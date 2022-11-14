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Українські воїни форсують Дніпро на човнах. ВIДЕО

Українські підрозділи розпочали форсування Дніпра.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить відеозапис, що опублікований в соцмережах. На записі зафіксована переправа українського підрозділу через Дніпро на човнах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти залишаються на Кінбурнській косі, триває бойова робота, - ОК "Південь"

Автор: 

Дніпро (3295) Миколаївська область (2291)


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Топ коментарі
+48
творчість кацапів на Херсонщині
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14.11.2022 09:53
+40
Нормально все - разведка работает. Когда туман и облачность то байрактары и спутники становятся слепыми. А цели нужно находить и указывать постоянно. Удачи ребятам и удачного возвращения!
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14.11.2022 09:55
+40
Відео від Міністерства оборони, Ідуть в тумані на Косу. Значить уже відео трохи застаріле. Чекаємо на новини
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14.11.2022 09:58
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йоханий бабай, з такими темпами ЗСУ до Нового Року Москву зачистять
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14.11.2022 09:50 Відповісти
Відео від Міністерства оборони, Ідуть в тумані на Косу. Значить уже відео трохи застаріле. Чекаємо на новини
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14.11.2022 09:58 Відповісти
так, це 100% море
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14.11.2022 10:02 Відповісти
1211 висадка була.
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14.11.2022 10:38 Відповісти
Так,але результат....там багато роботи для десанту, Гуменюк говорила та і хтось тут писав,що Коса уже українська, але площа.....
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14.11.2022 11:03 Відповісти
Швидше за все ДРГ, яка буде діяти по тилах ворога на Лівобережжі.
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14.11.2022 09:51 Відповісти
дрг переправлялися під час кацапського відступу та коригували вогонь нашої артилерії.
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14.11.2022 09:51 Відповісти
Кінбургська коса швидше за все.
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14.11.2022 09:56 Відповісти
Слава Героям!
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14.11.2022 09:51 Відповісти
Не знаю, як це коментувати... Сподіваюсь на адекватність нашого військового керівництва.
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14.11.2022 09:52 Відповісти
Нормально все - разведка работает. Когда туман и облачность то байрактары и спутники становятся слепыми. А цели нужно находить и указывать постоянно. Удачи ребятам и удачного возвращения!
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14.11.2022 09:55 Відповісти
На рахунок "....спутники становятся слепыми...." - можу поспорити, притуловські супутники не такі.....

"..... Наразі на орбіті оперують 20 апаратів ICEYE, свідчать дані каталога Celestrak. Всі вони використовують технологію SAR - радарів із синтезованою апертурою. Традиційні оптичні супутники роблять знімки у видимому спектрі і не можуть фотографувати поверхню Землі вночі та не бачать крізь хмари. Технологія SAR дозволяє сканувати поверхню крізь хмари та у повній темряві. ...."

Кримський міст - перед "пошкодженням"

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14.11.2022 13:44 Відповісти
Адекватно реагує Штаб, друге діло Ставка,а ось відео в соцмережах це шкодить.
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14.11.2022 09:56 Відповісти
На мою думку, відео викладають через пару днів, після того як це зробили... тобто рашисти вже "получили" піздюлей і вкурсі, що наші там
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14.11.2022 13:46 Відповісти
Стрімко та зухвало!
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14.11.2022 09:53 Відповісти
или Днепровский лиман...
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14.11.2022 09:53 Відповісти
творчість кацапів на Херсонщині
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14.11.2022 09:53 Відповісти
Разветка, дваветка,триветка
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14.11.2022 09:54 Відповісти
Креветка
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14.11.2022 09:56 Відповісти
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14.11.2022 10:02 Відповісти
Коцап это сразу диагноз что как минимум олигофрения
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14.11.2022 10:13 Відповісти
ЛЯ! Пруться захищати "руzкій язик", але самі його не знають! "РазвеТка", ля! "ДваВетка" і "ТриГілка"!
ДБЛ! (с)
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14.11.2022 10:47 Відповісти
то тільки ширма, що вони пруться захищати русскій язик і вони всі про це знають. Знають, навіщо вони сюди пруться.

