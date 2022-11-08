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Росіяни продовжують вдаватися до мародерства та знищення цивільної інфраструктури окупованої Херсонщини, - Генштаб ЗСУ

херсонщина,область,херсонська

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про мародерство росіян на окупованій Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Ворог продовжує вдаватися до мародерства та знищення цивільної інфраструктури на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Так, 7 листопада, через дамбу Каховської ГЕС рухалися колони вантажних автомобілів з побутовою технікою та будівельними матеріалами. Продовжується демонтаж та вивезення обладнання, веж мобільного звʼязку українських операторів.

В районі міста Берислав російські окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції. З Херсонського обласного музею Шовкуненка окупанти вивезли всі художні цінності, меблі та обладнання".

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Автор: 

Генштаб ЗС (6647) мародерство (339) Херсонська область (5801)


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Друга армія крадунів.
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08.11.2022 22:17 Відповісти
Най ще з вітряками повоюють! Хоча... Теж не варіант, що переможуть...
Ті, хто з них виживе, будуть платити репарації за те, ща сам і знищили. Розумна людина це б зрозуміла, але... Де розум, а де московит?
Ну, або як варіант, вони вже не сподіваються повернутись живими....

М'ясо думати не повинно, а з такою селекцією, як на московії, то й не здатне. ДБЛ! (с)
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08.11.2022 22:20 Відповісти
боляче це читати і розуміти що кацапи те що не зможуть вкрасти просто знищать...як сьогодні показали обірвані тролейбусні дроти в Херсоні...навіть відновити їх не буде техніки...
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08.11.2022 22:24 Відповісти
 
 