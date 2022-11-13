Російські окупанти вивозять український урожай з Маріупольського району, - Андрющенко. ВIДЕО

Російські загарбники щодня вивозять український врожай зерновозами з усіх зерносховищ та елеваторів Маріупольського району.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни вивозять український врожай з Маріупольського району зерновозами. Щодня з усіх зерносховищ та елеваторів. Зерновози на номерах "23" та "26" регіони (Краснодарський та Ставропольский край). Вкрадене зерно вивозиться через Маріуполь в бік Ростова-на-Дону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія добивається підключення до SWIFT свого державного "Россільгоспбанку" в межах переговорів щодо "зернової угоди"

Мародерство в державних масштабах не зупиняється. Це і є частина того самого зерна, яка так "щиро" пропонує росія майже даром міжнародної спільноті.

Побічні наслідки - корки в Маріуполі саме через вантажний транспорт. Який не дотримується ані правил, ані норм поведінки на дорозі. Щоб там не розповідали пропагандисти, але українці залишаються для росіян людьми другого сорту. Навіть, за наявності російського паспорту", - розповів він.