Росіяни продовжують вдаватися до мародерства та знищення цивільної інфраструктури окупованої Херсонщини, - Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про мародерство росіян на окупованій Херсонщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Ворог продовжує вдаватися до мародерства та знищення цивільної інфраструктури на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Так, 7 листопада, через дамбу Каховської ГЕС рухалися колони вантажних автомобілів з побутовою технікою та будівельними матеріалами. Продовжується демонтаж та вивезення обладнання, веж мобільного звʼязку українських операторів.
В районі міста Берислав російські окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції. З Херсонського обласного музею Шовкуненка окупанти вивезли всі художні цінності, меблі та обладнання".
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Ті, хто з них виживе, будуть платити репарації за те, ща сам і знищили. Розумна людина це б зрозуміла, але... Де розум, а де московит?
Ну, або як варіант, вони вже не сподіваються повернутись живими....
М'ясо думати не повинно, а з такою селекцією, як на московії, то й не здатне. ДБЛ! (с)