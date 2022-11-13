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Зворушлива зустріч батька і сина - воїна ЗСУ у Херсоні. ВIДЕО

У визволеному Херсоні відбулася зворушлива зустріч батька і сина - воїна ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє UkrArmyBlog у твіттері. 

"Зустріч батька та сина в Херсоні!", - зазначається у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бабуся в Херсоні на колінах зустрічає свого онука-визволителя. ВIДЕО

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визволення (566) Херсон (3413) ЗСУ (7637)


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Один з бійців в Херсонській області зустрічає свою рідну бабусю.
https://twitter.com/i/status/1591478970498818050
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13.11.2022 21:08 Відповісти
Велика подяка батькові, що виростив такого сина, а сину, що захищає Україну і всіх нас.
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13.11.2022 21:29 Відповісти
От вам і "адін народ"! Московити навіть тіла своїх викідишів не забирають, якщо гроші вже отримали. Та й решта годує звірів українських річок, лісів та степів в повному забутті.
Тушки своїх "асвабадітєлєй" забирати не хтять - вагони-рефрижиратори простоюють забиті цим непотребом, полонених рашистів вже викреслили з життя, а коли повертаються ПВК їх вбивають в настанову іншім.
Скільки самок московитів приїхали за своїми "хєроями"? Десяток за увесь час? І це на 80 тисяч могилізованих? "За парєбріком" немає людей, бо хоч щось людське їм не відоме!
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13.11.2022 21:30 Відповісти
Боже, бережи
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13.11.2022 21:36 Відповісти
Коли вже я свого обійму..Вже ріік як небачились.. з останьої відпустки.. а потім війна......бережи Боже наших воїнів...наших захисників!
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13.11.2022 21:57 Відповісти
обіймете обов'язково!
хлопці діло дороблять і метнуться до батьків і жінок - обіймете обов'язково!
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13.11.2022 23:01 Відповісти
Дякуємо, що не зрадив власний народ. Підтверджено часом, що найкращим варіантом для херсонців було йти в ЗСУ. А всі зрадники здохнуть
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13.11.2022 21:58 Відповісти
Дай Боже, щоб цей батько (та й усі інші батьки) так само зустрів свого сина живим і здоровим після нашої перемоги та закінчення війни. Слава Україні!
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14.11.2022 09:25 Відповісти
Это ГЕРОИЧЕСКАЯ СЕМЬЯ.
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14.11.2022 09:48 Відповісти
 
 