Пєсков відмовився коментувати візит Зеленського до визволеного Херсону. ВIДЕО

Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати візит президента України Володимира Зеленського у деокупований Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Журналісти запитали Пєскова, як у Кремлі оцінюють приїзд Зеленського до визволеного Херсона.

"Ми залишаємо це без коментарів. Ви знаєте, що це територія РФ", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що Зеленський приїхав у визволений Херсон.

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