Зрадник Стремоусов - мертвий, - росЗМІ. ВIДЕО

У соцмережах з’явилась інформація, що зрадник Кирило Стремоусов нібито загинув у ДТП.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє readovka.news, інформує Цензор.НЕТ.

"Заступник голови адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов загинув у ДТП, повідомило джерело Readovka. Як саме це сталося - невідомо", - йдеться у повідомленні.

"Загинув заступник голови Херсонської області Стремоусов, повідомили у пресслужбі адміністрації регіону", - пише "Риа-Новости".

За даними "Риа-Новости", зрадник Сальдо підтвердив смерть Стремоусова.

Підтверджує цю інформацію і джерело RT.

"Заступник губернатора Херсонської області Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом, повідомив проекту WarGonzo його особистий водій", - пише телеграм-канал "Раньше всех".

Наразі офіційного підтвердження інформації немає.

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