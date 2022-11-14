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Пєсков відмовився коментувати візит Зеленського до визволеного Херсону. ВIДЕО

Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати візит президента України Володимира Зеленського у деокупований Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Журналісти запитали Пєскова, як у Кремлі оцінюють приїзд Зеленського до визволеного Херсона.

"Ми залишаємо це без коментарів. Ви знаєте, що це територія РФ", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що Зеленський приїхав у визволений Херсон.

Читайте: Зеленський під час візиту до Херсону: Треба бути тут і підтримувати людей

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Пєсков Дмитро (1679) росія (65856) Херсон (3418)


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Топ коментарі
+59
В Херсоне привязали к столбам коллаборантов, которые сотрудничали с фашистскими оккупантами
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14.11.2022 12:33
+36
владимир путин отметил освобождение Херсона очень скромно, в кругу семьи и ближайших друзей.
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14.11.2022 12:34
+27
.

представьте себе, что потом выяснится, что рассеей управляла сумасшедшая убогая карла,
а сто сорока миллионное стадо послушно шло на убой, подчиняясь его больным прихотям, убивая десятки тысяч людей в других странах, попутно у@бав сраную свою эрэфию об бетонную стену...


интересно, ******** хоть теперь уяснят себе, как важны демократические процедуры, разделение властей, их сменяемость и настоящие выборы?


https://ukrainci.com.ua/crops/348bd0/620x0/1/0/2020/10/08/L1q5ro0otQwsdkw19Dl6fgYaEF9pa3r8W1tU5ysH.jpeg
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14.11.2022 12:39
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14.11.2022 12:32 Відповісти
Хай ще Місяць анексують.

Чужой земли мы не хотим ни пяди
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14.11.2022 12:32 Відповісти
Ой, добре, що нагадав. Бо вже встигли забути.
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14.11.2022 12:33 Відповісти
В Херсоне привязали к столбам коллаборантов, которые сотрудничали с фашистскими оккупантами
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14.11.2022 12:33 Відповісти
то не є міри...треба порвати паспорт і провести на вокзал
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14.11.2022 12:34 Відповісти
А Я БЫ РАССТРЕЛИВАЛ ... в назидание.. что раньше не собрал чумадан на вокзал и не ******** в **********.... а потом тебя по могилизации удобрением не отправили в Украину так что наш расстрел это отложенная смерть таким ********* от кацапов..
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14.11.2022 12:37 Відповісти
Саме так! Навіть якщо таке і робити, то виставляти світлини на весь світ не варто. ГюҐрета Тунберг ще жива. 😊 Підніметься дике виття, яке може нашколити пстачанню зброї.
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14.11.2022 12:46 Відповісти
Поцікавтесь що робили з колабоиантами парижани у перший тиждень після визволення

У Парижі не панькались

прив'язуванням до стовпа - чоловіків одразу вішали або стріляли, а жінок оббривали наголо
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14.11.2022 15:44 Відповісти
Не на вокзал, а на пункт пропуску, дати копняка під сраку, і переконатись, що об'єкт рухається у потрбному напрямку.
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14.11.2022 13:06 Відповісти
Вплав через Дніпро.
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14.11.2022 20:56 Відповісти
Хочеться щоб і зєлєнского, але поки не на часі
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14.11.2022 12:35 Відповісти
Це миколаївська традиція, прив'язували ще з лютого місяця мародерів та всіляке бидло..
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14.11.2022 12:41 Відповісти
и криворожская
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14.11.2022 12:44 Відповісти
В других сетях пишут что это мародеры.
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14.11.2022 13:01 Відповісти
Вся проблема в тому, що прив'язують колаборантів до стовпів тим способом, який підходить до мародерів. Колаборантів треба прив'язувати до стовба за шию, щоб на пару сантиметрів ноги не діставали до землі. Користуйтеся, дарую робочий метод без патентування.
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14.11.2022 13:07 Відповісти
Щось це фото схоже на дезу... Чому на задньому плані "хєрсон навєкі срасієй"? Може то навпаки, наших прив'язали, а колаборанти радіють? Не думаю, що зараз той банер там висить
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14.11.2022 13:11 Відповісти
Придивіться, той плакат на половину вже зірвали
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14.11.2022 14:44 Відповісти
Там зірвано %10. від площі плакату, весь сенс від того нікуди не подівся, основний посил читається.
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14.11.2022 19:04 Відповісти
Навіщо це робити? Щоб дискредитувати Україну? Є закон і вони мають відповідати, згідно закону. Ще не вистачало, щоб їх там бити почали
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14.11.2022 14:04 Відповісти
Побудь під окупацією орків і не будеш патякати про "міровоє мнєніє"
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14.11.2022 15:47 Відповісти
Пусть Кулебе ноту зашлет, если не нравится.
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14.11.2022 12:33 Відповісти
А как можно что то коментировать, когда у тебя полный рот писюнов от ВСУ,
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14.11.2022 13:13 Відповісти
А чи не горить у піськова пердак?🤔
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14.11.2022 12:34 Відповісти
Е горить. Він (пердак) вже вигорів 😊 там тепер суцільне згарище замість сраки.
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14.11.2022 12:47 Відповісти
владимир путин отметил освобождение Херсона очень скромно, в кругу семьи и ближайших друзей.
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14.11.2022 12:34 Відповісти
!
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14.11.2022 12:42 Відповісти
Тобто один...
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14.11.2022 13:38 Відповісти
А що може сказати Пєсков коли вже вигнали орків з Херсону ? І хто може завадити приїзду Зеленського до Херсону ? Напевно Путлер який обстрілює Україну ракетами.
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14.11.2022 12:35 Відповісти
що з їб..лом, піськов?
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14.11.2022 12:37 Відповісти
І Марс с Венерой - це рф
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14.11.2022 12:38 Відповісти
.

