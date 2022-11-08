РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12206 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 336 3

Россияне продолжают прибегать к мародерству и уничтожению гражданской инфраструктуры оккупированной Херсонщины, - Генштаб ВСУ

херсонщина,область,херсонська

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о мародерстве россиян на оккупированной Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Враг продолжает прибегать к мародерству и уничтожению гражданской инфраструктуры на временно занятых территориях Херсонской области. В часности, 7 ноября через дамбу Каховской ГЭС двигались колонны грузовых автомобилей с бытовой техникой и строительными материалами. Продолжается демонтаж и вывоз оборудования, вышек мобильной связи украинских операторов.

В районе города Берислав российские оккупанты взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции. Из Херсонского областного музея Шовкуненко оккупанты вывезли все художественные ценности, мебель и оборудование".

Читайте также: Россияне ограбили коньячный завод "Таврия": вывезли все оборудование и продукцию

Автор: 

Генштаб ВС (6350) мародерство (461) Херсонская область (4813)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Друга армія крадунів.
показать весь комментарий
08.11.2022 22:17 Ответить
Най ще з вітряками повоюють! Хоча... Теж не варіант, що переможуть...
Ті, хто з них виживе, будуть платити репарації за те, ща сам і знищили. Розумна людина це б зрозуміла, але... Де розум, а де московит?
Ну, або як варіант, вони вже не сподіваються повернутись живими....

М'ясо думати не повинно, а з такою селекцією, як на московії, то й не здатне. ДБЛ! (с)
показать весь комментарий
08.11.2022 22:20 Ответить
боляче це читати і розуміти що кацапи те що не зможуть вкрасти просто знищать...як сьогодні показали обірвані тролейбусні дроти в Херсоні...навіть відновити їх не буде техніки...
показать весь комментарий
08.11.2022 22:24 Ответить
 
 