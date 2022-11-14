Пєсков відмовився коментувати візит Зеленського до визволеного Херсону. ВIДЕО
Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати візит президента України Володимира Зеленського у деокупований Херсон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Журналісти запитали Пєскова, як у Кремлі оцінюють приїзд Зеленського до визволеного Херсона.
"Ми залишаємо це без коментарів. Ви знаєте, що це територія РФ", - сказав він.
Раніше повідомлялось, що Зеленський приїхав у визволений Херсон.
Топ коментарі
+59 Павло ШОвте
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+36 Павло ШОвте
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+27 Mora Zfayfer
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Чужой земли мы не хотим ни пяди
У Парижі не панькались
прив'язуванням до стовпа - чоловіків одразу вішали або стріляли, а жінок оббривали наголо
представьте себе, что потом выяснится, что рассеей управляла сумасшедшая убогая карла,
а сто сорока миллионное стадо послушно шло на убой, подчиняясь его больным прихотям, убивая десятки тысяч людей в других странах, попутно у@бав сраную свою эрэфию об бетонную стену...
интересно, ******** хоть теперь уяснят себе, как важны демократические процедуры, разделение властей, их сменяемость и настоящие выборы?
https://ukrainci.com.ua/crops/348bd0/620x0/1/0/2020/10/08/L1q5ro0otQwsdkw19Dl6fgYaEF9pa3r8W1tU5ysH.jpeg
Але.
Його візит до щойно звільненого Херсону дуже ризикова справа для безпеки. Орки запросто могли б скористатися цим для його вбивства (колаборантів там достатньо як ми знаємо) та звинувачення в цьому самих херсонців, які нібито не хочуть бути з Україною.
тож для мене зрозумілі заходи безпеки. я б теж не пустив нікого до посадової особи у такій ситуації. бо це могло б привести до нестабільності і величезних проблем.
Та все норм...
Мав приїхати Газманов, а приїхав ЗЄ. Трошки змінилася концертна програма.
Особливо зайшла б його хохма про Україну-порноакторку, яка готова за гроші дати будь-кому.
дали Україні добре, і грошами, і залізом, та ще й "з усіх сторін" - 50 країн.
Хоч якийсь толк з зєбєнівської пошлятини... 😂