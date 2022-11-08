Россияне продолжают прибегать к мародерству и уничтожению гражданской инфраструктуры оккупированной Херсонщины, - Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о мародерстве россиян на оккупированной Херсонской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Враг продолжает прибегать к мародерству и уничтожению гражданской инфраструктуры на временно занятых территориях Херсонской области. В часности, 7 ноября через дамбу Каховской ГЭС двигались колонны грузовых автомобилей с бытовой техникой и строительными материалами. Продолжается демонтаж и вывоз оборудования, вышек мобильной связи украинских операторов.
В районе города Берислав российские оккупанты взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции. Из Херсонского областного музея Шовкуненко оккупанты вывезли все художественные ценности, мебель и оборудование".
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Ті, хто з них виживе, будуть платити репарації за те, ща сам і знищили. Розумна людина це б зрозуміла, але... Де розум, а де московит?
Ну, або як варіант, вони вже не сподіваються повернутись живими....
М'ясо думати не повинно, а з такою селекцією, як на московії, то й не здатне. ДБЛ! (с)