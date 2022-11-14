Щемливі миті зустрічі воїнів-визволителів із рідними у Херсоні. ВIДЕО
Херсонські бійці підрозділу "Химера" показали такі довгождані та душевні моменти зустрічі зі своїми рідними.
Відповідне відео нині активно поширюється в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, батьки не знали, що побачать своїх дітей, адже в Херсоні останні дні не було зв’язку.
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Vsevolod Marchenko
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