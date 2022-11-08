Россияне продолжают прибегать к мародерству и уничтожению гражданской инфраструктуры оккупированной Херсонщины, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о мародерстве россиян на оккупированной Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Враг продолжает прибегать к мародерству и уничтожению гражданской инфраструктуры на временно занятых территориях Херсонской области. В часности, 7 ноября через дамбу Каховской ГЭС двигались колонны грузовых автомобилей с бытовой техникой и строительными материалами. Продолжается демонтаж и вывоз оборудования, вышек мобильной связи украинских операторов.

В районе города Берислав российские оккупанты взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции. Из Херсонского областного музея Шовкуненко оккупанты вывезли все художественные ценности, мебель и оборудование".

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