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Російські окупанти вивозять український урожай з Маріупольського району, - Андрющенко. ВIДЕО

Російські загарбники щодня вивозять український врожай зерновозами з усіх зерносховищ та елеваторів Маріупольського району.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни вивозять український врожай з Маріупольського району зерновозами. Щодня з усіх зерносховищ та елеваторів. Зерновози на номерах "23" та "26" регіони (Краснодарський та Ставропольский край). Вкрадене зерно вивозиться через Маріуполь в бік Ростова-на-Дону.

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Мародерство в державних масштабах не зупиняється. Це і є частина того самого зерна, яка так "щиро" пропонує росія майже даром міжнародної спільноті.

Побічні наслідки - корки в Маріуполі саме через вантажний транспорт. Який не дотримується ані правил, ані норм поведінки на дорозі. Щоб там не розповідали пропагандисти, але українці залишаються для росіян людьми другого сорту. Навіть, за наявності російського паспорту", - розповів він.

Автор: 

зерно (3128) Маріуполь (3241) мародерство (340) росія (65800) Андрющенко Петро (697)


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Топ коментарі
+12
щоб вони вдавилися нашім зерном!
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13.11.2022 23:50
+5
понятное дело - спешат.
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13.11.2022 23:49
+5
Хай у цих п*дарасів після нашого хліба пір'я в горлі поросло...
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13.11.2022 23:53
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понятное дело - спешат.
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13.11.2022 23:49 Відповісти
це гарний знак.

- Вторая стадия кражи гуся. Третья стадия начнётся после поимки виновного. Она сопровождается чувствительными побоями.
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14.11.2022 08:00 Відповісти
щоб вони вдавилися нашім зерном!
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13.11.2022 23:50 Відповісти
Зерновозов только 2 на видео, остальные просто грузовые
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13.11.2022 23:51 Відповісти
Хай у цих п*дарасів після нашого хліба пір'я в горлі поросло...
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13.11.2022 23:53 Відповісти
Як там в Маріупольському районі може бути урожай, якщо всю весну були бойові дії? Який дурний фермер буде робити в таких умовах.
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13.11.2022 23:54 Відповісти
Жизнь висит на нитке а они думают о прибытке
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13.11.2022 23:56 Відповісти
зголодніли сукі....
в зрівнянні з кацапенею гестапо програє 0:3...
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13.11.2022 23:59 Відповісти
Видно рашисти ***** хвилюються за голодних з Азії та Африки!
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14.11.2022 00:01 Відповісти
Професійні крадуни.
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14.11.2022 00:14 Відповісти
Маю надію, шо то буде останнє зерно, яке русня поцупила знашої землі
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14.11.2022 00:53 Відповісти
«вєлікая» параша скрізь тільки краде,
хоч би щось своє зробили під@ри лениві
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14.11.2022 07:08 Відповісти
Хмырь мавзолейный сам говорил...а мы Цап-царап...и в Рай,было бы удивительно чтоб ЧМОбик 🦍этого не сделал...
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14.11.2022 09:35 Відповісти
рюзке марадеры с болот мацковии...
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14.11.2022 09:43 Відповісти
 
 