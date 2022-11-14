УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9742 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
17 152 6

Відразу три російські БМП-3 у справному стані захопили українські воїни. ВIДЕО

Українські воїни затрофеїли три російські БМП-3.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, захоплені ворожі бронемашини бійці показали у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На визволеній Херсонщині бабуся передала українським захисниками боєприпаси окупантів. ВIДЕО

Автор: 

трофеї (186)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
********.ru
показати весь коментар
14.11.2022 11:22 Відповісти
Добре вже на роту буде як раз.
показати весь коментар
14.11.2022 11:23 Відповісти
Кацапський ленд-ліз в дії
показати весь коментар
14.11.2022 11:29 Відповісти
- в кацапів, нам+....так і створюється перелом і Перемога.
показати весь коментар
14.11.2022 11:36 Відповісти
Що не дають союзники відбираємо у кацапів
показати весь коментар
14.11.2022 11:42 Відповісти
 
 