лисичка-сестричка (москва) проср..ла свій кришталевий домік (Сибір з ресурсами), в регіонах теж лисичку не поважають (бо обісралася), от вона й вирішила сірого зайчика з його хатки вигнати, спочатку просилася переночувати (мижебратья), та не всі повірили їй, тоді вирішила силою нашу землю забрати, а відгрібатиме бомбуля, ще й від всіх.
Цій байці напевно вже тисяча років, а як актуальна!
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14.11.2022 22:27 Відповісти
воистину ужасы русского мира
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14.11.2022 13:07 Відповісти
Нахрена это озвучивать?!
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14.11.2022 09:53 Відповісти
А що там озвучувати якщо кацапи в пабліках самі пишуть що була висадка десанту в Миколаївській області?
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14.11.2022 09:56 Відповісти
Все равно не надо раздувать, меньше знают крепче спят.
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14.11.2022 10:14 Відповісти
Это же их личное видео - сами выложили когда всё сделано.
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14.11.2022 10:22 Відповісти
Най москалі це бачать і сруться, най знають наші можливості і біжуть на мордор ...
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14.11.2022 10:31 Відповісти
кому треба,то давно все знає.
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14.11.2022 10:36 Відповісти
Це виклало Міністерство оборони. Тож скоріше за все це було не сьогодні, і не вчора. А за цей час територія десантування защищається для інших. Тож не треба розводити зраду там де її немає.
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14.11.2022 09:58 Відповісти
Так,бо аеродром бомбанули і ще багато вати. Готують плацдарм для подальшого. Хотілося б почути про Бахмут і Павлівка, Водяне. Там зараз пекло.
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14.11.2022 10:01 Відповісти
Тому що соссіянам це вже відомо, тому вони і обстрілювали з ранку узбережжя біля Очакова.
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14.11.2022 09:59 Відповісти
Красиво
Не дарма ж США передавали броньовані катери, так і було задумано
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14.11.2022 09:53 Відповісти
Надувные бронированные катера.
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14.11.2022 09:57 Відповісти
Они и надувные и нет)
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14.11.2022 10:02 Відповісти
Це чергова операція ССО України...
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14.11.2022 09:56 Відповісти
Здесь нужны резинки с мотором. Чтобы из резинки воздух спустить, мотор в мешок и притопить в камышах для возвращения...Тихо пришли и тихо ушли...
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14.11.2022 09:57 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям Слава! Найкраща армія світу- це наше ЗСУ!
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14.11.2022 10:06 Відповісти
Хай Вам, хлопці, Бог помагає і Матір Божа оберігає
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14.11.2022 10:08 Відповісти
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14.11.2022 10:10 Відповісти
і в бога війни - Залужного
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14.11.2022 10:28 Відповісти
🙏🙏🤟
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14.11.2022 11:22 Відповісти
Скільки на цензорі спеуцури пропадає, хлопці вам би в ГУР МО чи ССО чи СБУ, а ви тут свої вміння і навички просиджуєте.
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14.11.2022 10:13 Відповісти
Це не ти Чонгар розмінував?😛
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14.11.2022 10:18 Відповісти
Напугай дураков РабZeи подлодкой КУРСк,все ошибки они сделают сами...крейцер Мацква утонул...адмирал Макаров по факту сдох..шо там осталось,? крейцер Варяг,?😛🤣
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14.11.2022 10:14 Відповісти
Буквой " Z " обозначали четвертую полицейскую моторизованную дивизию СС.
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14.11.2022 10:17 Відповісти
Литера Z означает Zek Пригожин 🤣 начальник рюZZkого концлагеря
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14.11.2022 10:20 Відповісти
В дивизии SS служили чистокровные немцы..сумевшие доказать что их предки до 7 поколения доказавшие что они истинные Арийцы... Приказ Гиммлера был жёсткий...,всего в войсках ,SS было 1 миллион с копейками истинных арийцев...за всю войну...,остальные просто обслуга типа жратва,доставка вооружений и т.д,по современному говоря Логистика...
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14.11.2022 10:29 Відповісти
Це може так задумувалось у 30-х роках. По факту там були хто-попало ... у сенсі національностей.
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14.11.2022 11:40 Відповісти
SS- чистокровки, ваффенss - з іноземців. І це не одне і те саме.
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15.11.2022 08:23 Відповісти
Вітаємо наших захисників! Нехай щастить!!! Всього найкращого!!! Слава ЗСУ!!!!💙💛✌️💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦💕💕💕💕💕💕
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14.11.2022 10:29 Відповісти
Я жінка і може щось не розумію. Але в інфопромторі я б про те точно мовчала. Хіба можна про таке говорити?
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14.11.2022 10:33 Відповісти
Czasem trzeba, to informacja oficjalne skierowana do ruskich, żeby nie zaznali spokoju i niczego nie byli pewni. Film można nakręcić nawet podczas ćwiczeń, a ruscy będą latać po brzegu i szukać dywersantów.
Oni na pewno już tam są, ale z filmu nie widać gdzie i to jest najlepsze. Dowództwo jest dobre, radzą sobie najlepiej jak można. Chwała Ukrainie.
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14.11.2022 10:45 Відповісти
Борони Вас Боже !!! Повертайтесь УСI додому живi здоровiми вас чекаэмо !!!
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14.11.2022 11:09 Відповісти
Це круто. Наші воїни - атланти, що тримають небо над нами.
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14.11.2022 11:11 Відповісти
В добру путь! Бережи Вас Господь синочки.
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14.11.2022 11:21 Відповісти
Яке Дніпро, це мабуть море !
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14.11.2022 11:41 Відповісти
водохранилище
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14.11.2022 12:08 Відповісти
на Днепр не сильно похоже
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14.11.2022 13:08 Відповісти
Зато похоже на *Доброго ранку ми з України*
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14.11.2022 13:48 Відповісти
И на русне p#$#a
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14.11.2022 23:26 Відповісти
можливо вони пливуть морем на Кінбурнську косу, щоб там каців вжарити
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14.11.2022 17:17 Відповісти
 
 