представьте себе, что потом выяснится, что рассеей управляла сумасшедшая убогая карла,
а сто сорока миллионное стадо послушно шло на убой, подчиняясь его больным прихотям, убивая десятки тысяч людей в других странах, попутно у@бав сраную свою эрэфию об бетонную стену...


интересно, ******** хоть теперь уяснят себе, как важны демократические процедуры, разделение властей, их сменяемость и настоящие выборы?


https://ukrainci.com.ua/crops/348bd0/620x0/1/0/2020/10/08/L1q5ro0otQwsdkw19Dl6fgYaEF9pa3r8W1tU5ysH.jpeg
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14.11.2022 12:39 Відповісти
в парашке действует банда, по типу мексиканских наркокартелей, со своей армией, тяжелой артиллерией итд которая, в случае может убить твою семью, если ты вдруг попал в плен. Это же ******. Рашка уже хуже африканского бантустана.
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14.11.2022 12:43 Відповісти
А що воно ще могло сказати? Воно прекрасно розуміє що це так не працює. Не можна просто зайти до сусіда і заявити, що його кухня тепер твоя.
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14.11.2022 12:40 Відповісти
засунь свою бумажку,сам знаешь куда
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14.11.2022 12:41 Відповісти
А что ему мычать по этому поводу? У его плешивого ушлепка, что мнит себя наивеличнийшим , была возможность хоть неделю в руцком Херсоне покрасоваться, но в бункере то безопаснее.
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14.11.2022 12:41 Відповісти
анал-табу? а під шипучку?
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14.11.2022 12:46 Відповісти
А де ж вдячний натовп? Прапори? Яке ж воно сцикло!
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14.11.2022 12:47 Відповісти
просто убожество............
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14.11.2022 12:54 Відповісти
я не фанатію від боневтіка і вважаю шо він та його команда у багато чому винні у цій війні, і тій кількості жертв мирного населення та військових, яке сталося, і в просуванні орків на півдні та оточенні Маріуполя.

Але.

Його візит до щойно звільненого Херсону дуже ризикова справа для безпеки. Орки запросто могли б скористатися цим для його вбивства (колаборантів там достатньо як ми знаємо) та звинувачення в цьому самих херсонців, які нібито не хочуть бути з Україною.

тож для мене зрозумілі заходи безпеки. я б теж не пустив нікого до посадової особи у такій ситуації. бо це могло б привести до нестабільності і величезних проблем.
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14.11.2022 13:54 Відповісти
ти Анна, чи трансгендер?
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14.11.2022 14:19 Відповісти
Ми вільна країна із правом висловлювання від середнього роду 😂
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14.11.2022 15:50 Відповісти
сбогодні зранку тут на форумі чисельна перевага зебів; мене і тебе спамлять...
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14.11.2022 14:22 Відповісти
Письков, вытри губы, тебе опять проводили
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14.11.2022 12:42 Відповісти
Правильно. Пускай держит свой язык в ж**** и чуствует привкус говна
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14.11.2022 12:45 Відповісти
Він вирішив смоктати у ЗСУ мовчки.
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14.11.2022 12:46 Відповісти
Зеленський з офіційним візитом візитом прибув до раші
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14.11.2022 12:49 Відповісти
Подгорает ...
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14.11.2022 12:50 Відповісти
Зліва риг Єрмак, справа риг Янушевич.

Та все норм...
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14.11.2022 12:54 Відповісти
А, ну с этой целью показуха полезна.
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14.11.2022 12:56 Відповісти
**#нуті кацапи вірять що смерть Вовчік Янелоха42 Боневтікавіча їм чимось допоможе.... тупі кацапи як є.
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14.11.2022 13:07 Відповісти
ну вони звикли що все цар рішає ))) безвольне тупе рабське бидло, шо тут скажеш
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14.11.2022 13:56 Відповісти
Орки навпаки бережуть ЗЄ-бєню, бо як прийде до влади Залужний, то всіх їх повбиває, ну хоча б за взломаний твітер, для начала.... 😂
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14.11.2022 15:53 Відповісти
Зеленский в Херсоне, Путин в бункере
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14.11.2022 12:52 Відповісти
лавров в больнице, все по плану
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14.11.2022 12:58 Відповісти
шо-то я не верю в болезнь лаврова. скорее, это симуляция, дабы не выставлять себя на всеобщий мировой позор на этом саммите. )
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14.11.2022 13:21 Відповісти
Конь пєдадьний викликав у себе штучну срачку перед зустрічами на Жи-20 😂
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14.11.2022 15:55 Відповісти
А що тут коментувати?

