Зрадник Стремоусов - мертвий, - росЗМІ. ВIДЕО
У соцмережах з’явилась інформація, що зрадник Кирило Стремоусов нібито загинув у ДТП.
Про це із посиланням на власні джерела повідомляє readovka.news, інформує Цензор.НЕТ.
"Заступник голови адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов загинув у ДТП, повідомило джерело Readovka. Як саме це сталося - невідомо", - йдеться у повідомленні.
"Загинув заступник голови Херсонської області Стремоусов, повідомили у пресслужбі адміністрації регіону", - пише "Риа-Новости".
За даними "Риа-Новости", зрадник Сальдо підтвердив смерть Стремоусова.
Підтверджує цю інформацію і джерело RT.
"Заступник губернатора Херсонської області Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом, повідомив проекту WarGonzo його особистий водій", - пише телеграм-канал "Раньше всех".
Наразі офіційного підтвердження інформації немає.
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не все так однозначнео...
Сальдо на черзі. Як і всі інші пропагандисти рф що легітимізували війну.
Надії Українців, на прикре самогубство гнид зкацаплених, стають реальністю!!!
Пильнуймо Україну !!!
‼️❤️⚔️🇺🇦👍✌️✊👏😠😡🇯🇵🇳🇴🇮🇩🇩🇪🇪🇺🇱🇹🇺🇸🇸🇪🇦🇿🇪🇪🇫🇮🇹🇷🇬🇧🇨🇿🇨🇦 Московіі хана!!
колаборанти та iншi зкацапленi прорашистськi гниди набагато гiршi собак.
Таких падлюк - неотвратим конец.
Был перинеум он, просак, промежность.
Подобным - неминуемый ******.
Слышали такое - "его срок годности закончился даже для свалки" или "когда в аду узнали о его прибытии, там вышел из строя газовый котёл"?
Это про него.