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Щемливі миті зустрічі воїнів-визволителів із рідними у Херсоні. ВIДЕО

Херсонські бійці підрозділу "Химера" показали такі довгождані та душевні моменти зустрічі зі своїми рідними.

Відповідне відео нині активно поширюється в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, батьки не знали, що побачать своїх дітей, адже в Херсоні останні дні не було зв’язку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бабуся в Херсоні на колінах зустрічає свого онука-визволителя. ВIДЕО

Автор: 

визволення (566) Херсон (3418)


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Задовбали вже вашим кацотелеграмом!
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14.11.2022 11:11 Відповісти
Щоб ви всрались зі своїм Телеграмом.
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14.11.2022 11:12 Відповісти
Знову сраний телеграм
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14.11.2022 11:13 Відповісти
що це за телеграм мать його?
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14.11.2022 11:23 Відповісти
знову це телеграм
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14.11.2022 11:39 Відповісти
 
 