив - чудакові відрізАли язик а потім ще й пальці. так от, я б вірунам завжди і таким як ти інколи так робив.
дуже було "кріпово", але можливо "за правду"
ну не кричи, бо можеш докричатись.
я не за вірунів, вони і так "прокляті" , правда ніким, але ти реально можеш так докричатись.
йди до Єрмака, чо ти ганяєшся тут за мною?
дідок не має роботи блін. йди роби сидр або тупо вино. нє, він мене "підсікає", чо ти тут забув, дідок?
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09.11.2022 16:03 Ответить
От алкаша шматок! Ніяк не заспокоїшся! Про таких, як ти, у мене дома казали: "Перенедопив" - а тепер "воду варить!"
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09.11.2022 16:17 Ответить
ну чо ти тут домахався?
сидиш собі, дідок то й сиди. реальльно - чо ти до других не домах*єшся?
ну реально, бігає за мнов та кричить, ось сам ви напивсі відать
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09.11.2022 16:26 Ответить
Ляж проспися!
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09.11.2022 16:33 Ответить
ну от ти сам йди.
ганяється тут. чо ти не там?
або чо тут сам не просипаєшся?
лізе й лізе.
мені й так треба побільше побажань від не знаю кого.. прямо вилягаю, ти ж вірун? то йди промолися.
буде блін кричати про щось
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09.11.2022 16:37 Ответить
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09.11.2022 14:19 Ответить
Все. Конець хвільма
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09.11.2022 14:20 Ответить
Та ні, з диванно-штурмових 🙄...
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09.11.2022 14:11 Ответить
 
 