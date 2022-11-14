Відразу три російські БМП-3 у справному стані захопили українські воїни. ВIДЕО
Українські воїни затрофеїли три російські БМП-3.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, захоплені ворожі бронемашини бійці показали у соцмережі.
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