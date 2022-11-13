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Зворушлива зустріч батька і сина - воїна ЗСУ у Херсоні. ВIДЕО
У визволеному Херсоні відбулася зворушлива зустріч батька і сина - воїна ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє UkrArmyBlog у твіттері.
"Зустріч батька та сина в Херсоні!", - зазначається у повідомленні.
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https://twitter.com/i/status/1591478970498818050
Тушки своїх "асвабадітєлєй" забирати не хтять - вагони-рефрижиратори простоюють забиті цим непотребом, полонених рашистів вже викреслили з життя, а коли повертаються ПВК їх вбивають в настанову іншім.
Скільки самок московитів приїхали за своїми "хєроями"? Десяток за увесь час? І це на 80 тисяч могилізованих? "За парєбріком" немає людей, бо хоч щось людське їм не відоме!
хлопці діло дороблять і метнуться до батьків і жінок - обіймете обов'язково!