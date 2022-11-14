Українські воїни форсують Дніпро на човнах. ВIДЕО

Українські підрозділи розпочали форсування Дніпра.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить відеозапис, що опублікований в соцмережах. На записі зафіксована переправа українського підрозділу через Дніпро на човнах.

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