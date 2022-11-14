Українські воїни форсують Дніпро на човнах. ВIДЕО
Українські підрозділи розпочали форсування Дніпра.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить відеозапис, що опублікований в соцмережах. На записі зафіксована переправа українського підрозділу через Дніпро на човнах.
Топ коментарі
+48 аспм мпри
показати весь коментар14.11.2022 09:53 Посилання
+40 Valery Kulaga
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+40 Валентина Саюн #523841
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"..... Наразі на орбіті оперують 20 апаратів ICEYE, свідчать дані каталога Celestrak. Всі вони використовують технологію SAR - радарів із синтезованою апертурою. Традиційні оптичні супутники роблять знімки у видимому спектрі і не можуть фотографувати поверхню Землі вночі та не бачать крізь хмари. Технологія SAR дозволяє сканувати поверхню крізь хмари та у повній темряві. ...."
Кримський міст - перед "пошкодженням"
ДБЛ! (с)
лисичка-сестричка (москва) проср..ла свій кришталевий домік (Сибір з ресурсами), в регіонах теж лисичку не поважають (бо обісралася), от вона й вирішила сірого зайчика з його хатки вигнати, спочатку просилася переночувати (мижебратья), та не всі повірили їй, тоді вирішила силою нашу землю забрати, а відгрібатиме бомбуля, ще й від всіх.
Цій байці напевно вже тисяча років, а як актуальна!
Не дарма ж США передавали броньовані катери, так і було задумано
Oni na pewno już tam są, ale z filmu nie widać gdzie i to jest najlepsze. Dowództwo jest dobre, radzą sobie najlepiej jak można. Chwała Ukrainie.