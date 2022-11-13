Зворушлива зустріч батька і сина - воїна ЗСУ у Херсоні. ВIДЕО

У визволеному Херсоні відбулася зворушлива зустріч батька і сина - воїна ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє UkrArmyBlog у твіттері.

"Зустріч батька та сина в Херсоні!", - зазначається у повідомленні.

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