Мав приїхати Газманов, а приїхав ЗЄ. Трошки змінилася концертна програма.
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14.11.2022 12:53 Відповісти
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14.11.2022 13:00 Відповісти
Конкуренція
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14.11.2022 13:12 Відповісти
Зеля молоток !
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14.11.2022 12:53 Відповісти
Бiльше на довбн схожий..такий же дерев'яний..
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14.11.2022 22:00 Відповісти
Жінок по Фрейду завжди щось таке дерев'яне цікавить )))
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14.11.2022 22:03 Відповісти
багата зімля руская далбайопамі.
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14.11.2022 12:54 Відповісти
Всьо таки опыт 95-го пригодился. Такие шоу нам нужны
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14.11.2022 12:58 Відповісти
Але ЗЄ міг би хоч станцювати щось прикольне, або показати, як дебільний хохол у росію проситься, як він це раніше робив.

Особливо зайшла б його хохма про Україну-порноакторку, яка готова за гроші дати будь-кому.
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14.11.2022 13:04 Відповісти
Ну з порноакторкою ЗЄбєня накаркав на пуцькіну голову -

дали Україні добре, і грошами, і залізом, та ще й "з усіх сторін" - 50 країн.
Хоч якийсь толк з зєбєнівської пошлятини... 😂
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14.11.2022 16:00 Відповісти
Что просто так взял и отказался? А как же ноты протеста, ведь там Раисся навсегда)))
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14.11.2022 13:02 Відповісти
ввх в якості симетричної відповіді двічі (!) відвідав свій чемоданчик. утріться, хахли!
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14.11.2022 13:04 Відповісти
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14.11.2022 13:05 Відповісти
ну а що? один раз на гілці повисіть теж нічого, стовпів все таки менше
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14.11.2022 13:07 Відповісти
А где два ветка? Непорядок...
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14.11.2022 13:20 Відповісти
Це шпіон Бетмен, а натоящіє руZZкіє развєдчікі то дрг богатирєй на чолі з Іллєю Муромцем 😂
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14.11.2022 16:04 Відповісти
По писькову звучить, що президент країни, на яку напав мордор, захотів і приїхав без запрошення хутіна пуя в обласний центр, який знаходиться в складі рашен-рейху Тобто лідер любої країни тепер може приїхати в Якутськ або Кенігсберг, говорити там про агресію рашизму і вождів орків це цікавити не буде.
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14.11.2022 13:05 Відповісти
Зробив саме розумне, що міг: промовчав.
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14.11.2022 13:05 Відповісти
Говоряща головка *****. Ні, ми ніколи не знали і не будемо знати...
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14.11.2022 13:07 Відповісти
А шо там медведьов мовчить? Вже лапу сосе на зиму чи, мабуть у алкогольному а#уе, шо вимовляти нічього не може. Та не знає шо в Херсоні вже ЗСУ.
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14.11.2022 13:09 Відповісти
Кацапи обсираються стахановськими темпами

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14.11.2022 13:10 Відповісти
Зе привез дизель генераторы и буржуйки... все оплатил Игорь Валерьевич и Леонид Данилыч....подключился и зять Кучмы Пинчук...но без миллиардов 😛🤣
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14.11.2022 13:17 Відповісти
цікаво, про що він там розпатякував
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14.11.2022 14:21 Відповісти
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14.11.2022 13:18 Відповісти
Сегодня с удивлением увидел видос в Ютьюбе...Герой Украины и вор нефтевышек Юрий Бойко дал интервью пропагандону Шалавьеву интервью...полный Атас...Нестор Шуфрич отдыхает..хоть он и голова комитету зРады по свободе слова...🤣Такое впечатление что Украина Моцкали 🤣 куда не глянь..
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14.11.2022 13:25 Відповісти
Підождуть поки в Крим не приїде, тоді прокоментують, якщо буде кому.
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14.11.2022 13:48 Відповісти
Піськов - одним словом піськов...
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14.11.2022 14:39 Відповісти
Я би дуже тішився після рішення госдури про включення Аляски до складу ерефії. .
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14.11.2022 19:21 Відповісти
Та шо не говоріть, у зажопісттів таки вже нема надії. Намічається обовязок відповідати. Це стало ясно Бойкарю, давно приховував свої мислі, а тут прорвало. Як там у фільмі про контрабандистів - Шеф, усьо пропало. Були всім, а стали ніким. Конвульсії, однако.Рефлективно говорять. Але як казав Остап Дроздов -та то таке.
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14.11.2022 19:37 Відповісти
 
 